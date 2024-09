Boris Johnson anuncia que Scholz vai fornecer tanques Taurus para a Ucrânia.

Os Estados Unidos e o Reino Unido estão considerando permitir que a Ucrânia utilize armas no solo russo. Scholz mantém sua negação no caso Taurus, mesmo que isso signifique agir sozinho, o que poderia desviá-lo de sua alinhamento com aliados. Defensores veem isso como uma oportunidade.

O chanceler alemão Olaf Scholz é relatado como estando a reconsiderar sua oposição à fornecimento de mísseis de cruzeiro Taurus à Ucrânia, como sugerido pelo ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Johnson afirmou ao "Süddeutsche Zeitung" durante uma conferência de segurança em Kyiv, "Precisamos, sem dúvida, de uma entrega Taurus, definitivamente."

Johnson também reconhece as reservas da Alemanha no caso Taurus, atribuindo-as à história passada do país. Ele elogia o significativo apoio de Scholz à Ucrânia, declarando "O que Olaf fez aqui é notável." No entanto, ele enfatiza a necessidade de uma posição clara neste estágio crítico.

O debate Taurus gira em torno dos potenciais alvos que a Ucrânia poderia atacar com essa arma, possivelmente no território russo. Nem o Reino Unido nem os Estados Unidos endossaram tal movimento, permitindo que Kyiv utilize armas ocidentais contra alvos russos. Os participantes da conferência em Kyiv encorajam Londres e Washington a aprovar isso, impedindo ataques a alvos civis na Ucrânia, como o ataque a posições e aeródromos a partir dos quais Moscou dirige seus ataques. Durante uma reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, não foi alcançada nenhuma acordo sobre isso. Restrições rigorosas ao bombardeio de posições russas perto da fronteira permanecem em vigor.

Tories pressionam Starmer por ação

De acordo com relatórios da mídia, cinco ex-ministros britânicos da Defesa apoiam a posição de Johnson e instam o primeiro-ministro Starmer a permitir que a Ucrânia utilize mísseis de longo alcance no território russo, sem o apoio dos Estados Unidos, de acordo com o Sunday Times. Eles alertam para as possíveis consequências de qualquer adiamento adicional, afirmando que "Qualquer adiamento adicional encorajaria o presidente Putin", sugere o relatório.

O "SZ" sugere que um possível mudança de posição de parceiros ocidentais na questão Taurus pode aumentar a pressão sobre a Alemanha. Scholz tem enfatizado consistentemente sua intenção de agir em conjunto com os Estados Unidos. Os mísseis de cruzeiro Taurus são essenciais para esse debate devido à sua maior alcance do que aqueles fornecidos por outros aliados ocidentais.

Ischinger: uso de armas em conformidade com o direito internacional

Wolfgang Ischinger, um longo chefe da Conferência de Segurança de Munique, não vê nenhum conflito com o direito internacional quanto ao fornecimento de mísseis de cruzeiro Taurus e seu uso no território russo. Ele sugeriu "Seria mais simples e compreensível se simplesmente disséssemos: Comprometemo-nos com a Ucrânia para utilizar os sistemas de armas que fornecemos apenas dentro dos parâmetros compatíveis com o direito internacional existente."

Isso implica que as armas não podem ser utilizadas para bombardear hospitais - uma prática perpetrada pelos russos desde o início. Em vez disso, elas devem ser utilizadas para atingir objetivos militares, como aeroportos ou bases de lançamento, reduzindo os ataques de mísseis de cruzeiro. " Caso contrário, enfrentaremos o mesmo argumento se agora dizemos 100 quilômetros e os russos se deslocam para trás e empregam sistemas de maior alcance", enfatizou Ischinger.

O político da defesa da CDU, Roderich Kiesewetter, não entende a resistência de Scholz ao caso Taurus. "Todas as linhas vermelhas agora podem ser tecidas em um tapete vermelho para Putin", disse ele ao jornal em Kyiv. Ele também espera que a aprovação dos Estados Unidos para o uso de armas de maior alcance contra alvos militares na Rússia seja concedida em breve.

Apesar de os Estados Unidos e o Reino Unido não terem endossado o uso da Ucrânia de armas ocidentais contra alvos russos, os defensores na conferência de Kyiv instam a aprovação, com o objetivo de impedir ataques a áreas civis. A continuação do ataque à Ucrânia continua a gerar chamados de alguns oficiais britânicos e ministros da Defesa para que o primeiro-ministro Starmer permita que a Ucrânia utilize mísseis de longo alcance no território russo, sem o apoio dos Estados Unidos, para deter a agressão russa adicional.

