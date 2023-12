Boebert anuncia que vai mudar de distrito congressional para as eleições de 2024

Entre os membros mais conservadores da câmara, esperava-se que Boebert enfrentasse uma difícil candidatura à reeleição no 3º distrito do Colorado, na parte ocidental do estado.

"É a decisão certa para mim, pessoalmente, e é a decisão certa para aqueles que apoiam o nosso movimento conservador", afirmou no seu vídeo de anúncio. "O 4.º distrito do Colorado está à espera de um defensor da liberdade sem remorsos, com um historial comprovado de firmeza na defesa dos princípios conservadores."

O distrito oriental do Colorado é atualmente representado pelo deputado republicano Ken Buck, que anunciou no mês passado que não procurará a reeleição.

Boebert disse que não "chegou a esta decisão facilmente" e disse que foi impulsionada pelas "elites de Hollywood e grupos de dinheiro progressistas", a quem acusou de "comprar" o assento do 3º Distrito.

No início deste ano, o democrata Adam Frisch - que perdeu por pouco para Boebert nas eleições intercalares de 2022 - anunciou que iria novamente montar uma campanha para a destituir em 2024.

Boebert venceu a sua corrida de 2022 por apenas 546 votos. Trump venceu o mesmo distrito por cerca de 8 pontos percentuais em 2020, enquanto venceu o 4º Distrito por cerca de 19 pontos percentuais.

Uma forte aliada de Donald Trump, Boebert reiterou seu apoio à candidatura do ex-presidente à Casa Branca em seu vídeo de anúncio. A candidata referiu a necessidade de "pôr termo à Bidenomics" como uma das principais plataformas da sua campanha para a reeleição, culpando o Presidente Joe Biden pela inflação.

Boebert e Biden têm-se desentendido várias vezes, tendo Biden chamado a atenção da congressista durante uma recente visita ao 3º Distrito.

Durante a visita, no mês passado, Biden elogiou as disposições da Lei de Redução da Inflação da sua administração, que prometeu trazer empregos para a comunidade local, ao mesmo tempo que emitiu uma crítica contundente a Boebert, que descreveu como "um dos líderes deste movimento MAGA extremo".

"Ela, juntamente com todos os colegas republicanos, votou contra a lei que tornou possível esses investimentos em empregos", disse Biden. "E então ela votou para revogar partes importantes desta lei, e ela chamou esta lei de um grande fracasso. Sabem todos que fazem parte de um enorme fracasso? Digam isso aos 850 coloradenses que conseguiram novos empregos. ... Tudo isto soa a um enorme fracasso de pensamento por parte da congressista e dos seus colegas".

Ethan Cohen, Donald Judd e Priscilla Alvarez, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com