Blinken viaja para o Egito em vez de Israel, com poucas perspectivas de uma trégua em Gaza e um acordo de reféns.

Pela primeira vez desde os incidentes de 7 de outubro, Blinken fez uma viagem ao Oriente Médio sem visitar Israel. Suas visitas habituais envolvem pressionar o governo israelense sobre questões cruciais relacionadas à guerra, como acordos de reféns e cessar-fogo. No entanto, após essas reuniões, o primeiro-ministro Netanyahu de Israel frequentemente se mostra em aberto desacato à administração.

Durante a visita anterior de Blinken em agosto, havia um senso de otimismo entre os oficiais dos EUA de que uma resolução poderia estar próxima. No entanto, esse otimismo diminuiu significativamente.

De acordo com o Departamento de Estado, a missão de Blinken no Egito é discutir iniciativas em andamento para um cessar-fogo em Gaza que resultem na libertação de todos os reféns, aliviem o sofrimento dos palestinos e promovam a segurança regional. Ele também liderará a abertura do Diálogo Estratégico EUA-Egito com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdelatty, com o objetivo de fortalecer suas relações, promover o desenvolvimento econômico e aprofundar os laços entre povos através da educação e cultura.

O Egito desempenha um papel significativo nesses esforços, mas a viagem de Blinken é pouco provável que resulte em um grande avanço. O sucesso do acordo depende, em última análise, da vontade política de duas pessoas: Netanyahu e o líder de Hamas, Yahya Sinwar, e há dúvidas sobre sua disposição em alcançar um acordo.

A embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, também enfatizou que um acordo depende da vontade política.

Durante a visita de Blinken ao Egito, as famílias dos reféns americanos detidos por Hamas estarão em Washington, DC, continuando seus esforços para libertar seus entes queridos.

No entanto, um cronograma claro para os próximos passos permanece elusivo. A proposta dos EUA para mediar entre Israel e Hamas ainda não foi apresentada a ambas as partes, com a data exata dessa apresentação ainda incerta, apesar dos oficiais dos EUA terem afirmado anteriormente que estava próxima da conclusão.

O diretor da CIA, Bill Burns, mencionou em 7 de setembro que "ofereceremos essa proposta detalhada, espero em breve, e então veremos."

Hamas é acusado de adicionar novas demandas à proposta após o assassinato de seis reféns em sua custódia em Gaza. Os oficiais dos EUA recusaram-se a especificar essas novas demandas.

Da mesma forma, Netanyahu é acusado de impor novas condições nas negociações.

Após a visita anterior de Blinken a Israel, Netanyahu supostamente concordou com a "proposta de ponte" com o objetivo de reduzir a lacuna com Hamas. No entanto, no dia seguinte, Netanyahu supostamente disse às famílias de reféns que Israel nunca deixaria o corredor de Philadelphi - um aspecto-chave de um acordo - uma declaração que um oficial da administração rejeitou como "declarações maximalistas" que "não eram construtivas para levar um acordo de cessar-fogo até a linha de chegada."

Menos de duas semanas depois, com seis reféns executados por Hamas, Netanyahu afirmou que não havia acordo em andamento.

Apesar dos comentários públicos pouco cooperativos de Netanyahu, os oficiais dos EUA têm sido cautelosos ao criticá-lo diretamente.

Recentemente, Blinken reiterou que "é incumbência de ambas as partes [Israel e Hamas] chegarem a um acordo nas questões restantes [relacionadas a um cessar-fogo e acordo de reféns]."

No entanto, Sinwar escreveu uma carta ao chefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, há pouco mais de uma semana, expressando seu compromisso em lutar contra Israel, e a declaração de Netanyahu de que "não há acordo em andamento" foi uma clara rejeição às afirmações da administração Biden de que um acordo estava quase completo.

Um oficial sênior da administração Biden afirmou anteriormente neste mês que a maioria dos detalhes da primeira fase do acordo havia sido resolvida. Os obstáculos restantes, segundo eles, giram em torno da retirada das forças israelenses das áreas povoadas de Gaza e a troca de reféns por prisioneiros palestinos.

Blinken disse recentemente: "Estamos chegando a um punhado de questões - nem mesmo um punhado de questões - que são difíceis, mas totalmente resolvíveis, em nossa opinião."

"Agora, estamos trabalhando intensamente com nossos contrapartes egípcios e catarenses para trabalhar juntos para preencher quaisquer lacunas restantes. E em breve, muito em breve, colocaremos isso diante das partes e veremos o que eles dirão", acrescentou.

Os comentários de Blinken foram ecoados por suas declarações de fim de julho, afirmando que as negociações estavam "dentro dos 10 metros de linha", mas também observando que os últimos 10 metros podem ser os mais difíceis.

Recentes declarações de oficiais dos EUA têm sido cuidadosas em incluir uma dose de apreensão. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, afirmou na quinta-feira que os EUA ainda estavam trabalhando na proposta de ponte. Ele reconheceu que ainda não está claro se "vamos conseguir chegar a um acordo"

