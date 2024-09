Blinken chega de volta à Polônia após sua viagem a Kiev às 10:31.

Secretário de Estado dos EUA Blinken Para em Aliado Polônia Após Visita a Kyiv O Secretário de Estado Antony Blinken faz uma parada em Polônia, importante apoiador da Ucrânia, após sua viagem a Kyiv. Ele deve se encontrar com o Primeiro-Ministro Donald Tusk e o Presidente Andrzej Duda. Durante sua visita, Blinken deve discutir a cooperação fortalecida com a Polônia, que serve como um centro logístico crucial para a ajuda militar ocidental à Ucrânia. A Polônia também aumentou significativamente seus gastos militares desde a invasão da Ucrânia pela Rússia e fez um pedido de 96 helicópteros de combate Apache da gigante americana Boeing, no valor de US$ 10 bilhões.

09:59 Ucrânia Relata 64 Drones Russos e 5 Mísseis em Ataque Noturno A força aérea ucraniana alega que as forças russas atacaram a Ucrânia durante a noite usando 5 mísseis e 64 drones de origem iraniana. 44 desses drones foram relatadamente interceptados. Os relatórios militares não são completamente verificáveis. A defesa aérea também esteve ativa perto de Kyiv para derrubar drones que se aproximavam.

09:11 Especialista Russo Pede Deterrente Nuclear Mais Forte O especialista em política externa russa Sergei Karaganov sugere que a Rússia deve expressar explicitamente sua disposição de usar armas nucleares. Segundo ele, o objetivo principal da política nuclear da Rússia deve ser convencer todos os atuais e futuros adversários de que a Rússia está preparada para usar armas nucleares. Karaganov afirma que a Rússia poderia realizar um ataque nuclear limitado em um país da OTAN sem desencadear uma guerra nuclear total. Ele argumenta que os EUA estariam sendo enganosos se afirmassem oferecer proteção nuclear a seus aliados.

08:46 Ucrânia Espera Aprovação dos EUA para Usar Mísseis de Alcance Longo Há uma expectativa crescente na Ucrânia de que eles serão autorizados a lançar ataques mais fundo no território russo com armas ocidentais. Durante sua visita a Kyiv, o Secretário de Estado Blinken afirmou sua intenção de garantir que a Ucrânia tenha todos os recursos necessários. No Reino Unido, as indicações parecem estar apontando para a aprovação.

08:04 Inteligência Ucraniana Relata Abate de Caça Russo Após relatórios sobre um caça russo Su-30SM desaparecido no dia anterior, a inteligência militar ucraniana agora alega que as forças ucranianas abateram um tal avião durante uma operação no Mar Negro. O Kyiv Independent relata que o jato multimilionário, estacionado na Crimeia, foi destruído por um sistema de defesa aérea portátil.

07:26 Ucrânia Relata Mais de uma Dúzia de Feridos em Ataque Massivo em Konotop O número de feridos no ataque de drones russos em grande escala à infraestrutura energética de Konotop, na região de Sumy, aumentou para 13. De acordo com o Ukrinform, a administração militar regional relatou o aumento das baixas. Entre outras coisas, um edifício residencial no centro da cidade foi relatadamente atingido.

06:42 Ucranianos na Alemanha Mantêm Status de Proteção em Visitas em Casa O parlamento alemão está debatendo pela primeira vez hoje o pacote de segurança proposto pelo governo federal, que inclui proibição de facas e retirada do status de refugiado para aqueles que retornam aos seus países de origem. No entanto, há exceções, como para refugiados da Ucrânia.

06:04 Mídia Russa Acusa Trump de Ser Desfavorecido no Debate Vários comentaristas da televisão estatal russa acusaram o presidente americano Trump de ter sido tratado injustamente em seu debate contra Kamala Harris. De acordo com o Kyiv Independent, eles alegaram "sabotagem" contra Trump. Os comentários de Trump foram criticamente analisados durante o debate. Muitos observadores viram Trump como tendo perdido o debate, enquanto o republicano prometeu pôr fim ao conflito na Ucrânia se vencer a eleição.

04:50 Ataque Russo em Konotop: Danos Sérios à Infraestrutura Energética Vários civis ficaram feridos em um ataque russo a Konotop, na região de Sumy. O prefeito Artem Semenikhin relatou interrupção temporária do fornecimento de água da cidade. Também há danos significativos à infraestrutura energética, e ainda não está claro quando as casas particulares terão novamente eletricidade. Após o ataque no centro da cidade, vários incêndios ocorreram e edifícios escolares e residenciais foram danificados. Dois indivíduos foram levados ao hospital, com um deles relatadamente em estado crítico.

03:29 Letônia Fornece Mais Ajuda Militar à Ucrânia A primeira-ministra da Letônia, Evika Silina, anunciou um pacote de ajuda militar para a Ucrânia durante sua visita a Kyiv. Este pacote inclui veículos de combate de infantaria. O primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal confirmou isso após o encontro com Silina. Ambos os países também estão explorando a possibilidade de cooperação aumentada na indústria de defesa.

01:32 Reino Unido Convoca Empresário Iraniano por Suspeitas de Entregas de Foguetes Russos O Reino Unido convocou um empresário iraniano em resposta a suspeitas de entregas de foguetes iranianos à Rússia, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido. "O governo do Reino Unido deixou claro que qualquer transferência de foguetes balísticos para a Rússia seria considerada uma escalada perigosa e provocaria uma resposta firme", disse o comunicado. Na terça-feira, Alemanha, França e Reino Unido impuseram sanções adicionais à Irã devido às suspeitas de entregas de foguetes, em particular a suspensão dos acordos bilaterais de transporte aéreo. A União Europeia citou anteriormente "provas credíveis" de entregas de foguetes iranianos à Rússia.

00:14 Ucrânia: Rússia Utiliza Soldados Verdes em Vovchansk Com base em relatórios das forças armadas ucranianas, a Rússia está utilizando soldados não treinados no front de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porta-voz do grupo operacional-tático das forças armadas em Kharkiv, mencionou que as tropas envolvidas nas operações ofensivas em Vovchansk estão inadequadamente treinadas. É especulado que os reforços recentes são uma reserva recrutada pela Rússia. Ainda não está claro se eles são ex-presidiários ou soldados recrutados de outros países, como Ásia Central, África ou Oriente Médio.

22:39 Prefeito do Oeste da Ucrânia Recruta Inspetores Falantes de RussoO prefeito da cidade ucraniana ocidental de Iwano-Frankiwsk anunciou patrulhas linguísticas devido ao aumento do uso do russo. "Isso é uma iniciativa da comunidade, e qualquer pessoa pode se juntar como inspetor de linguagem", disse o prefeito da cidade, Ruslan Marzinkiw, à TV NTA. Muitos refugiados internos do leste da Ucrânia têm o russo como língua materna. Marzinkiw espera pelo menos 100 desses monitores de linguagem, com cerca de 50 voluntários já terem se inscrito. Ele também mencionou o número de uma linha direta onde os cidadãos podem denunciar falantes de russo em áreas públicas. Devido ao conflito, milhões de pessoas, especialmente das áreas de fala russa no leste e no sul, fugiram para o oeste da Ucrânia, relativamente seguro de fala ucraniana.

21:42 Erdogan Pede a Retirada da Crimeia de MoscouO presidente turco Recep Tayyip Erdogan pede a devolução da península da Crimeia, anexada pela Rússia, à Ucrânia. "Nosso compromisso com a integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia permanece inabalável. A devolução da Crimeia à Ucrânia é uma exigência do direito internacional", disse o líder turco em uma mensagem de vídeo na ocasião da cúpula da chamada Plataforma da Crimeia. Com a Plataforma da Crimeia, estabelecida em 2021, Kyiv visa obter mais atenção internacional à situação em torno da península anexada.

21:05 Relato: Kyiv vai Compartilhar Estratégia Militar com os EUAO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy vê o apoio dos EUA como crucial para repelir a invasão russa. "Nosso plano de vitória (...) depende em grande parte do apoio dos EUA. E de outros aliados", disse Zelenskyy em uma conferência de imprensa em Kyiv. O plano, que será revelado antes da segunda Conferência da Paz da Ucrânia, visa fortalecer significativamente a Ucrânia e "compelir a Rússia a pôr fim à guerra". De acordo com a Bloomberg, os EUA estão insistindo em uma estratégia clara de Zelenskyy para ataques contra a Rússia antes de levantar as restrições ao uso de armas ocidentais. Em Kyiv, o secretário de Estado dos EUA Blinken e o secretário do Exterior britânico Lammy supostamente procuraram um plano de longo prazo de Zelenskyy para o ano seguinte para entender melhor os objetivos da Ucrânia.

20:37 Blinken Revela a Posição de Biden sobre o Uso de Armas na RússiaDe acordo com o secretário de Estado dos EUA Antony Blinken, os EUA estão trabalhando "vigorosamente" para atender aos requisitos militares da Ucrânia, que busca utilizar armas de longo alcance fornecidas pelo Ocidente para ataques a alvos russos. O presidente dos EUA Joe Biden e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer discutirão os requisitos na sexta-feira, disse Blinken em uma conferência de imprensa conjunta com seu colega britânico David Lammy e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiga, em Kyiv. "Estamos trabalhando vigorosamente para garantir que a Ucrânia tenha tudo o que precisa para se defender efetivamente", continuou Blinken, acrescentando: "Queremos que a Ucrânia vença".

