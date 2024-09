- Björn Höcke convida-vos a participar em discussões aprofundadas.

Apesar das chances serem escassas de formar uma coalizão, o líder da AfD na Turíngia, Bjoern Hoecke, vê uma oportunidade de governar após as eleições estaduais com seu partido. O homem de 52 anos expressou sua intenção em Erfurt de engajar-se em conversas com outras partidos sobre potenciais coalizões. É uma prática parlamentar costumeira para o partido mais forte após as eleições estender convites para discussões. "Estamos preparados para assumir responsabilidades governamentais", afirmou Hoecke.

A AfD, com seu líder de extrema-direita Hoecke, emergiu como a força dominante nas eleições estaduais da Turíngia no domingo. No entanto, nenhum dos outros partidos eleitos para o parlamento estadual está interessado em formar uma coalizão com eles, uma vez que a Oficina para a Proteção da Constituição do estado classificou o partido como firmemente de extrema-direita. Consequentemente, as ambições de Hoecke para participação no governo são vistas como improváveis.

O líder da CDU da Turíngia, Mario Voigt, é um candidato viável para suceder ao presidente do governo da Esquerda, Bodo Ramelow. Os democratas cristãos terminaram em segundo lugar nas eleições. No entanto, Voigt pode enfrentar conversas exploratórias e de coalizão complexas para formar um governo de maioria estável. Para isso, ele teria que garantir o apoio da nova aliança liderada pela ex-prefeita de Eisenach, Katja Wolf, e da SPD.

A fundadora da BSW, Sahra Wagenknecht, estabeleceu condições pré-eleitorais, como posições específicas sobre guerra e paz. A CDU e a SPD veem essa proposta com dúvidas significativas.

Consequentemente, o sucesso eleitoral da AfD pode ainda levar a outra temporada nas bancadas da oposição. Antes das eleições, o apoio da AfD na Turíngia havia diminuído ligeiramente: em novembro e janeiro, a AfD foi avaliada entre 34 e 36%. Naquela época, Hoecke havia declarado publicamente sua meta de participação no governo, e alguns até previram uma maioria absoluta. A AfD cobriu cartazes de campanha com uma grande foto de Hoecke e o título "Presidente do Governo" abaixo durante a campanha eleitoral.

Em contraste marcante, o político da CDU, Voigt, buscou abertamente confrontação com o extremista de direita Hoecke durante a campanha, até mesmo brigando com ele na televisão e tentando enquadrar a disputa como Voigt vs. Hoecke. Voigt explicitamente denuncia trabalhar com a AfD, embora seu CDU tenha historicamente aceito votos da AfD para aprovar sua própria legislação e moções, o que às vezes gerou descontentamento.

Apesar da dominação da AfD na campanha eleitoral, sua ideologia de extrema-direita impediu potenciais parcerias de coalizão. Estratégias de campanha eleitoral frequentemente incluem alcançar vários partidos para potenciais cooperações, mas a ambição de Hoecke de governar parece irrealizável dada a relutância dos partidos governantes em colaborar com a AfD.

