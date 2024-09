Biden, sem restrições, participa em compromissos públicos mais espontâneos, promovendo a agenda de Harris como sua defesa.

Em uma quarta-feira, isso implica que ele tem algum tempo livre para assistir "The View".

Essa transição indica uma mudança para um presidente que realizou duas entrevistas em rede de alta stakes em julho, defendendo sua capacidade de servir enquanto lutava por sua sobrevivência política. Agora, livre das cargas da campanha, especialmente a constante escrutínio de sua idade e gafes verbais, o presidente está intensificando suas interações não roteirizadas e se concentrando em atividades voltadas para reforçar sua legado.

Um ex-auxiliar de Biden comentou, "Joe Biden voltou a ser a pessoa descontraída e autêntica que todos conhecíamos".

Há uma suposição subjacente de que o legado de políticas de Biden está intrinsecamente ligado ao sucesso de Harris em novembro. A estratégia do presidente nos dias que antecedem a eleição, segundo um funcionário da Casa Branca, é "exercer o máximo de esforço possível nos dias restantes de seu mandato para ajudar sua parceira, a vice-presidente Harris, a ser eleita e se comunicar com as pessoas sobre o que estamos fazendo por elas".

Biden deve se concentrar mais em seus êxitos - implementação de leis essenciais; seu longo apoio ao "Ato de Violência Contra as Mulheres"; e sua ampla "agenda de unidade" que abrange acesso à saúde mental, cuidados com veteranos e esforços para erradicar o câncer, entre outros tópicos - durante sua aparição em "The View", de acordo com outra fonte.

Essa ênfase pode servir para estabelecer uma certa distância estratégica entre o presidente e seu ex-companheiro de chapa. Em uma recente pesquisa do NBC News, 40% dos respondentes "expressaram maior preocupação que Harris continue com a mesma abordagem de Biden".

Ele também está programado para aparecer no podcast "A Bit of Optimism" para uma discussão sobre liderança com o apresentador Simon Sinek.

Biden enfrentará perguntas difíceis dos apresentadores de "The View", cujas opiniões políticas abrangem um amplo espectro. Sua 10ª aparição no show, onde ele realizou sua primeira entrevista após anunciar sua campanha de 2020, ocorrerá na quarta-feira.

De acordo com uma fonte, "é uma jogada extremamente brilhante dele aparecer e fico surpreso que ele não fez isso antes, especialmente durante sua campanha. ‘The View’ é o programa diurno mais popular, alcança milhões de lares e a audiência é predominantemente feminina".

A fonte continuou, "é uma excelente plataforma para ele promover suas iniciativas de legado e tentar impulsionar a campanha de Kamala Harris".

Funcionários da Casa Branca afirmam que a estratégia de comunicação não mudou - mas um funcionário admitiu que uma diretriz para reformular as táticas está vindo diretamente de Biden.

"O presidente quer ser muito visível e misturar as coisas. As instruções do presidente para sua equipe foram executar vigorosamente em sua agenda, percorrer vários locais para destacar o registro Biden-Harris e interagir diretamente com os americanos para explicar o impacto dessa agenda", disse o funcionário.

Nos dois meses desde que Biden anunciou sua retirada da corrida, ele demonstrou uma clara disposição em se engajar com jornalistas em ambientes menos formais, incluindo partidas e chegadas em Marine One e outros eventos da Casa Branca. Ele respondeu às perguntas dos repórteres 22 vezes desde seu anúncio de 21 de julho.

Em comparação, Biden respondeu às perguntas dos repórteres em menos de sete vezes no período de dois meses que antecedeu isso, além de três conferências de imprensa formais.

Durante seu mandato, o ex-presidente Donald Trump redefiniu o padrão de perguntas e respostas informais com suas frequentes "chopper talk" com jornalistas. Biden geralmente seguiu esse padrão com um número substancial, embora ligeiramente reduzido, de engajamentos informais, de acordo com os dados coletados por Martha Joynt Kumar, especialista em comunicações da Casa Branca e transições presidenciais.

No entanto, o presidente fez poucas aparições na mídia neste período. Ele falou com "CBS Sunday Morning" sobre sua decisão de se retirar e suas preocupações com o futuro da democracia no meio de agosto. Ele foi o primeiro presidente a conceder uma entrevista a uma publicação LGBTQ+, "The Blade", no início deste mês. E ele elogiou a vice-presidente Kamala Harris durante um programa de rádio sindicado "DeDe in the Morning".

O podcast com Sinek oferecerá uma visão sobre os pensamentos de Biden sobre sua carreira, compartilhando suas opiniões sobre liderança e esperança.

As fontes dizem que suas aparições em "The View" e "A Bit of Optimism" estão alinhadas com o objetivo de longo prazo da Casa Branca: conectar-se com os americanos - e eleitores - onde eles estão, em plataformas tradicionais como noticiários noturnos e programas noturnos, e plataformas digitais, incluindo engajamento nas redes sociais.

Em sua parte, Biden parece estar verdadeiramente desinibido neste novo período menos roteirizado, fazendo piadas e falando improvisadamente na estrada e na Casa Branca.

Ele viajou a Philadelphia na semana passada para uma conferência de universidades historicamente negras, dividindo seu tempo entre endereçar os participantes do evento através de um teleprompter e interagir com a plateia em uma sala de espera com histórias pessoais do passado.

Ele usou um chapéu vermelho Trump enquanto visitava famílias na Estação de Bombeiros Voluntários de Shanksville no dia 11 de setembro, adicionando um toque humorístico a um dia de comemorações de outra forma solene.

E quando ele participou de uma conferência da Casa Branca para criadores digitais recentemente, brincou, "Convidei vocês todos porque estou procurando um emprego. Vocês são a fonte de notícias, e mais pessoas querem entrar em seu negócio do que o outro esses dias. Quando eu me aposentar, onde vocês acham que eu vou? Tenho contatos".

Ele riu, "Vocês são os que popularizam as notícias, e nowadays, mais pessoas querem entrar em sua indústria do que outras profissões. Então, quando eu me aposentar, vou entrar em contato com vocês".

O presidente está a estratégia de se concentrar em seus feitos e aparições promocionais, como em "The View" e "A Bit of Optimism", pode ser visto como uma tentativa de se distanciar estrategicamente da campanha da vice-presidente Harris. Esta mudança na estratégia de comunicação, liderada pelo próprio presidente, é um indício de um período mais desimpedido e não ensaiado em sua política.

Leia também: