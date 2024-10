Biden se envolve em negociações com Israel sobre a estratégia de retaliação do Irã

Em uma situação de alto estresse, a administração dos Estados Unidos está envolvida em diálogos com Israel sobre possíveis ataques à infraestrutura petrolífera do Irã. O presidente Biden confirmou as negociações, enfatizando a importância da proporcionalidade. Como resultado, os preços do petróleo aumentaram.

O presidente Joe Biden admitiu que o governo dos EUA está envolvido em discussões com Israel sobre possíveis ataques a instalações petrolíferas do Irã. Quando questionado sobre sua posição sobre ataques israelenses a instalações petrolíferas do Irã, Biden respondeu: "Estamos envolvidos nessas conversas". Ele fez uma pausa antes de acrescentar: "Acho que isso seria um pouco... incerto".

Os preços do petróleo dispararam após essas declarações. O petróleo bruto global Brent aumentou em quatro por cento nos mercados, enquanto o petróleo cru U.S. WTI subiu cinco por cento. Anteriormente, Biden havia expressado sua crença de que a reação de Israel ao ataque de foguetes do Irã não ocorreria imediatamente.

O Irã iniciou um ataque significativo com foguetes contra Israel na terça-feira à noite, marcando o segundo ataque desse tipo em seis meses. A maioria dos foguetes lançados foi interceptada com sucesso. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu retaliação. "Quem nos atacar, nós atacaremos de volta", declarou Netanyahu. Além disso, o porta-voz militar Daniel Hagari anunciou "consequências": "Temos planos e atuaremos quando e onde acharmos adequado".

Há rumores sobre possíveis ataques a instalações nucleares do Irã. Quando questionado se apoiaria tais ações por parte de Israel, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse na quarta-feira: "A resposta é não. Conferiremos com os israelenses sobre seu curso de ação". Todos os países do G7 concordam que Israel tem o direito de retaliar contra o ataque do Irã. "Mas a resposta deve ser proporcional", disse Biden.

Enquanto isso, os conflitos entre Israel e a milícia Hezbollah, apoiada pelo Irã, no Líbano continuam. Hoje, quinta-feira, o exército israelense anunciou a eliminação de 15 combatentes do Hezbollah em um ataque aéreo ao vilarejo de Bint Jubail, no sul do Líbano. O edifício alvo supostamente abrigava armamentos.

