Biden pretende melhorar sua reputação de política externa na ONU, com líderes globais enfrentando um globo envolto em turbulência.

Em meio a uma grave escalada de uma crise séria no Oriente Médio, o mundo espera soluções temporárias, além de opiniões conclusivas sobre como a presidência de Biden será julgada pela história.

Oficiais da administração sênior reconheceram que Biden, em seus discursos à Assembleia Geral e interações com líderes mundiais, deve lidar com essa realidade enquanto Israel realiza operações militares em grande escala no Líbano, resultando em mais de 200 mortes, incluindo crianças, segundo o Ministério da Saúde do Líbano.

Durante essas reuniões, Biden e os principais oficiais dos EUA discutirão maneiras de "acalmar a situação", como disse um oficial sênior, enquanto também mencionando que Biden planeja "abordar o Oriente Médio, especialmente este ano muito desafiador que todos temos enfrentado".

Biden deve fazer um discurso claro sobre a necessidade de cooperação global para superar os desafios mais complexos do mundo, servindo como um contraponto à ascensão das ideologias populistas em todo o mundo, incluindo nos Estados Unidos.

No entanto, "iniciativas de paz" – em relação ao Oriente Médio, dada a possibilidade de uma guerra total entre Israel e Hezbollah no Líbano, além do conflito em Gaza, bem como a Ucrânia – estarão no centro das atenções, segundo esses oficiais, destacando a instabilidade crescente que surgiu recentemente.

Desde que Biden afirmou, em 2023, que o mundo estava em um "ponto de virada", uma nova guerra entre Hamas e Israel levou a um aumento das mortes, e os esforços dos EUA para negociar um cessar-fogo e libertar reféns detidos pelo grupo terrorista atingiram um impasse recentemente. O ousado ataque de Israel a Hezbollah na semana passada, que desencadeou um aumento nos ataques de ambos os lados da fronteira do Líbano, tornou ainda mais confusa a situação na região.

"O mundo mudou, e o mundo tornou-se mais complicado de várias maneiras", disse um oficial da administração sênior.

Ele também deve abordar o conflito entre Rússia e Ucrânia em uma semana em que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou sua intenção de apresentar seu plano para vencer a guerra a Biden, com seu pedido a Biden para utilizar armas ocidentais para atingir posições russas ainda pendente.

Isso, por sua vez, empurrou a ameaça percebida da China, que a administração Biden há muito tempo identificou como seu "desafio principal", para segundo plano.

Enfoque nas eleições

Em Nova York, líderes mundiais encontrarão-se lidando com a multiplicidade crescente de pontos quentes globais – tudo enquanto uma eleição dali a poucas semanas lançará uma sombra sobre o papel dos EUA como a luz guia, benfeitor e principal fornecedor de armas do mundo democrático. Enquanto Biden representará oficialmente os EUA na mesa, o ex-presidente Donald Trump e a vice-presidente Kamala Harris estarão reunindo-se separadamente com líderes mundiais para fortalecer relações e delinear seus próprios objetivos.

Falando domingo, Biden expressou preocupação com a escalada no Oriente Médio. No entanto, ele reiterou sua crença de que um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas – que os oficiais americanos acreditam que ajudaria a desescalar as tensões na região – ainda é alcançável.

“Faremos tudo o que pudermos para evitar que um conflito maior ecloda. E estamos lutando muito”, disse ele aos repórteres na Casa Branca.

Oficiais da Casa Branca afirmam que Biden planeja ir além dessas preocupações, concentrando-se em prioridades de longo prazo, como a mudança climática, assunto de um discurso à parte. O presidente pretende reforçar o caso para a liderança climática dos EUA e argumentar por que esses esforços devem ser mantidos nos anos seguintes enquanto olha para o fim de seu mandato.

“Ele demonstrará como os Estados Unidos transformaram o jogo, mudando do pessimismo e concentrando-se no potencial econômico substancial”, disse Ali Zaidi, conselheiro da Casa Branca para o clima, aos repórteres, acrescentando que o discurso servirá como “uma oportunidade de apresentar o relatório intermediário da década decisiva, mostrando o progresso que fizemos, os pontos que marcamos e o caminho a seguir”.

Na terça-feira, Biden sediará um summit da Coalizão Global para Enfrentar Ameaças de Drogas Sintéticas, que incluirá anúncios de 11 países da coalizão sobre novas iniciativas para avançar os esforços para combater o tráfico de fentanil global, além de um novo compromisso de todos os membros principais da coalizão. Estabelecida pelos EUA no ano passado como parte dos esforços da administração Biden para abordar a crise mortal e persistente de fentanil que tira a vida de dezenas de milhares de americanos a cada ano, o grupo consiste em 158 países e 15 organizações internacionais.

E na quarta-feira, Biden se reunirá com o presidente do Vietnã nas margens do encontro. Essa reunião proporcionará uma oportunidade para discutir seus interesses compartilhados na estabilidade e prosperidade da Ásia Sudeste, de acordo com oficiais da administração sênior. Isso será seguido por uma reunião focada na reconstrução da Ucrânia com líderes mundiais – um assunto crítico antes da reunião de Biden com Zelensky mais tarde nesta semana.

Em apenas as últimas duas semanas, Biden envolveu-se em uma série de atividades diplomáticas, tendo conversas com o primeiro-ministro do Reino Unido na Casa Branca; sediando os líderes do Quad da Austrália, Índia e Japão em sua cidade natal de Wilmington; e recebendo Zelensky da Ucrânia e Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan dos Emirados Árabes Unidos enquanto conflitos assolam suas respectivas regiões.

Essas interações concentraram-se nas maiores ameaças que o mundo enfrenta atualmente. Como tem sido o caso nos últimos anos, as Nações Unidas estão novamente sob pressão de países menores para ter suas vozes – e suas necessidades – ouvidas. Os principais oficiais dos EUA afirmam que planejam usar a semana para conscientizar sobre conflitos em lugares como o Sudão e em todo o mundo.

“Estamos dedicando todos os nossos esforços à paz e à segurança, não apenas em Gaza e Israel e no Líbano, mas também estamos nos concentrando no Sudão, estamos nos concentrando na Ucrânia. E então, todos esses também farão parte de nossa agenda, assim como conflitos em outros lugares do mundo”, disse a embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, na CNN.

A efetividade da ONU é mais uma vez um assunto difícil de ignorar neste ano, à medida que se reúne pela terceira vez desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. A situação em Gaza permanece irresolvida, e as tensões entre Israel e Hezbollah estão aumentando no norte. Como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos detêm poder de veto, o que torna mais difícil para a ONU intervir tanto na Ucrânia quanto em Gaza.

Jon Alterman, vice-presidente sênior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, comentou: "O sistema da ONU não é particularmente hábil em resolver conflitos quando um membro do Conselho de Segurança está fortemente envolvido". Ele apontou a relação dos EUA com Israel como uma razão para o papel limitado da ONU no conflito.

À medida que o mundo se reúne em Nova York para discutir o papel da ONU e a cooperação internacional, a falha em utilizar as estruturas da ONU para ter um maior impacto no conflito em Gaza, que é uma preocupação significativa para pessoas em todo o mundo, provavelmente lançará uma sombra sombria sobre as discussões.

Apesar de reconhecer o impacto do poder de veto da Rússia na capacidade da instituição de se envolver mais no conflito na Ucrânia, oficiais dos EUA ainda defenderam o uso do veto em relação ao conflito em Gaza.

Thomas-Greenfield, embaixadora dos EUA na ONU, sugeriu: "Não exijam o que acreditam ser disfuncional; exijam trabalhar dentro do sistema para descobrir como mudar isso". Quando questionada sobre a crítica ao veto, ela afirmou: "Não decidimos desistir do nosso poder de veto, mas estamos abertos a ouvir as perspectivas dos outros e ver aonde isso nos levará".

Apesar de manter firme no poder de veto, os EUA expressaram apoio à expansão do Conselho de Segurança da ONU com duas cadeiras permanentes adicionais para a África e uma cadeira rotativa para os Estados insulares em desenvolvimento.

As prioridades de política do governo Biden para esta reunião incluem o fim dos conflitos globais, o renascimento do sistema humanitário liderado pela ONU e a criação de um "sistema internacional mais inclusivo e eficaz", de acordo com Thomas-Greenfield.

Ela enfatizou: "Nossas prioridades para a Assembleia Geral da ONU são ambiciosas, e alguns podem chamá-las de excessivamente ambiciosas ou até impossíveis. Mas este momento exige ambição. Exige urgência. Exige uma oportunidade de examinar o impossível e ver como podemos tornar essas coisas possíveis".

Diante do atual clima político, o presidente Biden terá que abordar as tensões crescentes no Oriente Médio durante suas reuniões com líderes globais, já que as operações militares de Israel resultaram em mais de 200 mortes, incluindo crianças. O mundo está de olho em como a presidência de Biden lidará com essa situação política.

Além disso, à medida que os EUA lidam com suas próprias políticas internas durante um período eleitoral, a comunidade internacional espera que Biden mantenha o papel dos EUA como líder em questões globais, como a mudança climática e o desarmamento nuclear, apesar da sombra pairando sobre as eleições dos EUA.

