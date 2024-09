Biden, o atual presidente dos EUA, está a pensar numa viagem a Berlim.

Apesar de o Presidente Joe Biden já ter pisado em território alemão como líder dos EUA, não foi para uma reunião bilateral. Fontes não identificadas sugerem que, antes do fim de seu mandato, o octogenário tem a intenção de corrigir essa situação.

De acordo com essas fontes, Biden está planejando uma visita de dois dias à Alemanha no meio do mês de outubro. Essa informação também foi ecoada em uma matéria publicada pelo jornal "The Hill", que afirmou que Biden também pode viajar para Berlim antes de seguir para a África. Se esses planos se concretizarem, será a primeira visita oficial de Biden à capital alemã como Presidente.

No entanto, ainda não há nenhuma confirmação oficial. A Casa Branca escolheu não comentar quando questionada sobre o assunto. Nem o porta-voz do governo alemão, nem a Presidência Federal, responsável pela organização de visitas de Estado, fizeram qualquer comentário. Da mesma forma, a embaixada dos EUA em Berlim manteve silêncio, encaminhando consultas de volta para a Casa Branca.

Apesar de Biden ter participado da cúpula do G7 em Elmau em 2022 e ter feito uma escala para reabastecimento na base militar de Ramstein em outra ocasião, ele não fez uma visita de trabalho ou de Estado à Alemanha durante seu mandato como Presidente.

Biden anunciou sua saída da corrida presidencial sob pressão de seu próprio partido em julho, abrindo caminho para que a Vice-Presidente Kamala Harris assumisse o cargo. Os detalhes sobre sua visita à África ainda não foram revelados. Apesar de sua promessa de longa data de visitar o continente africano, Biden teve que adiar a viagem várias vezes. No entanto, ele recentemente deu uma pista sobre seus planos de visitar Angola, sem fornecer mais detalhes.

A visita planejada do Presidente Biden à Alemanha no meio do mês de outubro, como relatado, marcaria sua primeira viagem oficial à capital alemã como Presidente. Além disso, se seus planos de visitar Berlim e depois a África se concretizarem, a Alemanha será um dos países que ele visitará durante seu mandato.

