Biden inicia campanha para 2024 com discurso previsto para 6 de janeiro perto de Valley Forge

O impulso de janeiro, que também incluirá eventos separados para a vice-presidente Kamala Harris, marca as primeiras aparições públicas de Biden na campanha de 2024, depois de ter passado a maior parte do ano passado a viajar para eventos oficiais da Casa Branca e angariações de fundos políticos à porta fechada. A campanha surge num momento em que os responsáveis pela campanha estão ansiosos por aumentar o contraste com Trump, que consideram ser o provável candidato republicano, à medida que as primárias do Partido Republicano começam a ser disputadas este mês.

No sábado, o terceiro aniversário da insurreição de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio dos EUA, Biden viajará para o estado de batalha da Pensilvânia para fazer um discurso perto de Valley Forge, o local histórico da Guerra Revolucionária que abrigou George Washington e o Exército Continental há quase 250 anos.

"O Presidente defenderá diretamente que a democracia e a liberdade, duas ideias poderosas que uniram as 13 colónias e pelas quais gerações ao longo da história da nossa nação lutaram e morreram a dois passos do local onde ele estará no sábado, continuam a ser fundamentais para a luta em que nos encontramos hoje", afirmou Quentin Fulks, diretor-adjunto da campanha de Biden-Harris.

O Presidente deslocar-se-á depois a Charleston, na Carolina do Sul, na segunda-feira, para discursar na Igreja Mãe Emanuel AME, uma igreja historicamente negra onde nove pessoas foram mortas depois de um homem armado ter aberto fogo contra um grupo de estudo bíblico em 2015.

"Quer se trate de supremacistas brancos que descem a uma cidade histórica americana de Charlottesville, do ataque à capital da nossa nação em 6 de janeiro, ou de um supremacista branco que assassinou fiéis na Madre Emanuel há quase nove anos, a América está preocupada com o aumento da violência política e determinada a opor-se-lhe", acrescentou Fulks.

Harris fará a sua própria viagem à Carolina do Sul no sábado, proferindo comentários no retiro anual da Sociedade Missionária Feminina da Igreja AME do 7º Distrito Episcopal em Myrtle Beach. O estado ajudou a revitalizar a campanha primária de Biden em 2020, e suas primárias de 3 de fevereiro servirão como um teste importante para os eleitores negros.

No final deste mês, Harris comemorará o 51º aniversário de Roe v. Wade, dando início a uma turnê de liberdades reprodutivas em Wisconsin, enquanto a campanha procura tornar o direito ao aborto um foco central de seus argumentos.

Espera-se que os eventos políticos de Biden aumentem de ritmo nos próximos meses, embora as entidades oficiais não tenham indicado a frequência com que Biden irá participar na campanha no futuro imediato. Espera-se que a campanha passe os primeiros meses de 2024 a aumentar as suas operações, incluindo a contratação de mais líderes para os estados do campo de batalha este mês, com o objetivo de operar a "todo o vapor" no início do verão. A equipa de Biden deverá também anunciar uma nova campanha publicitária antes da viagem de Biden à Pensilvânia, esta semana.

Estas medidas surgem no momento em que a equipa de Biden procura influenciar os eleitores cépticos, uma vez que algumas sondagens mostram que o Presidente está atrás de Trump em hipotéticos confrontos directos. Os responsáveis pela campanha há muito que argumentam que as primeiras sondagens não são preditivas do resultado final e que a escolha que os eleitores enfrentam tornar-se-á mais clara à medida que mais pessoas começarem a concentrar-se no que está em jogo em 2024.

"Quando Joe Biden se candidatou à presidência há quatro anos, disse que estamos a travar uma batalha pela alma da América. E quando olhamos para novembro de 2024, ainda estamos. A ameaça que Donald Trump representou em 2020 para a democracia americana só se tornou mais terrível nos anos que se seguiram", disse a directora de campanha de Biden-Harris, Julie Chavez Rodriguez. "A escolha para os eleitores no próximo ano não será simplesmente entre filosofias de governo concorrentes. A escolha para o povo americano em novembro de 2024 será sobre a proteção da nossa democracia e das liberdades fundamentais de todos os americanos."

As autoridades disseram que também estão preparadas para a possibilidade de um candidato diferente emergir como o candidato do Partido Republicano, mas argumentaram que o campo republicano abraçou totalmente a abordagem e a agenda de Trump.

"O campo de 2024 deixou claro uma e outra vez que eles não apenas aceitam, eles dão seu endosso total à retórica e ações antidemocráticas e antiliberdade de Donald Trump", disse Chavez Rodriguez.

Chavez Rodriguez também reconheceu as margens apertadas da eleição de 2024 quando questionado pela CNN sobre quais recursos a campanha precisará gastar, pois enfrenta a concorrência de candidatos de terceiros que devem continuar concorrendo e podem retirar eleitores críticos para os esforços de reeleição do presidente.

"Sabemos que esta será uma eleição muito renhida e que o Presidente e o Vice-Presidente têm vários caminhos para a vitória. E a nossa campanha vai continuar a concentrar-se em atrair realmente os seus eleitores, persuadir os nossos persuasíveis e continuar a construir a coligação que enviou o Presidente e o Vice-Presidente para a Casa Branca em 2020", disse Rodriguez.

A campanha também destacou os investimentos que está a fazer para comunicar com os eleitores, incluindo os eleitores negros e hispânicos, no meio de alguns sinais de tensões em partes importantes da sua coligação. Mas em meio à diminuição do apoio a Biden entre os eleitores desses dois grupos demográficos, Fulks não quis dizer se a campanha estava preocupada, mas que as viagens de Biden e Harris à Carolina do Sul são para "praticar o que pregamos".

"No que diz respeito aos eleitores de cor, e se estamos preocupados, a nossa campanha tem-se esforçado por fazer tudo o que é necessário para comunicar com as comunidades de cor no próximo outono, para garantir que elas compareçam", disse Fulks aos jornalistas.

Ele acrescentou que a campanha procurou investir mais cedo e mais do que nunca na comunicação com esses eleitores por meio de publicidade política e esforços de organização antecipada.

"Isso envia um sinal claro de que não vamos esperar e cair de para-quedas nessas comunidades no último minuto e pedir-lhes o seu voto. Vamos ganhar o voto deles", disse ele, continuando: "Os eleitores de cor são os que mais têm em jogo nesta eleição e precisamos de garantir que cada um deles compreende a escolha que tem à sua frente".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com