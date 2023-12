Biden impaciente nos bastidores, pois os projectos financiados pelas suas realizações legislativas demoram a concretizar-se

Segundo três fontes familiarizadas com os comentários de Biden aos seus principais assessores, o presidente terá lamentado o facto de que, mesmo quando viaja pelo país para falar de peças legislativas históricas como a lei bipartidária das infra-estruturas, poderão passar anos até que os residentes de algumas das comunidades que recebem fundos federais vejam a construção começar.

"Há uma imensa frustração nisso, e ele expressou isso muito claramente", disse um funcionário da administração.

Todas as três fontes disseram à CNN que o presidente - que passou várias décadas no Senado - está plenamente consciente das realidades da implementação de grandes leis, incluindo quanto tempo pode levar para que o financiamento federal se torne estruturas tangíveis como pontes e ferrovias. Ainda assim, Biden deixou claro aos seus conselheiros a importância de poder mostrar exemplos físicos do que essas leis ajudarão a criar em todo o país.

"Ele quer isto agora", é como um aliado próximo da Casa Branca o diz de forma simples.

Para melhor receber o crédito pelos projectos ainda em desenvolvimento, a Casa Branca começou, durante o verão, a colocar sinalização nos locais dos futuros melhoramentos tornados possíveis pela lei das infra-estruturas. A administração anunciou cerca de 400 mil milhões de dólares para 40 mil projectos de infra-estruturas até agora, de acordo com a Casa Branca, e centenas de milhares de placas acabarão por ser colocadas em todo o país com a mensagem: "Projeto financiado pela Lei de Infra-estruturas Bipartidária do Presidente Joe Biden". O próprio Biden participou em inúmeras cerimónias de inauguração em todo o país.

Mas, mesmo quando a Casa Branca destaca o historial legislativo de Biden e uma série de fortes indicadores económicos - incluindo a desaceleração da inflação, o desemprego recorde, um mercado de trabalho robusto, a melhoria da confiança dos consumidores e um aumento na construção de habitações - as sondagens públicas continuam a mostrar um pessimismo teimoso sobre a economia. Com as questões económicas e financeiras a serem, de longe, a preocupação mais importante para a maioria dos eleitores, uma sondagem da CNN deste mês mostrou que sete em cada 10 americanos classificam as condições económicas do país como más.

Biden levará novamente a sua mensagem económica para a estrada na quarta-feira, viajando para o estado-chave do Wisconsin, onde falará na Câmara de Comércio Negra do Wisconsin para promover o que a Casa Branca chama de "um boom de pequenas empresas negras".

Tanto a Casa Branca como a campanha de Biden deixaram claro que divulgar com sucesso as realizações do primeiro mandato do presidente - como a assinatura de um grande acordo de infraestrutura, um projeto de lei para impulsionar os investimentos dos EUA na fabricação de chips, bem como um grande pacote focado no clima e na saúde - será a chave para convencer os eleitores de que a economia deu uma guinada dramática sob a supervisão de Biden.

A Casa Branca também destacou o trabalho da administração para reduzir os custos quotidianos em todas as áreas, incluindo os medicamentos sujeitos a receita médica e a redução das chamadas taxas de lixo.

Mas, para grande preocupação de muitos democratas, a maioria dos eleitores parece longe de estar convencida nesta altura.

As fracas perspectivas económicas podem significar problemas para Biden nos principais estados do campo de batalha: Uma sondagem do New York Times/Sienna College junto de eleitores em seis estados do campo de batalha mostrou que 62% dos eleitores pensam que a economia é apenas "razoável" ou "pobre". Num hipotético confronto com o antigo Presidente Donald Trump, os eleitores - por uma margem de 59% a 37% - indicaram que confiavam mais no antigo Presidente republicano do que em Biden no que respeita à economia.

Altos funcionários de Biden dizem reconhecer plenamente a desconexão entre a robusta recuperação económica e a sombria perspetiva pública sobre o assunto. Em privado, tem havido um reconhecimento dentro da Casa Branca de que a decisão de rotular a sua agenda económica como "Bidenomics" foi arriscada - uma palavra que convida ao tribalismo pelo simples facto de ter o nome do presidente.

Mas também defendem que ainda há muito tempo para que o sentimento público melhore antes do próximo mês de novembro, em particular se conseguirem fazer valer a substância por detrás do que a "Bidenómica" pretende representar - e se a inflação continuar a abrandar e os salários a crescer.

E apesar de algumas preocupações internas sobre a eficácia da frase, Biden continua a usá-la em discursos. Esta semana, publicou uma fotografia no Instagram em frente a um quadro branco com uma explicação em três pontos do que significa "Bidenomics".

A implementação "rápida e eficaz" dos projectos de lei que Biden sancionou é uma das principais prioridades do presidente, afirmou um porta-voz da Casa Branca num comunicado enviado à CNN.

"Ele pressiona constantemente a sua equipa para garantir que estamos a avançar o mais rapidamente possível, e essa abordagem conduziu a resultados históricos: A criação de um número recorde de empregos bem remunerados no sector da construção e da indústria transformadora, a reconstrução das nossas estradas e pontes e a redução dos custos dos medicamentos sujeitos a receita médica", afirmou o porta-voz. "Ele destacou esse progresso em todo o país - visitando projetos como a ponte Brent Spence em Kentucky e o túnel do rio Hudson em Nova York - e sua administração ajudou a reconstruir a I-95 na Filadélfia e a I-10 em Los Angeles em tempo recorde.

Os principais conselheiros económicos de Biden reconhecem que a mudança da perspetiva pública sobre a economia não acontecerá da noite para o dia. A experiência profundamente chocante da pandemia de Covid-19, que deixou na sua esteira preços recorde em todos os sectores, ainda está fresca na mente das pessoas, disse um alto funcionário da Casa Branca à CNN, e há poucas soluções melhores para remediar isso do que a passagem do tempo.

Os funcionários da Casa Branca também vêem o aumento dos salários em comparação com a inflação como um sinal positivo, mas dizem que os americanos precisam de mais tempo para processar mentalmente esses benefícios.

Resta saber se os mais de 10 meses que faltam para as eleições de novembro do próximo ano são suficientes para a equipa de Biden colher todos os frutos políticos do seu historial económico.

Falando em Las Vegas na semana passada, os desafios de promover projectos que não estarão concluídos durante anos eram evidentes. Biden esteve na cidade a promover milhares de milhões de dólares em novos investimentos no transporte ferroviário de passageiros, incluindo uma linha de alta velocidade entre Las Vegas e Los Angeles.

Mas o projeto levará anos a ser construído; em vez de uma nova estação de comboios, discursou a partir de um salão do sindicato local de carpinteiros, na esperança de realçar que o trabalho organizado seria chamado a construir a linha ferroviária.

No seu discurso, Biden procurou contrastar o seu próprio historial com o do seu antecessor e provável rival em 2024, dizendo "Trump só fala, nós andamos" quando se trata de novas infra-estruturas.

Ainda assim, o Presidente reconheceu que só daqui a alguns anos é que alguém irá apanhar o comboio de alta velocidade para Las Vegas. Biden afirmou que o projeto está em vias de ser concluído a tempo dos Jogos Olímpicos de verão de 2028, organizados na Califórnia - quase no final do seu segundo mandato, se for eleito para um.

Fonte: edition.cnn.com