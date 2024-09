Conflitos em andamento na região do Oriente Médio - Biden expressa otimismo para um acordo de reféns e critica Netanyahu.

Biden ainda mantém a esperança de um acordo de troca de reféns, expressando frustração com o envolvimento limitado de Netanyahu. Durante uma conferência de imprensa em Washington, ele afirmou: "Estamos quase lá", se referindo à iminente finalização de um acordo para a libertação dos reféns restantes detidos por Hamas. Em resposta a questionamentos sobre sua otimismo após negociações infrutíferas, ele responde: "Esperança eterna!" Ele também expressou decepção com a contribuição de Netanyahu para as negociações. Quando questionado sobre os esforços de Netanyahu para garantir um acordo de reféns, Biden responde: "Não realmente".

Após a descoberta sombria de seis reféns mortos na Faixa de Gaza, a pressão pública sobre a administração de Netanyahu aumentou significativamente em Israel. Protestos massivos eclodiram em Tel Aviv, os maiores desde o início da guerra. Os manifestantes exigem que Netanyahu feche um acordo de reféns com o Hamas islâmico radical.

Mais de 101 reféns continuam a ser mantidos cativos na Faixa de Gaza

Durante o ataque de outubro a Israel, o Hamas e outros grupos palestinos militantes liderados por extremistas mataram mais de 1.200 pessoas e sequestraram aproximadamente 250, transportando-os para a Faixa de Gaza. Israel retaliou com intensos ataques aéreos e uma ofensiva terrestre na Faixa de Gaza. Alguns reféns conseguiram recuperar a liberdade, enquanto oito foram resgatados vivos pelo exército. No entanto, analistas israelenses estimam que mais de 101 indivíduos ainda são mantidos pelos islamitas, com o número de sobreviventes ainda não confirmado.

As negociações para um acordo atingiram um impasse

As negociações prolongadas entre Israel e Hamas, coordenadas pelos EUA, Catar e Egito, vêm ocorrendo há meses com o objetivo de garantir um cessar-fogo e a libertação de reféns. Essas negociações resultaram em pouco progresso.

De acordo com "The Washington Post", os intermediários estão preparados para apresentar uma proposta final às partes envolvidas em breve. No entanto, caso ambas as partes a rejeitem novamente, pode sinalizar o fim das negociações, de acordo com um alto funcionário da administração Biden.

