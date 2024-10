Biden expressa oposição a um conflito militar em larga escala.

Os Estados Unidos e Israel estão avaliando suas próximas ações após o ataque com foguetes do Irã. Globalmente, há preocupação significativa com uma escalada do problema. Surpreendentemente, o presidente dos EUA, Biden, parece ter recentemente adotado um tom apaziguador, mas ainda há muito a ser feito.

Uma guerra total no Oriente Médio ainda pode ser evitada, segundo o presidente dos EUA, Joe Biden. "Eu não acho que haverá uma guerra total. Acho que podemos evitá-la", afirmou em resposta a perguntas da imprensa. "Mas ainda há muito trabalho pela frente."

Foi relatado anteriormente que os EUA e Israel estavam discutindo uma reação aos lançamentos de foguetes do Irã, incluindo possíveis ataques às instalações de petróleo de Teerã. Também há especulações sobre ataques a sites nucleares do Irã.

Quando questionado se apoiaria tal movimento por parte de Israel, Biden respondeu ontem: "A resposta é não. Conversaremos com os israelenses sobre o que eles pretendem fazer." Todos os países do G7 concordam que Israel tem o direito de retaliar contra o Irã. "Mas a resposta deve ser proporcional", disse Biden.

Há um crescente temor global de um conflito regional maior no Oriente Médio. Há dias, Israel vem realizando ataques aéreos significativos contra a milícia Hezbollah, apoiada pelo Irã, no Líbano. O Ministério da Saúde do Líbano relatou mais de 1.000 mortes e centenas de milhares de deslocados como resultado.

O Hezbollah abriu uma segunda frente contra Israel com ataques regulares de foguetes do Líbano logo após o ataque radical do Islamic Hamas a Israel em 7 de outubro do ano passado. Nos últimos dias, os ataques de foguetes do Hezbollah aumentaram, especialmente após a morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Na terça-feira à noite, Israel também lançou uma "operação limitada" no sul do Líbano. Na terça-feira à noite, o Irã atingiu Israel com cerca de 200 foguetes - pela segunda vez após um ataque com centenas de drones e foguetes em abril.

A comunidade internacional está de olho na situação, com preocupações crescendo em direção a um possível conflito maior. O porta-voz do Secretário-Geral das Nações Unidas afirmou que Antonio Guterres "pede a todas as partes que exerçam a máxima restrição e evitem uma escalada". Além disso, a Comissão, parte da União Europeia, instou tanto Israel quanto o Irã a desescalonar as tensões e buscar o diálogo.

