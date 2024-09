Biden está evitando com sucesso um aumento nos prêmios dos planos de medicamentos do Medicare.

Os valores das mensalidades do Plano D de Saúde projetados estão previstos para serem revelados neste mês. Para evitar um aumento significativo nas mensalidades logo antes das próximas eleições, a administração Biden está fornecendo subsídios substanciais às empresas de seguros, que podem chegar a cerca de $5 bilhões anualmente. Esta iniciativa, executada sem a aprovação do Congresso, gerou descontentamento de vários legisladores republicanos.

Os beneficiários do Medicare começarão a escolher os planos no meio de outubro durante o período anual de inscrição. Cerca de 13,3 milhões de pessoas estão inscritas em planos D, pagando uma média de $43 por mês pela cobertura em 2024, de acordo com a KFF.

O aumento previsto nas mensalidades não foi surpreendente. Ele decorre das revisões ao benefício de medicamentos do Medicare presentes na Lei de Ajuste de Inflação de 2022 dos democratas. Além do limite de $2.000, a lei obriga os provedores de seguros a arcar com mais dos custos após ultrapassar o limite de cobertura catastrófica.

A partir de janeiro, os provedores de seguros cobrirão 60% dos custos dos medicamentos, com Medicare e fabricantes de medicamentos dividindo os 40% restantes para medicamentos de marca e Medicare cobrindo os 40% inteiros para medicamentos genéricos. No entanto, antes das modificações da IRA, os planos eram responsáveis por apenas 15% dos custos, com os beneficiários pagando 5% e o Medicare cobrindo o restante 80%.

"Devido à estrutura do plano, os seguradores incorrerão em uma responsabilidade e exposição significativamente maiores", disse Angela Lamari, analista da Capstone, uma empresa com sede em Washington que aconselha investidores e corporações sobre políticas públicas. "Consequentemente, os lances deste ano são substancialmente maiores do que em qualquer outro ano."

O programa de subsídios, uma parte de um projeto de demonstração do Medicare para testar inovações em métodos de pagamento ou reembolso, concederá aos seguradores participantes um adicional de $15 por membro por mês. Os seguradores limitarão o aumento mensal das mensalidades a $35 em relação ao ano anterior. Além disso, o Medicare minimizará a exposição dos seguradores aos beneficiários com despesas altas com medicamentos.

"Se eles acabarem com um número excepcional de pacientes de alto risco, receberão subsídios extras do governo para as despesas associadas", disse James Capretta, fellow sênior do American Enterprise Institute de tendência conservadora, em relação aos provedores de seguros.

Essas proteções estão associadas a um aumento significativo na média direta de subsídios do Medicare aos planos D de cerca de $143 em 2025, em comparação com menos de $28 neste ano. Isso representa uma mudança para o Medicare pagar aos seguradores antecipadamente pela prestação de benefícios de medicamentos básicos, em vez de pagar retroativamente para cobrir os inscritos de alto custo na fase de cobertura catastrófica.

O programa de demonstração, que deve durar até três anos, não afeta a cobertura de medicamentos prescritos nos planos Medicare Advantage, que oferecem uma gama mais ampla de cobertura de saúde e podem gerenciar aumentos de mensalidades de forma mais eficaz ao alterar outras vantagens ou utilizar outros financiamentos governamentais, afirmam os especialistas.

O Centro de Serviços de Medicare e Medicaid destacou em um comunicado à imprensa que a Lei de Ajuste de Inflação introduziu as maiores modificações ao programa de medicamentos desde sua criação em 2006. Proporcionar estabilidade nas mensalidades pode aumentar a previsibilidade das ofertas de planos para os inscritos e "melhorar a eficiência da transição" para tanto beneficiários quanto seguradores, afirmou a agência, mencionando que iniciou demonstrações semelhantes no passado, inclusive após o lançamento do programa D em 2006.

"O Demonstrativo de Estabilização das Mensalidades do Plano D é sobre garantir que os indivíduos com Medicare continuem a economizar dinheiro em suas despesas com medicamentos enquanto têm opções estáveis e acessíveis de planos de medicamentos prescritos", afirmou a agência em um comunicado. "Ele também é consistente com outras demonstrações que a CMS já realizou no passado para abordar questões transitórias relacionadas à implementação de grandes mudanças no programa Medicare."

Descontentamento republicano

Os legisladores republicanos estão se referindo ao movimento da administração Biden como outro exemplo do fracasso da Lei de Ajuste de Inflação, que muitos republicanos expressaram interesse em revogar. Eles argumentam que a lei pode tornar mais difícil para os idosos terem acesso e custear medicamentos, bem como custar bilhões ao governo federal para corrigir as falhas da IRA.

"Uma das principais realizações domésticas de @POTUS está prestes a causar um aumento significativo nas mensalidades do Medicare para milhões de americanos logo antes das eleições de novembro", afirmou o senador republicano Bill Cassidy da Louisiana no mês passado nas redes sociais, em referência a Biden. "Agora, sua administração está prestes a distribuir bilhões de dólares às empresas de seguros privadas..."

Outros legisladores pediram ao Congressional Budget Office que avaliasse o custo do programa de subsídios e ao Government Accountability Office que avaliasse se o programa contorna indevidamente o Congresso.

"Estamos preocupados que um novo programa de demonstração implementado às pressas resulte em um resgate incontrolado de impostos para mascarar as deficiências na Lei de Ajuste de Inflação", escreveram os principais legisladores republicanos de cinco comitês da Câmara e do Senado ao CBO no mês passado.

Outra possível razão para a empreitada da administração Biden para evitar um aumento nas mensalidades dos planos de medicamentos do Part D é evitar que os idosos mudem para políticas do Medicare Advantage, que atualmente inscrevem cerca de metade dos beneficiários do Medicare e geralmente oferecem cobertura de medicamentos a preços mais baixos ou isentos de mensalidades. A administração tem se esforçado para conter os custos crescentes associados ao Medicare Advantage.

"Dado o foco recente da administração em conter os custos do MA, esse seria um efeito secundário irônico da implementação da IRA", escreveu Capretta em um post no mês passado.

A discussão política em andamento em torno do programa de subsídios da administração Biden para empresas de seguros tem sido um ponto de discórdia. Vários legisladores republicanos criticam esse movimento como um resgate incontrolado e uma tentativa de salvar a cara antes das próximas eleições, pois acreditam que isso possa tornar as mensalidades do Medicare mais caras e difíceis para os idosos terem acesso.

O aumento da inflação nas mensalidades dos planos de saúde do Part D, atribuído às revisões na Lei de Ajuste de Inflação de 2022 dos democratas, gerou discussões políticas sobre a acessibilidade e a possibilidade de custear medicamentos para os idosos.

