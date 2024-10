Biden enfrenta um revés quando a Suprema Corte rejeita o apelo urgente para cuidados de aborto no Texas.

Os juízes negaram um pedido do Departamento de Justiça para eliminar uma decisão anterior e enviar o assunto de volta para mais considerações. Esta decisão havia invalidado regulamentações do Departamento de Saúde e Serviços Humanos que afirmavam que, de acordo com a lei federal, os hospitais estavam obrigados a fornecer abortos em situações de emergência, mesmo em estados que proibiam a prática.

Este desfecho coloca um desafio para a administração Biden em seus esforços para proteger os direitos ao aborto desde que o Supremo Tribunal aboliu o Roe v. Wade em 2022.

A ação de segunda-feira também garante que o Supremo Tribunal não aborde a questão do aborto no momento – pelo menos temporariamente – após dois casos significativos de aborto no último período, um dos quais do Idaho levantou preocupações semelhantes à controvérsia do Texas.

O tratamento do Supremo Tribunal dos casos do Idaho e do Texas deixa em aberto questões sobre se, de acordo com a Lei de Tratamento Médico de Emergência e Trabalho, hospitais financiados federalmente devem fornecer abortos a pacientes em situação de emergência com complicações relacionadas à gravidez que ameaçam sua saúde – mesmo em estados que proíbem o procedimento.

O Texas, junto com outros respondentes, conseguiu deter a orientação da administração Biden para hospitais, argumentando que a EMTALA supera as restrições ao aborto dos estados. A decisão do tribunal de proibir a administração de implementar essa política no Texas foi mantida pela Quinta Corte de Apelações dos EUA.

A Procuradora-Geral dos EUA, Elizabeth Prelogar, pediu ao Supremo Tribunal para apagar essa decisão e instruir os tribunais inferiores a reconsiderar o caso à luz dos recentes avanços legais.

No último período, o Supremo Tribunal recusou-se a decidir um caso semelhante proveniente do Idaho, no qual o Departamento de Justiça processou o estado por sua rigorosa proibição do aborto, alegando que a proibição violava a EMTALA devido à sua falta de exceções para abortos durante complicações de gravidez que colocam em perigo as funções corporais das mulheres, mas não constituem uma ameaça imediata à sua vida.

O Supremo Tribunal suspendeu uma ordem do tribunal inferior que proibiu a proibição em situações de emergência e assumiu o caso antes de um processo de recurso completo ter sido concluído, apenas para decidir este verão, por 5 a 4, que o caso havia sido ouvido prematuramente, enviando-o de volta aos tribunais inferiores.

As decisões do Supremo Tribunal sobre casos de aborto no Texas e no Idaho deixam em aberto questões sobre a obrigação dos hospitais financiados federalmente de fornecer abortos em situações de emergência em estados com proibições de aborto, tornando os esforços da administração Biden para defender os direitos ao aborto na política ainda mais complexos.

