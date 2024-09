Biden enfatiza o 30o aniversário da Lei de Violência contra as Mulheres durante os últimos estágios de sua presidência.

O presidente, enfatizando a legislação marcante que liderou como senador dos EUA, receberá cerca de 1,000 sobreviventes, defensores, ex-funcionários e aliados em um evento na gramado sul da Casa Branca para comemorar a legislação. A administração Biden está apresentando novas iniciativas para combater a violência baseada no gênero, coordenadas com o aniversário da legislação, de acordo com funcionários da administração.

Em uma coluna de opinião prevista para ser publicada na quinta-feira, o presidente elogiou os "avanços significativos" devido à legislação nos últimos 30 anos e enfatizou como a aprovação diminuiu o estigma em torno da violência doméstica.

“Na época, a sociedade geralmente olhava para o outro lado, ignorava pedidos de ajuda ou culpava as vítimas. Era injusto”, escreveu Biden na coluna de quinta-feira. “Eu sempre acreditei que pôr fim à violência contra as mulheres requer uma transformação cultural abrangente – uma que traga essa epidemia oculta das sombras.”

A iniciativa ocorre enquanto Biden entra em uma fase única de sua presidência após sua decisão de não concorrer a um segundo mandato na Casa Branca. Embora a atenção esteja principalmente nas candidaturas da campanha, o presidente procura maneiras de fortalecer seus principais projetos de legado tanto no âmbito doméstico quanto internacional.

A Lei de Violência Contra as Mulheres, que Biden teve um papel crucial no drafting e introdução pela primeira vez em 1990, é uma das medidas mais pessoalmente significativas que ele gerenciou ao longo de sua carreira política de cinco décadas. O presidente tem repetidamente citado como sua maior conquista legislativa, pois introduziu proteções e assistência abrangentes para sobreviventes de violência doméstica e assédio sexual pela primeira vez.

“Ele fez acontecer e trouxe à luz”, disse a ex-senadora Barbara Boxer, que colaborou com Biden na legislação nos anos 1990. “Naquela época, a violência contra as mulheres, especialmente em casamentos e relacionamentos, era o melhor guardado segredo. Uma mulher apareceria com um hematoma no rosto. Ela nunca confessaria que seu marido fez isso. Mal era considerado um crime.”

“Joe ficou furioso com isso”, disse Boxer durante uma entrevista à CNN. “Ele disse: ‘Não existe essa coisa de, cito, violência doméstica. É apenas violência. E temos que trazer esse assunto à luz’.”

Biden revelará novas estratégias para combater abuso doméstico

O presidente voltará a colocar o assunto em destaque na quinta-feira, ao receber um evento que precede o aniversário da lei. Os sobreviventes são esperados para compartilhar suas histórias pessoais para enfatizar por que as proteções estabelecidas pela VAWA são essenciais para aqueles que já enfrentaram abuso.

As novas medidas da administração Biden previstas para serem apresentadas na quinta-feira incluem o Departamento de Justiça anunciando $690 milhões em financiamento de subvenções para apoiar sobreviventes de violência baseada no gênero e a criação da Oficina de Violência Baseada no Gênero no Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano para abordar as preocupações habitacionais enfrentadas pelos sobreviventes.

O Departamento de Justiça também anunciará financiamento para o Centro Nacional de Recursos sobre Crimes Cibernéticos Contra Indivíduos para combater "assédio cibernético, a distribuição não consensual de imagens íntimas e outras formas de abuso facilitado pela tecnologia", de acordo com a Casa Branca. A administração também anunciará compromissos voluntários de empresas de tecnologia para combater a criação de abuso sexual baseado em imagens, incluindo conteúdo produzido usando inteligência artificial.

“O foco agora é: como crescemos? Como enfrentamos o próximo desafio?” disse a vice-procuradora-geral Lisa Monaco, que trabalhou anteriormente com Biden no Comitê Judiciário do Senado. “Estamos construindo sobre uma história e uma legado da obra do presidente em iniciar essa conversa, empurrar essa legislação, empurrar essa mudança.”

Reorientando a conversa sobre violência doméstica

Biden apresentou originalmente a Lei de Violência Contra as Mulheres em 1990 para fornecer proteção aos sobreviventes e mudar a narrativa sobre o assunto da violência doméstica.

“O projeto de lei tem três objetivos principais, mas straightforward: tornar as ruas mais seguras para as mulheres; tornar os lares mais seguros para as mulheres; e defender os direitos civis das mulheres”, disse Biden em uma audiência do Senado em 1990.

Como presidente do Comitê Judiciário do Senado, Biden realizou algumas das primeiras audiências substanciais sobre violência doméstica, que incluíram testemunhas femininas relatando suas experiências traumáticas com incidentes violentos. Em seus esforços para conscientizar sobre o assunto, os funcionários do comitê judiciário leram depoimentos de mulheres que sofreram violência às mãos de seus parceiros e entraram em contato com abrigos para mulheres agredidas e departamentos de polícia para coletar dados e obter insights sobre os relatórios de violência contra as mulheres.

“Era principalmente sobre mudar atitudes e conscientizar para mudar a conversa sobre esse problema”, disse Monaco, que era uma jovem funcionária na época. “Era sobre realmente trazer à luz um problema, uma injustiça, e revelar o que a lei não estava abordando e por que precisava evoluir.”

Boxer trabalhou ao lado de Biden na legislação enquanto servia na Câmara e depois no Senado. Em uma entrevista à CNN, ela mencionou uma ocasião em que Biden se juntou a um grupo de legisladoras femininas para discutir o projeto de lei, mas permitiu que as mulheres liderassem.

“O que Joe Biden exemplificou naquela época foi seu respeito pelas mulheres e sua vontade de nos impulsionar para frente”, disse Boxer. “Ele tinha um sentimento no coração de que queria que as mulheres tomassem a frente e não queria ofuscar elas. Ele queria colaborar conosco.”

Biden adicionou a VAWA à Lei de Controle de Crimes Violentos e Aplicação da Lei, que o presidente Bill Clinton assinou em lei em 1994. A lei abrangente sobre crimes incluiu uma proibição de armas de assalto e contratou 100.000 novos policiais. No entanto, também implementou regulamentações de pena mais severas e ofereceu incentivos para que os estados implementassem padrões mínimos obrigatórios – elementos que vários agora argumentam terem contribuído para uma era de encarceramento em massa.

A regulamentação da VAWA proporcionou uma ampla proteção e auxílio às vítimas de violência doméstica, assédio sexual e perseguição. Ela estabeleceu a Central de Atendimento à Violência Doméstica, que recebeu mais de 7 milhões de ligações desde 1996. A lei garantiu financiamento para centros de crise de estupro, abrigos para mulheres e programas de assistência a sobreviventes, além de fortalecer programas de treinamento para forças policiais, defensores, promotores e juízes sobre violência baseada em gênero.

Contrarrestando o mau uso do poder

Com cada renovação da lei, Biden e seus apoiadores ampliaram sua abrangência para incluir vítimas de violência em namoros e indivíduos de qualquer orientação sexual ou identidade de gênero. Eles também fortaleceram os recursos para imigrantes e comunidades minoritárias.

Dado que a lei precisa ser renovada a cada cinco anos, ela enfrentou desafios no Congresso. A lei caducou em 2019 sob o ex-presidente Trump, o que levou Biden a enfatizar sua renovação ao assumir o cargo.

De acordo com Jennifer Klein, diretora do Conselho de Política de Gênero na Casa Branca, "Biden estava determinado a garantir que ela fosse reautorizada, buscou apoio bipartidário e manteve os logros anteriores da lei; aperfeiçoando, expandindo e abordando novos problemas."

Em 2022, a lei foi renovada e incorporou novas proteções para sobreviventes LGBTQ+ e indivíduos em comunidades indígenas e áreas rurais. Além disso, foram introduzidas novas medidas de segurança para combater o assédio e abuso on-line. As discussões para eliminar o que é conhecido como "buraco do namorado" como parte da renovação foram abandonadas, mas posteriormente incorporadas em uma lei de segurança de armas bipartidária aprovada mais tarde naquele ano.

