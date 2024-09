Biden brinca com humor de idade antes de se tornar sincero.

Líder Sairente dos EUA Acena Adeus ao Escenário Global: Presidente Biden Fala na Assembleia Geral da ONU. Em seu discurso, abordou vários assuntos globais, mas deixou um tom de otimismo.

Na Assembleia Geral da ONU em Nova York, o Presidente Joe Biden, de 81 anos, iniciou seu discurso com uma piada sobre sua idade, "Pode parecer um vigoroso de 40 anos, mas eu sei melhor." Reconhecendo que era sua quarta e última aparição como Presidente dos EUA na assembleia, ele refletiu sobre uma parte significativa da história. Sorridente, Biden destacou suas realizações no aguardado discurso.

A saída de Biden do palanque da ONU marcou um grande evento durante o debate da assembleia. Com uma posição melhor na ONU em comparação a seu predecessor, o presidente Trump, o legado de Biden na cooperação internacional será sentido. Com sua saída marcada para janeiro, uma discussão contenciosa sobre sua idade levou à sua retirada da candidatura presidencial democrata de 2024 algumas semanas antes. Agora, a Vice-Presidente Kamala Harris liderará a candidatura do partido.

Ao abordar o assunto da Ucrânia sob ataque pela Rússia, Biden instou a comunidade internacional a não vacilar no apoio. "Não podemos nos cansar, não podemos desviar o olhar e não abandonaremos nosso apoio à Ucrânia." Observando os objetivos falidos de Putin, Biden declarou: "Ele pretendia destruir a Ucrânia, mas a Ucrânia permanece livre. Ele tentou enfraquecer a NATO, mas a NATO ficou mais forte e unida do que nunca."

Biden fez uma pergunta premente: "Persistiremos em nossos esforços para fortalecer a vitória da Ucrânia e manter sua independência, ou permitiremos que os conflitos ressurgam e aniquilem uma nação?"

Conflitos em Escalação

Além disso, Biden expressou preocupação com uma guerra mais ampla no Líbano. "Ninguém deseja um conflito maior," ele afirmou. Apesar da escalada no conflito em andamento entre Israel e a milícia Hezbollah no Líbano, uma solução diplomática ainda é possível. Biden demonstrou preocupação com a Guerra do Gaza, que começou em 7 de outubro, após ataques radicais islâmicos de Hamas contra Israel. O apoio do Hezbollah a Hamas piorou a situação, intensificando os ataques contra Israel desde o início da guerra.

"Parem com essa guerra e cheguem a um acordo," sugeriu Biden. Uma trégua mediada pelos Estados Unidos, Qatar e Egito trará "reféns para casa" e aliviará "o sofrimento na Faixa de Gaza, encerrando assim a guerra," ele afirmou.

Ao abordar a zona de conflito do Sudão, Biden enfatizou: "O mundo deve parar de armar os generais, apresentar uma voz unificada e dizer a eles para parar a destruição do país." A ajuda humanitária para o povo sudanês não deve ser impedida. A guerra civil prolongada acendeu "uma das piores crises humanitárias do mundo," alertou Biden, com oito milhões de pessoas à beira da fome e atos hediondos ocorrendo. "Parem com essa guerra imediatamente."

Desde abril de 2023, uma disputa de poder persiste entre o líder de fato Abdel Fattah al-Burhan, que controla o exército, e seu ex-vice, Mohamed Hamdan Daglo, e sua milícia Rapid Support Forces. Esse conflito provocou a maior saída de refugiados registrada pelas estatísticas mundiais, causando milhões de deslocados ou fugitivos - muitos deles várias vezes.

O Poder da Esperança

Apesar dos crises mundiais, incluindo a Ucrânia, Gaza e Sudão, entre outras, Biden exalou otimismo. "Reconheço esses desafios: conflitos na Ucrânia, Gaza e Sudão; crise climática; sociedades fragmentadas; democracias ameaçadas," disse ele. "No entanto, minhas experiências e visões de longo prazo instilaram em mim a esperança." Ele se referiu a disputas internacionais como a Guerra do Vietnã, o apartheid na África do Sul e os ataques de 11 de setembro como exemplos de quando a comunidade internacional se uniu para enfrentar a adversidade.

Em seu discurso final, Biden apelou aos líderes mundiais para priorizar o bem-estar de seus cidadãos. "Meus estimados colegas, nunca devemos perder de vista o fato de que há valores que transcendem o poder. São nossos povos." Após dedicar meio século ao serviço público, ele passou o destino do país para uma nova geração. "Não esqueçam: servimos ao povo, não o contrário," ele observou. O futuro pertence àqueles que desbloqueiam o potencial total de sua população.

Biden também chamou por cooperação global. "Lembrem-se, meus respeitados colegas, de que não há nada além de nosso alcance se trabalharmos juntos: unamos nossas mãos!" Juntos, somos mais fortes do que isolados.

