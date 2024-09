Biden assume um papel proeminente como o principal apoiador de Harris durante seus esforços de campanha separados

No estado crucial da Pensilvânia, essencial para Harris, Biden falou em um encontro em Filadélfia organizado por líderes de universidades historicamente negras. Pela quarta vez na semana, Biden iniciou seu discurso reconhecendo Harris, sua antiga companheira de chapa que agora é a principal atração.

"Deixe-me ser claro", disse Biden à plateia, que aplaudiu em concordância. "Eu tenho uma queda por Kamala!"

Enquanto isso, Harris interagiu com uma significativa parcela do eleitorado democrata atrás das câmeras: sindicatos. A vice-presidente teve uma discussão privada com membros comuns do prestigiado sindicato Teamsters, que ainda não haviam endossado oficialmente um candidato, aguardando mais detalhes sobre as políticas de cada candidato em relação ao trabalho organizado.

A estratégia tática empregada por Harris e Biden, segundo seus assessores, é intencional.

"Precisamos jogar tanto na defesa quanto no ataque", disse um assessor de Harris à CNN.

Harris está tentando manter um delicado equilíbrio. Ela quer abraçar as políticas populares da era Biden enquanto também enfatiza seu papel em trazer nova liderança ao cenário, já que as avaliações do seu antecessor foram negativas durante todo o mandato. Na campanha e nos debates, ela agora destaca sua própria agenda política, se separando da atual administração.

Desde que Harris assumiu a liderança da chapa, Biden e Harris já dividiram um palanque oficial em pelo menos quatro ocasiões. No entanto, eles só dividiram um palco de campanha uma vez, e isso pode se tornar raro no futuro. No Dia do Trabalho, eles apareceram juntos em um salão de sindicato em Pittsburgh para um comício animado sobre questões da classe trabalhadora.

Enquanto a plateia aplaudiu ambos, a atenção parecia favorecer mais Biden. Gritos de "Obrigado, Joe" ecoaram durante seu discurso. Apesar do mesmo tempo de fala, Biden falou por 10 minutos a mais. Além disso, a comitiva e o avião de Biden partiram antes dos de Harris, seguindo o protocolo padrão para o presidente.

Dividindo papéis também tem vantagens. Eles podem cobrir uma área maior e acomodar mais pessoas. Harris pode encher arenas com capacidade para 10.000 pessoas, enquanto os eventos de Biden são geralmente menores. Por exemplo, em Pittsburgh, onde eles dividiram um palco, o evento atingiu a capacidade máxima de 600 pessoas.

Houveram momentos, porém, em que a lacuna entre Biden e Harris ficou aparente. Um deles foi o debate em que Trump atacou Harris, dizendo: "Ela está tentando se distanciar de Biden. 'Não conheço o cara', ela diz. Ela é Biden".

Harris rebateu de uma maneira que teve impacto além de seu oponente republicano.

"Eu não sou Joe Biden, nem sou Donald Trump. O que eu ofereço é uma nova geração de liderança para nosso país", declarou ela.

Biden não demonstrou nenhum ressentimento pelas ações de Harris, que muitos viram como uma falha notável em seu próprio debate contra Trump. Mesmo quando Harris superou seu desempenho no debate, Biden expressou apenas orgulho em sua performance, identificando-a como outra conquista para si mesmo.

Ao passar o comando da chapa democrata para Harris, Biden ganhou mais liberdade em outros aspectos de sua vida. Ele assistiu ao debate de seu quarto no JW Marriott Essex House em Nova York, participou do aniversário de sua neta em um restaurante italiano do Upper East Side - um luxo que não teria desfrutado se ainda fosse o candidato.

No dia seguinte, enquanto comemorava o 11 de Setembro em uma estação de bombeiros da Pensilvânia, ele brincou ao aceitar um chapéu "Trump 2024" oferecido por um apoiador do ex-presidente. A situação agora parecia leve, dada a idade de Biden não mais dominando a conversa da campanha.

Muitos políticos do passado adotaram essa estratégia de se separar na campanha. Em 2000, o vice-presidente Gore buscou distância do presidente Clinton envolto em escândalos enquanto concorria contra George W. Bush. E em 2020, Biden e o ex-presidente Obama não apareceram juntos até as últimas semanas da corrida.

Aides ecoam que Biden ainda pode contribuir significativamente para o voto da Pensilvânia e ele discutiu uma turnê pelo estado com seu governador.

Biden provavelmente será um dos vários porta-vozes de alto nível para a campanha de Harris nas semanas que antecedem a eleição. Notavelmente, Obama e sua esposa, Michelle, junto com Bill e Hillary Clinton, também são esperados para campanha por Harris antes do Dia da Eleição.

Integrar Biden com a lista de outras figuras democráticas proeminentes será uma tarefa delicada, admitiu um insider, mas uma que a campanha está animada para perseguir.

E Biden permanece comprometido em promover inconscientemente.

Falando na Black Excellence Brunch da Casa Branca na sexta-feira, Biden expressou seu entusiasmo abertamente, se referindo à possibilidade de Harris se tornar a primeira presidente mulher negra.

"Kamala não pôde estar aqui hoje, ela está em uma viagem", compartilhou Biden com a reunião na South Lawn da Casa Branca. "Ela está sempre ao nosso lado. Sempre teremos ela."

