Ben Gvir defende a suspensão das negociações com o Hamas.

Há algum tempo, Israel vem negociando com o grupo terrorista Hamas sobre um cessar-fogo e a libertação dos reféns restantes. Isso ocorreu após o alarmante descobrimento de seis reféns mortos, o que levou a uma tensão crescente em relação à administração israelense. Benjamin Netanyahu agora enfrenta críticas da facção de extrema direita.

O ministro da Segurança de extrema direita, Itamar Ben Gvir, defende o fim das negociações com o Hamas sobre um cessar-fogo e a libertação de reféns na Faixa de Gaza, aumentando a pressão sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ben Gvir afirmou: "Uma nação que vê seus seis reféns cruelmente executados não negocia com os executores. Ela encerra as negociações, suspende o fornecimento de combustível e eletricidade, e os submete até sua queda."

Ben Gvir, junto com outros radicais de direita, como o ministro das Finanças Bezalel Smotrich, é um aliado significativo do governo conservador e religioso de Netanyahu. Eles são fortemente contra qualquer diálogo indireto com o radical islâmico Hamas. Para eles, a continuação do conflito na Faixa de Gaza é a única maneira potencial de eliminar a organização palestina que iniciou a guerra com seu ataque a Israel em 7 de outubro.

Sem Negociações Diretas

Israel e Hamas, classificado como organização terrorista pelos EUA e UE, não participam de negociações diretas entre si. Em vez disso, os EUA, Qatar e Egito facilitam as negociações diplomáticas com o objetivo de alcançar um acordo sobre um cessar-fogo e a libertação dos reféns restantes. No entanto, ainda não foram observados desenvolvimentos substanciais nas negociações.

Com a recuperação de seis reféns israelenses mortos, a administração israelense está sob pressão crescente para confirmar um acordo que assegure a libertação de todos os reféns restantes. Protestos da oposição e das famílias dos reféns vêm ocorrendo há vários dias.

Na terça-feira, o governo dos EUA prometeu continuar colaborando com os mediadores egípcio e qatari nos próximos dias para "impulsionar a conclusão do acordo". "É hora de concluir esse acordo", comentou o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller.

Corredor de Philadelphi e Desploiamento Militar

Um dos obstáculos nas negociações é o chamado Corredor de Philadelphi e o contínuo desploiamento militar de Israel ao longo da fronteira sul de aproximadamente 14 quilômetros entre a Faixa de Gaza e o Egito. Até agora, Netanyahu manteve sua posição quanto à retirada das tropas, já que Israel teme um retorno do Hamas através do contrabando de armas pelas rotas de túneis. No entanto, Miller revelou na terça-feira que Israel concordou em retirar suas tropas da região fronteiriça.

Miller afirmou: "A proposta de compromisso que apresentamos e que o governo israelense endossou inclui a retirada das IDF das áreas densamente povoadas, incluindo o Corredor de Philadelphi."

Em seu ataque maciço a vários sites no sul de Israel, os militantes do Hamas mataram 1.205 pessoas e sequestraram 251 reféns na Faixa de Gaza, de acordo com os relatórios israelenses. Quase onze meses depois, 97 reféns ainda estão detidos pelo Hamas e por outros grupos palestinos radicais, dos quais 33 são relatados como mortos.

Em resposta ao ataque do Hamas, Israel está conduzindo operações militares extensas na Faixa de Gaza. De acordo com a declaração do Hamas, que não pode ser verificada independentemente, mais de 40.800 pessoas perderam a vida desde outubro.

A crítica ao primeiro-ministro Netanyahu da facção de extrema direita, liderada pelo ministro Ben Gvir, decorre de suas negociações contínuas com a Comissão, que inclui o Egito e o Qatar, com o objetivo de facilitar as negociações de paz com o Hamas. A Comissão está essencialmente tentando negociar um cessar-fogo e a libertação dos reféns israelenses restantes, mas Ben Gvir defende uma abordagem diferente.

