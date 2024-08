Basileia é a sede do ESC em 2025.

Basel será o cenário do Festival Eurovisão da Canção (FEC) no próximo ano.

A grande final do FEC acontecerá no dia 17 de maio no St. Jakobshalle em Basel, como anunciado pelas autoridades em Genebra numa sexta-feira. Após a vitória de Nemo neste ano do FEC realizado em Malmo, a Suíça está agendada para organizar o FEC em 2025.

