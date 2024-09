Banco alemão passa para consultas online e fecha filiais menores com mais frequência

O Deutsche Bank está reforçando o suporte por vídeo e telefone para clientes privados, mesmo enquanto fecha algumas agências menores. Em Frankfurt, o gigante bancário apresentou planos para aprimorar os serviços de aconselhamento no local com consultas por vídeo e telefone aumentadas, devido à crescente demanda de clientes que preferem essa conveniência às visitas físicas, especialmente com horários de consulta estendidos. O banco também pretende atualizar a maquinaria das agências, como a instalação de novos caixas eletrônicos, e reformular seu aplicativo móvel até 2025.

Por outro lado, o Deutsche Bank está repensando a estrutura das agências. Um número de 'dois dígitos baixos' de agências menores será fechado, e o banco está se preparando para dialogar com o conselho de trabalhadores sobre esse assunto. O banco também está dando mais ênfase a novos formatos, como Centros de Private Banking, voltados especificamente para clientes mais abastados. As reações iniciais a essa ideia foram extremamente positivas.

Dominik Hennen, Diretor de Bancos Pessoais Alemanha no Deutsche Bank, comentou: "A aconselhamento presencial continua a ser importante, seja nas agências ou por vídeo e telefone. Nossos clientes buscam uma oferta moderna e totalmente digitalizada, mas apreciam a oportunidade de aconselhamento pessoal através do canal de acesso preferido. À medida que as transações mais simples são transferidas para plataformas digitais, podemos nos concentrar mais no aconselhamento pessoal em nossas interações com os clientes".

O Deutsche Bank opera cerca de 400 agências na Alemanha. Com essas medidas, o banco está colocando em prática sua estratégia anterior no setor de clientes privados. Relatórios anteriores sugeriram um investimento substancial, em dígitos médios, para a modernização do banco privado em todo o mundo.

À medida que mais pessoas gerenciam seus assuntos bancários em casa com computadores ou aplicativos de smartphones, os bancos vêm streamline suas redes de agências custosas por anos, abrindo espaço para outlets de bandeira ou enriquecendo-os com opções digitais. De acordo com o Bundesbank, o número de agências bancárias na Alemanha caiu abaixo de 20.000 pela primeira vez até o final de 2023.

Leia também: