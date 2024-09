Baerbock descreve os elementos fundamentais de um plano de acordo de paz

Ministra Annalena Baerbock delineou pontos essenciais para potenciais negociações de paz para pôr fim à invasão russa da Ucrânia. "A paz significa proteger a existência da Ucrânia como uma nação livre e autónoma. Isso implica garantias de segurança," diz a política verde durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova Iorque. "Quando falamos de paz, estamos a falar de uma paz justa e duradoura," enfatiza Baerbock. Ela também afirmou: "Quando falamos de paz para a Ucrânia, isso implica assegurar que o cessar-fogo não marque apenas o início de novas preparações na Rússia." Isso abrange tanto a Ucrânia como a Moldávia ou a Polónia. A paz deve ser justa e duradoura.

00:21 Blinken critica China e Irão na ONUO Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, defende uma ação mais forte contra os aliados da Rússia na guerra na Ucrânia na ONU. "A maneira mais rápida de avançar é deter aqueles que sustentam a agressão de Putin," diz Blinken durante uma reunião de alto nível do Conselho de Segurança da ONU realizada ao lado da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. Ele também pede uma paz justa que respeite os princípios da Carta das Nações Unidas. Em particular, Blinken destaca o apoio da Rússia ao Norte Coreano e ao Irão.

23:45 China: "Não fazemos parte da guerra na Ucrânia"O Ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, insta o Conselho de Segurança da ONU a priorizar as negociações de paz na Ucrânia. "A prioridade é aderir a três princípios: não expansão da zona de conflito, não escalada do combate e não provocação por qualquer parte," diz Wang durante uma reunião de alto nível do conselho, a que assistiu o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy. Wang também reafirma a neutralidade da China. "A China não instigou a crise na Ucrânia e não faz parte dela," diz ele. O Ocidente acusa a China de facilitar a guerra na Ucrânia através de fornecimentos substanciais de armas à Rússia.

23:09 Zelenskyy ao Conselho de Segurança: "A guerra não pode simplesmente desaparecer"O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, expressa profunda dúvida quanto às negociações com a Rússia para pôr fim à invasão em curso do seu país. A Rússia está a cometer um crime internacional, diz Zelenskyy, olhando para o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova Iorque. "Portanto, esta guerra não pode simplesmente desaparecer. Portanto, esta guerra não pode ser atenuada através de negociações," diz Zelenskyy. Ele acrescentou: "É preciso tomar ação."

22:00 Trump sobre a guerra na Ucrânia: "Devemos retirar"Os EUA devem retirar-se da guerra na Ucrânia, segundo o antigo Presidente Donald Trump. O Presidente Joe Biden e a Vice-Presidente Kamala Harris - adversária de Trump nas eleições - arrastaram os EUA para a guerra, diz Trump num evento de campanha em Georgia. "Agora eles não conseguem retirá-los. Eles não conseguem gerir isso." Só com ele como presidente é que os EUA podem sair da guerra: "Eu negociarei, eu tirarei-nos. Devemos retirar."

21:30 Círculos: EUA preparam nova ajuda militar à Ucrânia

De acordo com fontes, os EUA estão prestes a fornecer à Ucrânia nova ajuda militar no valor aproximado de 375 milhões de dólares. Isso inclui bombas de cluster de alcance médio, vários mísseis, artilharia e veículos blindados, segundo fontes do governo dos EUA. Um anúncio oficial da ajuda está previsto para amanhã. Este último pacote de ajuda é um dos maiores recentemente aprovados. Involucra o saque de armas dos armazéns militares dos EUA para as fornecer à Ucrânia mais rapidamente. Com este novo pacote, os EUA já forneceram à Ucrânia mais de 56,2 biliões de dólares em ajuda militar desde o início da invasão russa em 2022.

20:54 Ucrânia rejeita firmemente qualquer ocupação temporária do seu territórioO Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia rejeitou qualquer sugestão de aceitar uma ocupação temporária dos seus territórios pela Rússia como parte de uma busca por uma solução pacífica. A retirada completa do território soberano da Ucrânia dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas é "um dos pontos obrigatórios da fórmula de paz do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy." A Rússia ocupa atualmente cerca de um quinto do país vizinho e reivindica pelo menos cinco regiões administrativas no sudeste do país, bem como a Península da Crimeia, que foi anexada em 2014.

20:25 Exército russo pode agora recrutar suspeitos de crimesO parlamento russo aprovou um projeto de lei que permite ao exército recrutar suspeitos de crimes para a ofensiva na Ucrânia. De acordo com o projeto de lei aprovado pela Duma de Estado, até mesmo aqueles acusados mas ainda não condenados podem ser recrutados. Se forem condecorados ou feridos em combate, as acusações contra eles serão arquivadas. A lei ainda precisa ser aprovada pela câmara alta e assinada pelo Presidente Vladimir Putin. O exército russo tem vindo a utilizar criminosos condenados há algum tempo. Em troca de servirem na linha da frente, são-lhes oferecidas libertações antecipadas da prisão. Além do exército russo, o grupo mercenário Wagner também tem recrutado combatentes desta forma.

18:45 Adolescentes na Sibéria Detidos por Suposto Ataque a Helicóptero MilitarNa Sibéria, a polícia russa prendeu dois adolescentes de 16 anos sob suspeita de incêndio criminoso contra um helicóptero militar. As autoridades em Omsk ordenaram a detenção preventiva por dois meses para os jovens, que são acusados de cometer um "ato terrorista", como anunciou o serviço de imprensa do tribunal via Telegram. Se condenados, eles poderiam pegar até 20 anos de prisão. Relatos sugerem que os dois suspeitos invadiram uma base militar no sábado e jogaram uma cocktails Molotov em um helicóptero MI-8. Eles afirmaram em um vídeo publicado no serviço de mensagens que foram coagidos a participar através do Telegram e foram prometidos aproximadamente 18.000 euros em troca. A identidade do mentor permanece desconhecida.

18:00 Suspeito Arrestado no Chade sob Acusações de PropagandaA detenção de três indivíduos no Chade tensou as relações diplomáticas entre o Chade e a Rússia. Dois dos detidos são Maxim Shugaley, sob sanções da UE por propagar para o grupo mercenário Wagner, e seu assistente Samer Sueifan. De acordo com fontes russas, os dois homens, identificados como sociólogo e seu tradutor, foram anteriormente presos na Líbia por alegações de manipulação de votos. Eles foram detidos após chegada ao aeroporto do Chade em 19 de setembro. Em 21 de setembro, um terceiro russo e um quarto nacional da Bielorrússia também foram detidos. O embaixador do Chade na Rússia exigiu a transferência imediata deles para as autoridades russas, de acordo com comentários à agência de notícias do estado russo RIA Novosti. As acusações que eles enfrentam permanecem incertas.

16:40 Presidente Iraniano Agendando Reunião com Putin na RússiaO presidente iraniano Massoud Peseschkian deve se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin durante uma viagem à Rússia em outubro. Como afirmou uma porta-voz do governo iraniano em Teerã, Peseschkian participará da cúpula do BRICS e também terá encontros bilaterais com Putin. Um acordo sobre uma "parceria estratégica" entre o Irã e a Rússia está próximo de conclusão, acrescentou a porta-voz, sem fornecer mais detalhes.

16:15 Strack-Zimmermann se Opõe a Mudanças na Política da UcrâniaA presidente do Comitê de Defesa do Parlamento Europeu, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), rejeitou categoricamente qualquer alteração na política de seu partido em relação à Ucrânia. Diante das recentes eleições, ela enfatizou a importância de transmitir aos cidadãos que apoiar a Ucrânia serve "nosso próprio interesse". "Eu digo isso porque, se o Putin prevalecer (...), se nós permitirmos, não será o último conflito", declarou a política do FDP no programa RTL Nachtjournal-Spezial.

16:00 Biden Pede Apoio da ONU ao Resistência da Ucrânia à Invasão RussaO presidente dos EUA, Joe Biden, pediu ao Assembly Geral da ONU que continue a apoiar a Ucrânia em sua luta contra a invasão russa. "Não vacilaremos em nosso apoio à Ucrânia", afirmou Biden. A operação militar liderada pela Rússia falhou.

15:45 Mudanças nos Requisitos de Registro de Veículos para Refugiados Ucranianos na AlemanhaA partir de outubro, os carros trazidos por refugiados ucranianos na Alemanha exigirão registro alemão. A pré-condição é que o veículo esteja no país há mais de um ano. O governo alemão já estabeleceu a base legal para isso. Até 30 de setembro, aplicam-se regulamentações estaduais especiais para veículos ucranianos. Novos procedimentos de registro foram delineados em um questionário criado pelo Ministério Federal de Transportes e os estados nas últimas semanas. Os proprietários de veículos devem apresentar documentos detalhados, como um documento de identidade com nomes latinizados, certificado de registro ucraniano e prova de seguro, entre outros. A utilização de documentos ucranianos digitais não é permitida. As placas ucranianas devem ser trocadas após o registro.

15:00 Vítimas Civis em Ataques de Mísseis Russos no Leste da Ucrânia KharkivUma série de ataques de mísseis guiados russos no leste ucraniano Kharkiv resultou em vítimas civis. "O número de mortos chegou a três", relatou o governador Oleh Synyehubov no Telegram. Pelo menos uma dúzia de pessoas ficou ferida. De acordo com os relatos, um míssil guiado destruiu diretamente um edifício residencial de alto padrão. O prefeito Ihor Terechov havia citado anteriormente ataques de mísseis em quatro distritos da cidade e dois edifícios residenciais danificados no Telegram.

14:30 Forças Armadas Alemãs Realizando Exercício de Defesa no Porto de HamburgoDe quinta-feira a sábado, as Forças Armadas Alemãs estão realizando um exercício de defesa em grande escala no Porto de Hamburgo, sob o título "Red Storm Alpha". O Landeskommando Hamburgo está assegurando uma parte do porto com forças de defesa caseira, como relatado pelo Exército Alemão. Um ponto de controle será estabelecido. O objetivo do exercício é proteger a infraestrutura crítica do porto, manter a situação em todos os níveis e garantir uma comunicação rápida e segura entre todos os participantes. O tráfego civil não será afetado pelo exercício e não deve ser perturbado. A violação do direito internacional pelo ataque da Rússia à Ucrânia indica a possibilidade de uma guerra convencional europeia nos próximos cinco anos, de acordo com um anúncio. A NATO visa contrapor isso ao possibilitar o deslocamento rápido de tropas aliadas do oeste para o leste. Para alcançar isso, é necessária competência em organizar transporte militar, suprir essenciais, assegurar comboios ou coordenar forças aliadas, continua.

14:30 PM Zelenskyy Convida Investimento dos EUA no Setor de Energia da UcrâniaO Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, pediu a empresários americanos que investam no setor de energia destruído da Ucrânia durante sua visita. Ele enfatizou a necessidade de preparar o sistema de energia ucraniano para o inverno que se aproxima, enfrentando a possibilidade de falta de energia devido aos danos causados pela guerra russa. Zelenskyy ofereceu incentivos únicos. "Este é o nosso proposta. Este é um dos aspectos da nossa estratégia de vitória", afirmou em um vídeo lançado. Além de representantes de empresas de energia, finanças e seguros, a líder da USAID, Samantha Power, participou da reunião em Nova York.

13:25 PM Especialista Elogia Ofensiva Ucraniana em Kursk como um SucessoAlguns especialistas questionam se a ofensiva ucraniana em Kursk, cidade russa, é um sucesso ou um fracasso para Kyiv. No entanto, o especialista militar Nico Lange considera que é uma vitória, observando no X: "Se Zelensky tivesse que discutir o plano de paz ucraniano sem a ofensiva de Kursk, isso sozinho destaca a importância e a vitória da ofensiva de Kursk."

13:08 PM "Plano de Vitória" de Zelensky Inclui Pedido de Convite à NATOUm pedido para que a Ucrânia se junte à NATO faz parte do "plano de vitória" do Presidente Volodymyr Zelensky para Kyiv, de acordo com Andriy Yermak, chefe do escritório de Zelensky. Falando em Nova York, Yermak instou os parceiros ucranianos a estender convites para a membresia da NATO, apesar das ameaças de escalada de Moscou. A estratégia compreende tanto elementos militares quanto diplomáticos. A Rússia invadiu a Ucrânia parcialmente devido às suas aspirações para a membresia da NATO.

12:27 PM Despite Peace Pleas, Russia Stays Firm on War AimsDespite Kyiv's efforts for negotiations, Moscow remains committed to its war objectives in Ukraine. "Upon achieving these objectives in one form or another, the special military operation will conclude," Kremlin spokesman Dmitry Peskov stated, referring to the prolonged, brutal Russian invasion. He reacted to Ukrainian President Volodymyr Zelensky's statements during his U.S. visit, in which Zelensky predicted the war's end to be closer than many anticipated. Zelensky proposed his "victory strategy" in the U.S., aiming to pressure Moscow into negotiations. Russia's war objectives include controlling the Ukrainian regions of Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia, thwarting Ukraine's NATO membership, and earlier, toppling the Kyiv government. Experts believe Russia's primary goal is to seize control of the entire Ukraine.

11:13 AM Wuhledar Situation Worsens - Russian Troops Might Use Underhanded MethodThe circumstance around Wuhledar is critical and deteriorating, as per pro-Ukrainian military channel Deepstate. "The Russians are attempting to surround the settlement while simultaneously destroying it with artillery." Deepstate did not report a Russian troops' infiltration. "Enduring to the end is equivalent to sacrificing the ruins over the price of our military, which is unacceptable. We must have contemplated the implications of today earlier, but now it's too late. The soldiers of the 72nd Brigade are not surrendering and are persevering despite everything." Nexta, an Eastern European media outlet, indicates that Russia is once more employing the "scorched earth" tactic, heavily bombing Wuhledar from the sky.

10:55 AM Satellite Images Reveal Extensive Damage in Russian Munitions DepotsUkraine has executed several notable attacks on munitions depots, obliterating vast quantities of Russian rockets, artillery shells, and other resources. High-resolution satellite images from Maxar depict the extent of the latest attacks in Oktyabrsky and Toropez.

10:03 AM Devastating Attacks on Saporizhzhia: One Dead, Several Wounded, Widespread DestructionRussian attacks on southeastern Ukrainian city, Saporizhzhia, resulted in one fatality and six additional injuries, according to authorities. The region was targeted by "massive aerial attacks" within two hours late Monday evening, the state emergency service reported. "One person lost their life, and six others, including a 13-year-old girl and a 15-year-old boy, were injured," regional governor Ivan Fedorov wrote on the Telegram messaging service. An infrastructure facility and residential structures were also set ablaze. According to a city administration staff member, 74 apartment buildings and 24 private houses were harmed in various parts of the city.

09:27 Fortaleza da Resistência: Wuhledar à Beira do Abismo? Forças Russas InfiltrandoForças russas estão infiltrando a cidade ucraniana oriental de Wuhledar, segundo relatórios de mídia estatal e blogueiros. "As forças russas entraram em Wuhledar - o ataque à cidade começou", escreve Yuri Podolyaka, um blogueiro militar pró-Rússia de origem ucraniana. Outros blogueiros militares pró-Rússia confirmam o ataque. A cidade, localizada na região de Donetsk, está supostamente cercada e as operações de combate continuam a leste do assentamento. O analista militar coronel Reisner informa à ntv.de que as tropas russas estão avançando em direção à cidade demultiple direções, como uma pinça. "Wuhledar está em perigo de ser cercada. Assume-se que a 72ª brigada mecanizada, equipada com tanques e veículos militares, terá dificuldades em manter a área."

08:59 Rússia e Ucrânia Engajadas em Conflitos de Drones Durante a NoiteA defesa aérea russa abateu 13 drones ucranianos durante a noite, de acordo com declarações oficiais. Seis foram interceptados nas áreas de Belgorod e Kursk, e um em Bryansk, segundo a agência de notícias oficial TASS, citando o ministério da defesa russo. A Ucrânia relata que foi atacada pela Rússia usando 81 drones e 4 mísseis durante a noite. 79 drones foram abatidos ou forçados a cair. Os relatórios iniciais indicam nenhum ferido ou dano.

08:17 Dinamarca Abre Debate sobre Contra-Ataques de Longo Alcance contra a RússiaA primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, insta os aliados da Ucrânia a aprovarem o uso de armas ocidentais com alcance estendido contra a Rússia. "Acho que é hora de pôr fim a esse debate sobre limites", diz Frederiksen em uma entrevista à Bloomberg. "O limite mais significativo já foi ultrapassado. E isso aconteceu quando os russos invadiram a Ucrânia." Ela declara que nunca permitirá que a Rússia dite o que é certo na NATO, na Europa ou na Ucrânia, diz Frederiksen.

07:38 Mortes Russas Supostamente Enterradas e Relatadas como Desaparecidas para Economizar FundosDe acordo com uma conversa telefônica vazada publicada pela inteligência militar ucraniana, soldados russos que morrem no campo de batalha estão sendo enterrados no local para evitar pagamentos caros às suas famílias. "Eles matam, a luta continua, está quente, eles começam a feder, então a gente enterra eles lá mesmo, e depois eles são relatados como desaparecidos. Se eles estão desaparecidos, a família não recebe. Entendeu?" diz um homem ao seu parceiro de conversa, um residente da região russa de Belgorod, na ligação relatada pelo Kyiv Independent. O pagamento por cada soldado morto é dito variar entre US$ 67.500 e US$ 116.000.

06:59 Declarações da Rússia Não Prometem Resolução do ConflitoEnquanto o presidente ucraniano Zelenskyy promove seu "plano de vitória" nos EUA, não há indicações da Rússia de interesse em resolver o conflito. "O Kremlin continua a endossar publicamente sua falta de interesse em um acordo de paz que não envolva a completa rendição do governo ucraniano e a aniquilação do estado ucraniano", escreve o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). Representantes de alto escalão da Rússia recentemente expressaram oposição a participar da próxima cúpula de paz, e o porta-voz do Kremlin, Peskov, reiterou que a Rússia não está disposta a negociar sob quaisquer condições, exceto a rendição ucraniana, também se referindo à NATO e ao Ocidente como uma "coletividade inimiga". "O ISW continua a avaliar que o Kremlin não tem intenção de participar de negociações de paz de boa-fé com a Ucrânia e só mencionará 'arranjos de paz' e 'negociações' para pressionar o Ocidente a pressionar a Ucrânia a fazer concessões antecipadas em relação à sua soberania e integridade territorial."

06:27 Zelenskyy: Ações Decisivas Podem Concluir Agressão Russa até o Final do Próximo AnoAções decisivas pelo governo dos EUA poderiam apressar o fim da agressão russa contra a Ucrânia até o final do próximo ano, de acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. "Agora, no final do ano, temos uma verdadeira chance de fortalecer a cooperação entre a Ucrânia e os EUA", escreveu Zelenskyy em um post em seu canal do Telegram após uma reunião com uma delegação bipartidária do Congresso dos EUA. Zelenskyy está atualmente nos EUA para participar das sessões da Assembleia Geral da ONU e apresentar seu "plano de vitória" ao governo dos EUA.

Dois Adolescentes Incendiam Helicóptero Mi-8 em OmskDois adolescentes incendiaram um helicóptero Mi-8 em uma base aérea russa em Omsk no último sábado usando uma cockt

03:50 Zelensky: "Paz Estará em Breve"O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, expressa esperança em uma resolução próxima do conflito com a Rússia. "Acredito que estamos mais perto da paz do que imaginamos", diz Zelensky em uma entrevista à emissora americana ABC News. O fim do conflito parece iminente. Durante a entrevista, ele apela aos EUA e a outros aliados para continuarem a apoiar a Ucrânia.

02:50 Vítimas Após Ataques Russos em ZaporizhzhiaAs forças russas executaram outra rodada de ataques na cidade sudeste ucraniana de Zaporizhzhia na terça-feira à noite, de acordo com o governador regional Ivan Fedorov. Uma pessoa morreu, de acordo com o relatório. Um oficial da cidade, citado pela emissora pública Suspilne, diz que cinco pessoas, incluindo uma menina de 13 anos, ficaram feridas. Pelo menos 23 pessoas foram feridas em ataques anteriores à cidade, ocorrendo tanto durante o dia quanto na noite anterior. Fedorov compartilhou no Telegram que duas casas foram destruídas no último ataque; no entanto, não está claro que tipo de arma foi usada. As forças russas também atacaram a infraestrutura da cidade, acendendo um incêndio que foi controlado pelos serviços de emergência, evitando feridos.

01:29 Tropas Ucranianas Sob Pressão em PokrovskDe acordo com seus próprios relatórios, as forças ucranianas continuam sob pressão na parte leste do país. "A situação em Pokrovsk e Kurachove permanece tensa", relata o Estado-Maior em Kyiv em sua avaliação diária da situação. A maioria dos 125 ataques russos ao longo da linha de frente foi concentrada nesta área, com mais de 50 ataques realizados aqui. Os ucranianos conseguiram desacelerar o avanço russo em Pokrovsk, estrategicamente crucial, de acordo com observadores independentes; no entanto, a situação permanece precária para os defensores mais ao sul, em Kurachove. Os avanços russos perto da cidade mineira de Hirnyk ameaçam cercar várias unidades lá. Manobras semelhantes para contornar posições defensivas também estão surgindo mais ao sul, perto da cidade de Vuhledar, que os russos lutaram para capturar por meio de ataques diretos em tentativas anteriores.

00:28 Cidadão Americano na Rússia Condenado por Tentativa de KidnappingUm cidadão americano foi condenado a seis anos de prisão na Rússia por tentar deixar o país com seu filho russo sem a autorização da mãe, de acordo com autoridades judiciais. Em um tribunal localizado na enclave de Kaliningrado, o réu foi considerado culpado de tentativa de "sequestro" e condenado a cumprir sua pena em um campo de trabalho. A decisão judicial indica que o cidadão americano tentou deixar para a Polônia com seu filho de quatro anos em julho de 2023, sem obter o consentimento da mãe. O réu foi detido pelas autoridades de fronteira antes que pudesse sair do país através de uma área florestal. Devido à tensão entre os EUA e a Rússia devido ao conflito na Ucrânia, as relações entre os dois países estão sob tensão.

23:14 Rússia Confirma Mortes Após Ataque em BelgorodTrês pessoas morreram em um ataque a uma vila russa situada perto da fronteira com a Ucrânia, de acordo com autoridades locais. A vila de Archangelskoe, a apenas 5 quilômetros da fronteira, supostamente sofreu bombardeios pelas forças armadas ucranianas, de acordo com o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, no serviço de mensagens Telegram. Dois adultos e um adolescente morreram, e duas pessoas adicionais, incluindo uma criança, ficaram feridas no ataque.

22:13 Zelensky Elogia Scholz pelo Apoio da Alemanha Depois de Encontro em Nova IorqueApós um encontro com o Chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, em Nova Iorque, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu pelo apoio da Alemanha. "Estamos profundamente gratos pelo apoio da Alemanha", tweeteou Zelensky. "Juntos, salvamos muitas vidas e podemos certamente contribuir para fortalecer a segurança em toda a Europa continental". No entanto, Scholz reiterou a posição do governo alemão de não fornecer armas extensivas à Ucrânia.

21:35 Forbes: Enquanto o Único Porta-Aviões da Rússia Deteriora, Tripulação é Deslocada para o Esforço de GuerraO único porta-aviões da Rússia, batizado de "Almirante Kuznetsov", chamou a atenção devido a seus vários problemas desde seu lançamento nos anos 80, apesar de ter apenas alguns deployments, de acordo com a reportagem. Agora, a revista Forbes afirma que um número crescente de marinheiros da tripulação de 15.000 estão sendo deslocados para a guerra na Ucrânia, não a bordo do porta-aviões, mas como parte do próprio batalhão. De acordo com a Forbes, essa é uma das estratégias sendo adotadas para atender às necessidades mensais de recrutamento da Rússia, que a revista estima em 30.000 novos lutadores por mês. Enquanto isso, o Almirante Kuznetsov está supostamente se deteriorando e parece cada vez mais provável que se torne uma fixture permanente ao longo da costa de Murmansk, onde tem estado estacionado por algum tempo.

