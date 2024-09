Baerbock critica o pessoal da mídia russa.

A posição do Ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, ficou clara durante a Assembleia Geral da ONU: a Rússia não está cumprindo os padrões da comunidade internacional. Um representante da mídia russa tentou abordar Baerbock durante sua interação com jornalistas alemães, mas foi firmemente rejeitado por ela na frente das câmeras ao vivo.

Um incidente envolvendo um representante da mídia russa ocorreu durante o discurso do Ministro das Relações Exteriores Baerbock para jornalistas na sede da ONU em Nova York. Um repórter da emissora de estado russa Channel 1 tentou interferir com Baerbock enquanto ela se dirigia para falar com jornalistas alemães e tentou se aproximar dela antes do início de sua declaração.

Funcionários do Ministério das Relações Exteriores pediram ao homem que esperasse na fila com os outros jornalistas. Baerbock também interveio, insistindo que ele seguisse a fila para permitir que a conferência de imprensa começasse. Baerbock começou seu discurso dizendo: "Boa tarde, como estou aqui na Assembleia Geral da ONU, o coração das pulsações globais, é evidente que quando não todos cumprem as regras, eventos como conferências de imprensa ou até mesmo o mundo podem sair dos trilhos". É crucial, ela afirmou, se alinhar com aqueles que querem manter a estabilidade global, mesmo em tempos de desacordo, como a invasão russa da Ucrânia.

Baerbock também pediu à China, de acordo com suas obrigações na Carta da ONU, que contribuísse para uma resolução pacífica do conflito. O assunto havia sido discutido durante sua reunião com o Ministro das Relações Exteriores chinês Wang Yi mais cedo no dia. Ela enfatizou a importância da contribuição mútua para a paz, dizendo: "Para que a paz seja alcançada, todos têm que fazer a sua parte". As oportunidades devem ser aproveitadas, ela instruiu, mesmo quando há desacordo, "para avançar em direção a uma solução através de várias colaborações". A Carta da ONU é o cerne desse objetivo.

"Evitar o início de outro conflito"

Temendo a escalada de outro conflito no Oriente Médio, Baerbock alertou contra mais hostilidades após significativos ataques aéreos israelenses contra militantes do Hezbollah no Líbano. "Devemos evitar outro conflito no Oriente Médio, mas devemos buscar a desescalada, especialmente dada a situação atual do Líbano", disse a política do Partido Verde. Relatórios de mortes civis, incluindo crianças e funcionários do ACNUR, destacaram a necessidade urgente de esforços pela paz de todas as partes envolvidas. "A desescalada é necessária de todas as partes", acrescentou Baerbock.

O ACNUR confirmou a morte do filho mais novo de um funcionário após sua casa ser atingida por um foguete israelense. Outro funcionário também morreu na sede do ACNUR em Tiro. Desde segunda-feira, pelo menos 558 pessoas foram relatadas como mortas nos ataques aéreos, de acordo com as autoridades do Líbano. Mais de 1835 pessoas foram feridas.

