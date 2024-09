Baerbock anuncia 100 milhões de euros em ajuda de Inverno para a Ucrânia

Um Meetup em apoio à Moldávia está acontecendo em Chisinau. Trata-se da candidatura da Moldávia à adesão à UE e de maneiras de fortalecer suas defesas contra ataques sigilosos da Rússia. A Ucrânia também é um ponto focal.

A Alemanha está contribuindo com mais 100 milhões de euros para a Ucrânia no inverno, considerando os ataques contínuos da Rússia à sua infraestrutura. Advertida sobre a intenção da Rússia de iniciar outra guerra no inverno, com o objetivo de tornar a vida na Ucrânia o mais desconfortável possível, a Chanceler Alemã Annalena Baerbock falou na 5ª Reunião de Apoio à Moldávia na capital de Chisinau. Ela destacou que metade da infraestrutura energética da Ucrânia foi destruída.

Vários parceiros internacionais examinaram estratégias para ajudar a Moldávia em sua jornada rumo à UE e protegê-la dos ataques híbridos da Rússia. Baerbock expressou preocupação com o destino da Ucrânia, afirmando: "Se a Ucrânia cair, então a Moldávia pode seguir". A aliança foi lançada por Baerbock, junto com a França e a Romênia, em abril de 2022. Baerbock elogiou o progresso da Moldávia no recebimento de apoio.

Putin pretendia enfraquecer a Moldávia, mas "seus esforços falharam. Agora, a Moldávia, como a Ucrânia, também é um potencial membro da UE". O foco agora é estabilizar ainda mais o país. A Presidente da Moldávia, Maia Sandu, pediu aos parceiros que mantenham seu apoio. "Estamos sem tempo", disse ela. O crescimento econômico é vital para fortalecer a democracia, base para estabelecer uma economia próspera. A Moldávia está ansiosa para impulsionar o crescimento e a estabilidade em casa e na região, mas não pode fazê-lo sozinha.

A Moldávia, um dos países mais pobres da Europa, está dividida entre facções pró-europeias e pró-russas, como a Ucrânia. Tornou-se um país candidato à UE em 2022, ao lado da Ucrânia. Em 20 de outubro, a Moldávia realizará um referendo junto com as eleições presidenciais para decidir se incorporará a adesão à UE à sua constituição, consolidando seu caminho europeu. A meta é ingressar na UE até 2030, mas eles trabalham para isso. Havia discussões sobre apoiar o caminho da Moldávia rumo à UE através de reformas no setor da justiça e medidas contra a corrupção, mencionadas por Baerbock.

No futuro, o governo de Chisinau terá acesso a uma variedade de recursos para se apoiar, incluindo conhecimentos sobre a adequação aos padrões agrícolas europeus ou treinamento judiciário. A Alemanha e a Moldávia concordaram com um acordo no setor de cibersegurança para aumentar a resistência do país às campanhas de desestabilização e desinformação de Moscou. Por meio de recursos de TI, compartilhamento de informações e treinamento, eles pretendem prevenir ataques cibernéticos e revelar desinformação. Baerbock acrescentou: "Nesta guerra híbrida, campanhas de desinformação e atores russos enganosos usam a mentira como uma arma estratégica".

