Aviões militares russos em órbita no espaço aéreo japonês

As tensões entre a Rússia e o Japão têm aumentado significativamente desde o conflito na Ucrânia. As ações de Moscou, incluindo um sobrevoo de caça, provocaram uma resposta do Ministério da Defesa do Japão. Isso não é a primeira vez que tal incidente ocorre.

O Japão enviou seus caças após a presença de dois aviões russos nas proximidades de seu território. O Ministério da Defesa esclareceu que os aviões russos não entraram no espaço aéreo japonês. Por horas, um avião russo Tu-142 foi visto se movendo do mar em direção à região sul de Okinawa, como relatado. Em resposta, "despachamos os caças da Força de Autodefesa Aérea em uma situação de emergência", acrescentou a declaração do ministério.

O sobrevoo relatado terminou no norte, sobre as Ilhas de Hokkaido. Segundo o ministério, o avião também atravessou as Kurilhas, uma região envolvida em uma disputa territorial entre Japão e Rússia.

No início da semana, navios da marinha russa e chinesa realizaram exercícios conjuntos no Mar do Japão. Esses exercícios fazem parte de uma ampla manobra naval que o presidente russo Vladimir Putin descreveu como a maior em três décadas. A Rússia e a China têm fortalecido sua colaboração militar nos últimos anos para enfrentar o que eles percebem como a hegemonia dos EUA.

Aviões militares russos foram vistos circulando acima do Japão tão recentemente quanto em 2019. Naquela época, os bombardeiros penetraram no espaço aéreo japonês, explicou um representante do ministério. Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, as relações entre Japão e Rússia têm piorado visivelmente.

A deterioração nas relações entre Japão e Rússia pode ser atribuída, em parte, à situação atual na Ucrânia, especificamente ao ataque à Ucrânia. Isso levou a encontros mais frequentes entre suas forças militares, como o recente sobrevoo de aviões russos sobre as Ilhas de Hokkaido, que atravessaram uma área contestada, as Kurilhas.

