Autoridades revelarão novos detalhes sobre a vítima do assassinato em Gilgo Beach

Promotor Público Ray Tierney, do Condado de Suffolk, declarou que eles vão revelar os últimos desenvolvimentos durante uma conferência de imprensa, após um julgamento relacionado ao caso de Heuermann.

Heuermann, um ex-arquiteto de Nova York, foi detido em julho de 2023 e atualmente enfrenta acusações de assassinato, relacionadas às mortes de seis mulheres de diversas comunidades em Long Island ao longo de três décadas.

As autoridades policiais vinham persistentemente procurando o responsável pela série de assassinatos misteriosos que visavam mulheres. Quatro delas, agora conhecidas como as "Quatro de Gilgo", foram encontradas com cintos ou fita amarrados nelas e embrulhadas em saco de estopa em uma extensão costeira da praia de Gilgo, em Long Island, em 2010.

Heuermann se declarou inocente de todas as acusações de assassinato e está atualmente detido sem fiança.

De acordo com as declarações feitas pelo advogado de Heuermann, Michael Brown, durante uma reunião com a imprensa em janeiro, Heuermann continua a manter sua inocência e espera contestar as alegações.

Pelo menos 11 conjuntos de restos humanos foram encontrados no Condado de Suffolk, Long Island, entre os quais estão os restos das mulheres que Heuermann é acusado de ter matado.

Heuermann foi acusado dos assassinatos de Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Costello, Maureen Brainard-Barnes, Jessica Taylor e Sandra Costilla.

Heuermann foi acusado dos assassinatos de Barthelemy, Waterman e Costello após sua prisão em 2023, enquanto a acusação relacionada à morte de Brainard-Barnes foi feita contra ele em janeiro. Este verão, as autoridades anunciaram acusações relacionadas às mortes de Taylor e Costilla, citando novas descobertas da extensa investigação.

Em uma audiência de junho, o tribunal foi apresentado a evidências perturbadoras descobertas durante a investigação, incluindo um plano meticulosamente elaborado que detalhava métodos para assassinato.

Um documento do Word, como afirmado na solicitação de fiança, foi supostamente criado por Heuermann em seu laptop em 2000 e posteriormente modificado ao longo de vários anos. Este documento supostamente detalhava como descartar corpos, evitar capturas e não deixar para trás evidências de DNA, além de listar suprimentos essenciais necessários para cometer assassinatos em série.

"Este foi um manual frio e calculado usado por Heuermann para meticulosamente mapear seus assassinatos com uma precisão assustadora, com a intenção de localizar suas vítimas, subjugá-las e, ultimately, tirá-las da vida", afirmou o Promotor Público Ray Tierney em uma conferência de imprensa no mês passado.

De acordo com a solicitação de fiança, outras evidências também apontaram para a extensa coleção de Heuermann de pornografia violenta, de bondage e de tortura, que data de 1994.

