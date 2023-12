Autoridades preparam-se para a véspera de Ano Novo em Times Square e em todo o território dos EUA, numa altura em que a guerra entre Israel e o Hamas representa uma ameaça acrescida

Uma avaliação conjunta das ameaças baseada numa análise de 10 agências de aplicação da lei - entre as quais o FBI, o Departamento de Segurança Interna dos EUA e o Departamento de Polícia de Nova Iorque - afirma que a guerra entre Israel e o Hamas "criou um ambiente de ameaça acrescida".

A "Comunidade de Inteligência continua preocupada com o facto de os criminosos solitários utilizarem plataformas online para expressar ameaças de violência contra as comunidades judaica, muçulmana e árabe, bem como para cometer ataques simples e pouco sofisticados que são difíceis de detetar antecipadamente", diz a avaliação obtida pela CNN.

A preocupação pode ser maior em Nova Iorque, onde o FBI e o departamento de polícia irão monitorizar potenciais ameaças no domingo a partir de um grande centro de comando e no meio de um perímetro de segurança reforçado, à medida que as multidões de Times Square fazem a contagem decrescente para a meia-noite - provavelmente a celebração de Ano Novo com maior visibilidade de todas, com uma audiência estimada em mil milhões de pessoas em todo o mundo. As manifestações que possam surgir relacionadas com a violência em Gaza também estão no radar das autoridades.

As preocupações, embora pronunciadas antes do feriado, não são novas: as forças da ordem nos Estados Unidos têm estado especialmente vigilantes desde que o Hamas atacou a 7 de outubro e desde que o cerco de Israel a Gaza se intensificou. A avaliação da ameaça obtida pela CNN aponta uma série de falsas ameaças de bomba no início do mês contra sinagogas e o tiroteio no mês passado contra três estudantes palestinianos em Vermont como casos que poderiam ter sido motivados pelo conflito no Médio Oriente.

E não é preciso ir muito longe para encontrar um exemplo de um ataque em Times Square, na véspera de Ano Novo, por um chamado "lobo solitário", uma referência a alguém que pode estar radicalizado para cometer actos de violência, mas que não faz parte de um grupo extremista formal: No ano passado, um jovem de 19 anos, caracterizado por Robert Kissane, funcionário do FBI, como um "extremista violento de origem local", radicalizado pela propaganda online , foi baleado pela polícia depois de alegadamente ter atacado três agentes num posto de controlo de segurança; declarou-se inocente e aguarda julgamento.

Este ano, os grandes eventos televisionados em direto "continuam a ser um alvo atrativo para as organizações terroristas estrangeiras", bem como para os "extremistas violentos internos", refere a avaliação.

"Estamos num ambiente de ameaça acrescida. Estamos num ambiente de ameaça acrescida desde 7 de outubro", disse Kissane à CNN numa entrevista num centro de comando onde funcionários de várias agências parceiras monitorizam e investigam potenciais ameaças.

O dia em que os combatentes do Hamas atravessaram a fronteira de Israel, matando 1.200 pessoas e fazendo dezenas de reféns, foi "uma espécie de ponto de inflamação", e o conflito em curso "está certamente a motivar e a inspirar as pessoas a fazerem coisas más", disse Kissane, o agente especial responsável pela Divisão de Contraterrorismo do FBI no seu Gabinete de Campo de Nova Iorque e pela Força de Intervenção Conjunta contra o Terrorismo. Mas Nova Iorque acolhe frequentemente grandes eventos, observou, e o Departamento de Polícia de Nova Iorque, o FBI e os seus parceiros trabalham bem em conjunto.

"Eu diria que não há nenhum lugar no mundo que esteja melhor posicionado para realizar um evento como a descida da bola na véspera de Ano Novo", disse ele, enfatizando que não há "nenhuma ameaça específica e credível" para o evento deste fim de semana em Times Square.

Os protestos representam uma preocupação adicional, dizem as autoridades

As autoridades expandiram o perímetro de segurança em torno de Times Square - uma medida tomada em parte devido ao ataque do ano passado, disse o chefe de patrulha da cidade, John Chell - para manter os carros fora das principais ruas próximas, para que a polícia possa agir rapidamente em caso de emergência. E vão contar com uma miríade de ferramentas e tecnologia, como: câmaras, um helicóptero da polícia especialmente equipado e drones, equipas de contra-atiradores da polícia em arranha-céus e cães detectores de bombas que podem detetar o cheiro de explosivos, mesmo numa multidão a 30 metros de distância.

As autoridades também manifestaram a sua preocupação relativamente a potenciais manifestações relacionadas com a guerra em Gaza, tendo a avaliação salientado que estas poderiam perturbar "infra-estruturas ou eventos críticos" - ou tornar-se elas próprias alvos.

Nos últimos meses, algumas manifestações deram origem a confrontos com a polícia, uma vez que os manifestantes condenam o número crescente de mortes de civis em Gaza: Mais de 21.000 palestinianos foram mortos desde 7 de outubro, de acordo com o Ministério da Saúde do enclave controlado pelo Hamas. Ainda no dia de Natal, seis pessoas foram detidas em Nova Iorque durante uma manifestação pró-palestiniana, depois de os manifestantes terem entrado em confronto com os agentes da autoridade, informou a WABC, filial da CNN.

"Há uma preocupação acrescida devido a alguns dos protestos a que se tem assistido", disse o presidente da Câmara de Nova Iorque, Eric Adams, na terça-feira, referindo-se a uma tentativa, no mês passado, de perturbar a iluminação da árvore de Natal do Rockefeller Center. "E temos a certeza de que este ano vai haver algum tipo de tentativa de usar esse palco para outras preocupações que as pessoas têm".

Desde 7 de outubro, o Departamento de Polícia de Nova Iorque assistiu a mais de 1.000 protestos em toda a cidade, disse Chell à CNN. E o departamento espera que haja manifestantes na véspera de Ano Novo, tal como na iluminação da árvore do Rockefeller e durante o desfile do Dia de Ação de Graças.

"É uma operação maciça para a qual nos preparamos durante todo o ano", disse Chell sobre a véspera de Ano Novo em Times Square. "Estamos a falar de 1,2 milhões de espectadores numa área fechada e confinada ... Os olhos do mundo estão postos em nós. Temos a enorme responsabilidade de manter toda a gente em segurança, de manter os nova-iorquinos num bom lugar, de os divertir e de proteger toda a comunidade."

Esta é uma história em desenvolvimento e será actualizada.

John Miller, da CNN, relatou e escreveu esta história a partir de Los Angeles; Nicki Brown e Dakin Andone relataram e escreveram em Nova Iorque. Mark Morales e Zenebou Sylla, da CNN, contribuíram para este relatório.

