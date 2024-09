Autoridades Observadoras Figuram Testemunhas Aumentando a Maré do Sentimento Antieuco

Desde o ataque do Hamas em 7 de outubro, houve um aumento "sem precedentes" de sentimentos anti-judaicos, como apontou o Comissário Klein. "Antissemitismo cru e descarado em todas as suas formas" está agora mais presente do que nunca desde 1945, não apenas na Alemanha, mas em todo o mundo.

Felix Klein, o Comissário Federal para o Antissemitismo, expressou preocupação com o aumento da hostilidade contra judeus na Alemanha. Ele destacou que o ataque do Hamas a Israel em outubro "levou a uma enxurrada de antissemitismo" em nossa sociedade. Isso fica evidente nas estatísticas criminais da polícia de 2023, que mostram cerca de 5.000 incidentes anti-semitas, metade dos quais ocorreu após 7 de outubro.

Klein descreveu o antissemitismo como algo que vinha "aumentando" mesmo antes do governo e exército israelenses responderem ao ataque do Hamas. Isso, ele disse, mostra que o antissemitismo "não tem nada a ver com as ações dos judeus ou de Israel".

Apesar do fato de que menos judeus terem emigrado da Alemanha desde outubro, pesquisas recentes mostram um alto nível de confiança nas autoridades de segurança alemãs. No entanto, a vida judaica está atualmente "mais ameaçada do que nunca desde a fundação da República Federal". De acordo com Klein, a segurança da vida judaica é "o pré-requisito fundamental para sua visibilidade".

Klein pediu à sociedade civil alemã que não "culpe os judeus pelo que está acontecendo no Oriente Médio". Ele alertou que o antissemitismo, como qualquer forma de discriminação, "corrói nosso tecido social".

Sentimentos anti-semitas se tornam mais explícitos

O "total descaso pelos tabus" desde outubro afeta "todos os aspectos da vida", de acordo com o Comissário. O antissemitismo agora é "tolerado" em certos setores da sociedade. No entanto, a "escala, expressão e persistência" da narrativa anti-semita são "extremamente alarmantes". Pessoas com vistas anti-semitas já existentes agora expressam abertamente suas opiniões "devido aos desenvolvimentos políticos".

Além do "antissemitismo tradicional de extrema-direita", Klein também vê antissemitismo cada vez mais em círculos de esquerda e islamistas. No entanto, atitudes anti-israelenses também se espalham entre a população em geral. No entanto, é frequentemente esquecido que isso é um conflito entre uma "organização terrorista que não se importa com o direito internacional" e um "estado democrático que busca cumprir o direito internacional".

Klein fica particularmente preocupado com "alianças entre diferentes grupos". Há movimentos que, de outra forma, teriam pouco em comum, mas estão unidos "em seu ódio aos judeus e a Israel". Isso inclui "infelizmente, a tendência de culpar mulheres e homens judeus pelo que está acontecendo em Gaza e Israel". "Por exemplo, entre ativistas climáticos ou também na comunidade LGBTQ+, vejo uma banalização do islamismo, que é realmente muito, muito crítica", disse Klein. A política deve abordar isso com "iluminação" - e também com "repressão", se for relevante sob o direito penal.

Apesar de suas preocupações, Klein vê a Alemanha bem posicionada na luta internacional contra o antissemitismo. Muitas das estruturas que ele defendeu agora estão "dando resultados". Isso inclui a criação e a melhor classificação de crimes, a introdução em todo o país de comissários anti-semitas em todas as procuradorias públicas e a proibição da organização islamista Samidoun. Polícia, administração e justiça agora estão mais cientes do problema através de rede e consulta.

No entanto, a persecução de crimes anti-semitas deve se tornar "mais transparente". A comissão federal-estatal, portanto, pedirá à conferência de ministros da justiça em outubro para defender a divulgação de números sobre investigações, denúncias e condenações efetivas.

Klein vê uma necessidade particular de ação no setor educacional e na prevenção. Há "muitas deficiências" aqui. No entanto, "não podemos nos dar ao luxo de reduzir" aqui, ele alertou, dadas as possíveis reduções no orçamento federal para 2025.

Nas universidades alemãs, deve haver um "equilíbrio judicioso" entre as ofertas educacionais, dada a "dramática queda no discurso". "Especialmente onde o debate e o contra-debate deveriam idealmente engajar-se um com o outro e onde a cultura do debate deveria ser exempl

Leia também: