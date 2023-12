Autoridades mexicanas deslocar-se-ão a Washington no próximo mês para prosseguir as discussões sobre a fronteira

A visita terá lugar após a visita de uma delegação de alto nível à Cidade do México, que incluiu o Secretário de Estado Antony Blinken e o Secretário de Segurança Interna Alejandro Mayorkas, e que permitiu registar alguns progressos no reforço da aplicação da lei no lado mexicano da fronteira.

A imigração tem sido uma vulnerabilidade política para o Presidente Joe Biden, que tem enfrentado críticas ferozes dos republicanos e até de alguns membros do seu próprio partido relativamente à situação na fronteira entre os EUA e o México.

As reuniões de janeiro irão "avaliar os progressos e decidir o que mais pode ser feito", de acordo com o NSC.

"Continuamos a abordar as causas profundas e a construir caminhos legais que incentivem a migração ordenada e a aplicação das nossas leis", disse o funcionário.

As autoridades fronteiriças continuam a registar milhares de encontros com migrantes todos os dias. As autoridades detiveram cerca de 6.000 migrantes ao longo da fronteira EUA-México na terça-feira, registando uma queda em relação aos dias anteriores, de acordo com um funcionário da Segurança Interna.

No início deste mês, a média de sete dias rondava os 9.600 encontros, um salto em relação ao final de novembro, quando essa média se situava nos 6.800. Os últimos números reflectem algum alívio para as autoridades fronteiriças dos EUA, embora os funcionários ainda estejam a preparar-se para os próximos dias, atribuindo a queda, em parte, às férias.

Um porta-voz do NSC considerou a viagem desta semana "produtiva" e disse que o Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador "tomou novas medidas significativas de aplicação da lei" no que diz respeito à migração.

De acordo com uma gravação fornecida à CNN pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do México, Alicia Barcena disse aos jornalistas que as discussões também abordaram a importância da relação económica entre os dois países e as causas profundas da migração, tais como a pobreza, a desigualdade, a violência e o reagrupamento familiar.

Ainda assim, as autoridades norte-americanas reconhecem que há mais trabalho que os dois países terão de fazer no domínio da migração.

Após a reunião de duas horas e meia, as autoridades norte-americanas afirmaram que o México partilhou os seus planos para reprimir os traficantes de migrantes, o que está a contribuir para o recente aumento na fronteira.

O México também assumiu um papel de liderança na "gestão humana da fronteira, incluindo os repatriamentos", disse um alto funcionário da administração, e que este ano foram efectuados mais repatriamentos do que nunca.

Historicamente, os EUA têm-se apoiado no México para atuar como um tampão e conter o fluxo de migrantes que se dirigem para a fronteira sul dos EUA. Mas o México, tal como os EUA, enfrenta dificuldades semelhantes, uma vez que o número de migrantes que entram no seu país ultrapassa os seus recursos limitados.

As autoridades mexicanas estão atualmente a enfrentar milhares de migrantes que deixaram Tapachula, no sul do México, no domingo, fazendo uma longa viagem a pé em direção aos EUA.

Muitos dos imigrantes são oriundos da América Central e do Sul, bem como das Caraíbas, de Cuba e do Haiti.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com