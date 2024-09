Autoridades do Arizona tentam corrigir a "supervisão administrativa" dos eleitores sem status de cidadania verificada

Segundo as autoridades, um erro técnico levou a uma etiquetagem incorreta desses eleitores, sugerindo que eles haviam apresentado documentos confirmando sua cidadania - um requisito para participar de eleições estaduais e locais no Arizona - apesar de não haver registro disso.

Esse descuido não afeta o direito de ninguém de votar na eleição presidencial de 2024 no nível federal, já que tais documentos não são necessários para o voto federal no Arizona. No entanto, pode influenciar nas eleições para a legislatura estadual e no referendo sobre direitos reprodutivos na bola de Arizona.

Políticos, incluindo o ex-presidente Donald Trump e seus aliados republicanos, apresentaram alegações infundadas de que numerous não-cidadãos estariam votando nas eleições americanas. Analistas não partidários argumentam que o voto ilegal de não-cidadãos é excepcionalmente raro e rapidamente identificado.

Oficiais explicaram a situação do Arizona como um "erro administrativo" e um "problema de computador" que não está associado a qualquer tentativa mais ampla de corromper a integridade da eleição de 2024.

"No final das contas, foi um erro administrativo que estamos trabalhando para corrigir para os eleitores", disse Taylor Kinnerup, porta-voz da Maricopa County Recorder's Office, que supervisiona as eleições da área de Phoenix e identificou o problema neste mês.

O problema afetou cerca de 97.000 eleitores cujos carteiras de motorista foram emitidas antes de 1996, ano em que o Arizona começou a exigir prova de cidadania para a obtenção de uma carteira de motorista. Em algum ponto subsequente, esses indivíduos foram classificados incorretamente nas listas de eleitores como já tendo demonstrado sua cidadania - Despite no documento de apoio disso.

A Maricopa County Recorder's Office entrou com uma "ação judicial de boa vontade" na terça-feira, pedindo ao Supremo Tribunal do Arizona que decida se esses 97.000 eleitores deveriam receber a ballot completa de 2024 ou a ballot restrita "somente federal" do Arizona, projetada para residentes que não atendem aos critérios mais rigorosos de cidadania (esses indivíduos só podem votar em eleições federais - não estaduais).

"Essas pessoas juraram, sob pena de lei, que são cidadãos, então não vemos razão para duvidar de sua elegibilidade", afirmou Kinnerup. "No entanto, de acordo com a lei, como a entendemos atualmente, eles não forneceram prova conclusiva de cidadania. É por isso que entramos com uma ação judicial. Estamos trabalhando para interpretar a lei com precisão."

A ação judicial foi iniciada pelo Maricopa County Recorder Stephen Richer, um republicano que se opôs aos negadores de eleições de direita e manteve a legitimidade dos resultados de 2020.

O Secretário de Estado do Arizona, Adrian Fontes, democrata, declarou em um comunicado à imprensa que o problema afetou principalmente "arizonianos de longa data" filiados ao partido republicano. Seu escritório defende ballots completos para esses 97.000 eleitores para permitir o voto em ambas as eleições federais e estaduais em 2022, enquanto Richer apoia a fornecimento de ballots "somente federal".

Trump compartilhou um artigo de notícias sobre o problema do Arizona em sua plataforma Truth Social, comentando misteriosamente: "Tentando manipular a eleição!" Isso representa uma extensão do padrão de Trump de alimentar medos em torno de erros comuns no processo de votação ao propagar preocupações infundadas sobre fraude generalizada nas eleições dos EUA.

Fontes e outros secretários de estado discutiram medidas para assegurar a eleição de 2024 durante uma audiência no Capitólio na semana passada. Enquanto os republicanos exploraram a ocasião para fomentar medos sobre não-cidadãos colocando em risco os resultados, Fontes sugeriu que tentativas de repressão muitas vezes dão errado e resultam na exclusão de mais eleitores elegíveis das listas.

"Não encontro satisfação no fato de que cidadãos elegíveis foram privados da chance de votar, em uma taxa mais alta do que a ocorrência extremamente rara de voto de não-cidadãos que é frequentemente alegada nos Estados Unidos da América", afirmou Fontes na semana passada.

Esse erro nas listas de eleitores pode potencialmente influenciar os resultados das eleições para a legislatura estadual no Arizona devido à dúvida sobre o status de cidadania de alguns eleitores. A disputa em andamento sobre esses 97.000 eleitores e sua elegibilidade para a ballot completa de 2024 tornou-se um assunto importante na política do Arizona.

