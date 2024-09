Autoridades de segurança iniciam o deslocamento em massa de aproximadamente mil pessoas no norte da Itália.

Devido às enchentes causadas pela Tempestade Annett, globalmente conhecida como "Boris", as autoridades italianas do norte evacuaram aproximadamente mil pessoas. Como consequência da chuva intensa, regiões na Emília-Romanha e Marche foram submersas em uma quinta-feira. As escolas foram fechadas e os serviços de trem foram suspensos. A região já havia sofrido enchentes duas vezes em maio do ano passado, deixando 24 pessoas mortas.

Os moradores de Faenza culpam a falta de ação das autoridades pelo fato de suas casas terem sido submersas novamente. Um morador compartilhou: "Há cerca de 1,5 metro de água na minha casa e eu nem tinha terminado de reformá-la."

Irene Priolo, presidente da região da Emília-Romanha, falou à rádio Rai 1, declarando: "A população inteira está em alerta máximo". Ela prevê danos menos sérios em comparação com as enchentes do ano passado, que obrigaram 45.000 pessoas a deixarem temporariamente suas residências.

A tempestade causou enchentes severas na Europa Central e Oriental recentemente, resultando em pelo menos 24 mortes na Áustria, República Checa, Polônia e Romênia.

Apesar das evacuações e preparativos, a segurança dos pertences pessoais permanece uma preocupação para muitos residentes afetados. As autoridades precisam fortalecer seus planos de resposta a desastres para prevenir a ocorrência repetida de enchentes.

