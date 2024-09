- Autoridades da Ucrânia relatam mortes em territórios de Donetsk e Kharkiv

Na jurisdição predominantemente controlada por Moscou em Donetsk, cerca de cinco indivíduos perderam a vida em Chasiv Yar devido ao fogo de artilharia russo, segundo contas ucranianas. De acordo com Vadym Filaschkin, o supervisor ucraniano da região contestada de Donetsk, munições russas caíram ao amanhecer, atingindo uma residência particular e um edifício residencial. As vítimas eram homens com idades entre 24 e 38 anos.

"Chasiv Yar continua sendo uma cidade onde viver confortavelmente está fora de alcance há mais de dois anos agora. Tome cuidado com os alvos dos russos! Procure abrigo!" aconselhou Filaschkin. Anteriormente, ele emitiu ordens de evacuação para vários povoados em Donetsk devido à avanço dos soldados russos. A região de Pokrovsk também se tornou uma área de alta tensão, com bancos temporariamente fechados a partir de segunda-feira.

O Ministério da Defesa russo havia relatado progresso na região de Donetsk, alegando controle sobre o vilarejo de Kirove. No entanto, essas declarações permanecem sem confirmação independente. Por outro lado, analistas militares ucranianos também creditam as tropas russas com ganhos territoriais adicionais na região.

Bombardeio e Luto em Kharkiv

As autoridades também relataram novo fogo de artilharia russo na região de Kharkiv. Pelo menos dois civis morreram devido aos ferimentos no vilarejo de Chervona Lozova, e oito outros ficaram feridos, de acordo com o governador militar Oleh Synyehubov, em uma mensagem do Telegram. Anteriormente, um ataque aéreo russo severo em um prédio alto em Kharkiv resultou em pelo menos sete mortes e 97 feridos. Synyehubov ordenou que as bandeiras fossem hasteadas a meio mastro como sinal de luto.

A Ucrânia tem mantido sua resistência contra a invasão russa por mais de dois anos e meio, recebendo apoio do Ocidente. Recentemente, as forças ucranianas têm estado ativamente alvo de regiões russas para disruptar linhas de suprimento.

Aproximadamente 10.000 soldados ucranianos entraram na região de Kursk no início de agosto, relatadamente capturando vários vilarejos e mais de 1.000 quilômetros quadrados de território. De acordo com os relatórios russos, a luta intensa persiste. Blogueiros militares russos descrevem a situação na região de Kursk como altamente tensa, mas sem nenhuma mudança significativa no deslocamento de tropas.

