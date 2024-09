- Autoridade jurídica americana impõe acusação contra o chefe do Hamas Sinwar

As autoridades dos Estados Unidos estão tomando medidas legais contra Jihia al-Sinwar, líder de Hamas, e outros membros de alto escalão do grupo palestino, devido à sua participação na matança de outubro de 2023 em Israel. O Departamento de Justiça dos EUA tornou público isso na terça-feira, detalhando as acusações apresentadas anteriormente, mas mantidas em sigilo até agora. Simultaneamente, a pressão sobre o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu aumenta após a morte de seis reféns recentemente. A situação no Oriente Médio é um assunto principal na reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York hoje.

Sinwar e outros suspeitos são acusados de vários crimes, incluindo terrorismo, conspiração para matar e burlar sanções, de acordo com o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, em um anúncio em vídeo de seu departamento. Os EUA, no processo, acusam Sinwar e membros sênior de Hamas de financiar e orquestrar uma campanha de décadas para matar cidadãos americanos e comprometer a segurança do país. Garland também sugeriu que isso não será a última medida contra Hamas.

Ações hediondas de Hamas são inaceitáveis

Matthew Olsen, chefe da Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça, comentou: "As ações de Hamas em 7 de outubro em Israel são inaceitáveis, e não deixaremos de pressionar para que Hamas seja responsabilizado por sua campanha de terror, morte e destruição". A matança de Hamas, que resultou na morte de mais de 40 cidadãos americanos, é a mais recente de uma série de atos brutais do grupo, como mencionado na declaração do departamento.

Após o assassinato do líder externo de Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã no final de julho, Sinwar foi nomeado como o novo comandante do grupo. Sua localização atual é desconhecida, já que se acredita que ele esteja escondido no sistema de túneis extensos de Hamas sob a Faixa de Gaza.

Sinwar é considerado o mentor do ataque terrorista de 7 de outubro, que resultou na morte de quase 1.200 pessoas e no ferimento de cerca de 250 outras. Essa matança sem precedentes desencadeou ataques intensos de Israel em toda a faixa costeira. De acordo com estatísticas palestinas, mais de 40.000 pessoas perderam a vida e mais de 92.400 ficaram feridas desde então. No entanto, a autoridade de saúde de Hamas não diferencia entre combatentes e civis em suas estatísticas de vítimas verificadas independentemente.

Manifestações por acordo de reféns

Milhares de israelenses protestaram pelo país na terça-feira à noite, pedindo um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a libertação dos 101 reféns restantes. Relativos dos reféns culparam o primeiro-ministro Netanyahu por continually sabotar acordos de paz negociados, de acordo com relatórios de mídia israelense. Os manifestantes carregavam cartazes pedindo que o governo seja responsabilizado pelo derramamento de sangue dos reféns.

O político da oposição Benny Gantz criticou Netanyahu durante uma entrevista coletiva, acusando-o de consistentemente obstruir as negociações para libertar os reféns. Gantz afirmou que Netanyahu prioriza sua sobrevivência política pessoal acima da libertação dos reféns. "Devemos recuperar os reféns - mesmo a um custo enorme", ele enfatizou, acusando Netanyahu de enganar o público sobre sua suposta disposição de resgatar os reféns.

EUA mantêm esperança de acordo para libertar reféns

Apesar das críticas a Netanyahu, o governo dos EUA ainda mantém esperança de um acordo para libertar os reféns detidos por Hamas. Um acordo é possível, disse John Kirby, diretor de comunicações do Conselho de Segurança Nacional. O próprio presidente Joe Biden está ativamente envolvido nas negociações.

Quanto à crítica de Biden de que Netanyahu falta compromisso com um acordo, Kirby disse: "Chegar a um acordo requer compromisso e liderança forte de todas as partes. Eu deixarei isso aí".

As negociações diretas entre Israel e Hamas, facilitadas pelos EUA, Catar e Egito, vêm ocorrendo há meses para alcançar um cessar-fogo e a libertação dos reféns. No entanto, essas negociações parecem estar em um impasse.

Reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU após mortes de reféns

A situação no Oriente Médio e as recentes mortes de reféns são o foco da reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York na quarta-feira. O embaixador israelense Danny Danon solicitou a consulta do corpo mais poderoso da ONU. O Conselho de Segurança é instado a exigir a "libertação imediata e incondicional" de todos os reféns, de acordo com a carta de Danon ao X. Algeria, um membro do conselho, também chamou uma reunião sobre a situação na Faixa de Gaza e na Cisjordânia.

O conflito entre Hamas e a comunidade internacional intensifica após a acusação dos EUA contra Sinwar e outros membros de Hamas pela sua participação na matança de 7 de outubro, resultando em várias mortes americanas. A comunidade internacional condena as ações de Hamas como inaceitáveis e pede que eles sejam responsabilizados por sua campanha de terror, morte e destruição.

