Autoridade da Haia está a reavaliar investigações relacionadas com a governação de Lukashenko

19:08 Rússia Aumenta Orçamento Militar

A Rússia planeja aumentar o financiamento de suas operações militares com um aumento significativo no gasto militar. De acordo com o plano orçamentário para 2025 publicado no site do parlamento russo, os gastos militares devem aumentar em cerca de 30% para quase 130 bilhões de euros. Fundos extras estão sendo alocados para segurança interna e itens orçamentários confidenciais relacionados à guerra na Ucrânia. Juntos, defesa e segurança interna representam aproximadamente 40% do orçamento total. O projeto ainda não foi aprovado pelo parlamento e assinado pelo Presidente Putin. Em 2024, os gastos militares já haviam aumentado em 70% em comparação ao ano anterior. Em contraste, a Ucrânia planeja gastar cerca de 60% do seu orçamento em defesa e segurança no próximo ano, com um orçamento de defesa de aproximadamente 48 bilhões de euros, que é apenas cerca de um terço do da Rússia.

18:23 Forças Americanas e Canadenses Enfrentam Aviões Russos Perto do Alasca

O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad) dos EUA e do Canadá relatou ter encontrado aeronaves militares russas na Zona de Identificação de Tráfego Aéreo (ZITA) do Alasca na segunda-feira passada. A ZITA é uma zona de controle de tráfego aéreo onde os aviões devem se identificar, mas não é o mesmo que o espaço aéreo de um estado. Aviões do Norad interceptaram os aviões russos, de acordo com o General Gregory Guillot no X. Ele também descreveu o comportamento de um dos aviões russos como pouco profissional, representando uma ameaça para todos os envolvidos. No final de julho, o Norad já havia relatado a interceptação de aviões russos e chineses na ZITA do Alasca, com os aviões permanecendo em espaço aéreo internacional.

17:43 Programa Job Turbo para Refugiados Relata Sucesso Inicial

O chamado programa Job Turbo visa ajudar refugiados com perspectivas de ficar na Alemanha a encontrar trabalho mais rapidamente. O Chanceler Scholz considera isso um sucesso. De acordo com ele, 266.000 mulheres e homens ucranianos foram empregados na Alemanha em julho, um aumento de 71.000 em comparação ao ano anterior. Além disso, 704.000 pessoas dos principais países de origem de solicitantes de asilo estavam empregadas, também um aumento de 71.000. Scholz atribui parte desse aumento ao programa Job Turbo. O Ministro do Trabalho Heil relata que aproximadamente 113.000 dos 266.000 ucranianos estão empregados em trabalhos com seguro social. O programa, lançado pelo governo federal há cerca de um ano, se concentra em um maior apoio dos centros de emprego.

17:06 Putin Foca em "Nova Rússia"

Em uma mensagem de vídeo, Putin define as principais tarefas para as autoridades nas regiões ocupadas pela Rússia na Ucrânia: "A tarefa mais importante para todos nós é criar condições favoráveis para o desenvolvimento dessas regiões para garantir a segurança das pessoas. Essa é a tarefa número um. No entanto, não adiaremos a solução de problemas econômicos e sociais. Faremos isso agora," disse Putin à agência de notícias estatal Tass. Dois anos atrás, Moscou anunciou a anexação de quatro regiões na Ucrânia. Putin se refere a essas regiões como "Nova Rússia", embora Moscou só controle partes delas.

16:37 Kara-Mursa: Rússia Tem Mais Prisioneiros Políticos do que na Era Soviética

O ativista da oposição Vladimir Kara-Mursa afirma que há mais prisioneiros políticos na Rússia de Putin hoje do que no final da era soviética. "Há mais de 1.300 prisioneiros políticos conhecidos na Rússia de Putin, muito mais do que nos últimos anos de toda a União Soviética," disse Kara-Mursa ao Conselho da Europa em Estrasburgo. Ele denunciou isso como uma "mentira de propaganda de Putin de que todos os russos apoiam seu regime e sua guerra," e pediu ação para libertar os dissidentes presos. As autoridades russas prenderam o crítico do Kremlin em abril de 2022 após ele acusar a Rússia de crimes de guerra contra a Ucrânia. Em abril de 2023, ele foi sentenciado a 25 anos de prisão. Ele foi libertado no início de agosto como parte de uma troca de prisioneiros.

16:15 Rússia Intensifica Ataques Noturnos

Com os ataques de drones da noite anterior, agora são 33 noites consecutivas que a Rússia atacou a Ucrânia com drones e mísseis - o maior número seguido até agora. De acordo com a força aérea ucraniana, explosões e tiros de metralhadora puderam ser ouvidos a noite toda em Kyiv. A defesa aérea lutou contra o ataque de drones por cerca de cinco horas. Não foram relatadas vítimas.

15:15 Baerbock Advertiu Contra Desinformação Russa, Alvo Principal é Demográfica Jovem Vulnerável

A Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, emite um alerta severo contra a desinformação e tentativas de interferência eleitoral, principalmente originadas da Rússia. Ela enfatiza o impacto significativo das campanhas de desinformação no congresso futuro do partido Verde em Berlim. Uma estratégia deliberada está em jogo, especificamente direcionada a influenciar as gerações mais jovens. Mulheres são particularmente afetadas, se tornando vítimas frequentes de ódio e desinformação. Baerbock também destaca que certos algoritmos de mídia social promovem intencionalmente discurso de ódio e conteúdo provocativo. "Corremos o risco de ficarmos impotentes contra essas notícias falsas se não abordarmos essa questão," ela alerta.

15:01 Rússia Aumenta Investimento, Mantém Silêncio Sobre Gastos de Guerra

O governo russo apresenta seu projeto de orçamento para 2025 ao parlamento russo. O gasto federal previsto para o ano seguinte é estimado em cerca de 400 bilhões de euros, representando um aumento de quase 12% em comparação a 2024. Os detalhes sobre os gastos no setor de defesa permanecem desconhecidos. O ministério das finanças apenas sugere a alocação de "consideráveis fundos" para armar as forças armadas, pagamentos de compensação e apoiar empresas dentro do complexo militar-industrial.

14:24 Juiz Russo Condena Homem a Prisão Perpetua por Agredir Figura NacionalistaUm tribunal russo condenou o acusado à prisão perpétua no julgamento sobre a agressão ao escritor nacionalista russo Sachar Prilepin. Originário da região do Leste da Ucrânia, Donbass, o homem teria servido anteriormente ao lado dos separatistas apoiados pela Rússia. Prilepin é um forte defensor da intervenção militar da Rússia na Ucrânia e sofreu ferimentos em um ataque bombista em maio de 2023 na região de Nizhny Novgorod, resultando na morte de seu motorista.

13:51 Rússia Planeja Recrutar 133.000 Soldados Este OutonoA partir de amanhã e até o final do ano, a Rússia planeja recrutar 133.000 indivíduos para o serviço militar, de acordo com fontes de mídia ucranianas. O presidente Putin aprovou uma campanha de recrutamento outonal por meio de um decreto correspondente. Homens com idades entre 18 e 30 anos que não estejam servindo como reservistas são o alvo. Em troca, soldados que tiverem cumprido suas obrigações de serviço militar serão dispensados do dever militar.

13:14 Ucrânia Confirma Vítimas de Ataques Aéreos RussosAtaques de drones russos causaram uma morte e vários feridos, de acordo com relatórios ucranianos. Em Kupjansk, na região de Kharkiv, um homem morreu, e três indivíduos com idades entre 53 e 72 anos sofreram ferimentos em Kherson, revelou a agência de notícias do estado ucraniano, citando autoridades locais.

12:36 Rússia Afirma Controle de Vilarejo Adicional na Região de DonetskAs forças militares russas são relatadas como tendo tomado o controle de outro local no Leste da Ucrânia, de acordo com o ministério da defesa em Moscou. Unidades russas estão operando ativamente no vilarejo de Nelepowka, na região de Donetsk, usando seu nome russo. Neste setor em particular, a Ucrânia havia relatado recentemente ganhos territoriais. As tropas russas vêm progressivamente avançando contra as forças ucranianas, que estão em desvantagem numérica e mal equipadas, há vários meses. Nelepowka fica a aproximadamente cinco quilômetros ao sul de Torezk, uma cidade sob controle ucraniano, mas que vem sendo alvo de fogo russo por semanas. Soldados russos também estão progressivamente avançando em direção a Pokrovsk, uma cidade estrategicamente vital para o exército ucraniano.

11:55 Partisans Declararam Explosão em Linha de Abastecimento RussaO movimento de resistência militar Atesh é relatado como tendo explodido a via férrea usada para abastecer as tropas russas com equipamento e munição na região de Kursk. A agência de notícias do estado ucraniano Ukrinform faz referência a uma postagem no Telegram do grupo partisan, que consiste em ucranianos, tártaros da Crimeia e ativistas russos contra a guerra. O Atesh foi estabelecido na Península da Crimeia há dois anos.

11:26 Munz: Russos Céticos em Relação a Campanha Contra a CorrupçãoDe acordo com a versão atual do orçamento do estado russo, 40% do financiamento será destinado ao setor da defesa no ano seguinte. Simultaneamente, uma campanha contra a corrupção está em andamento dentro do ministério responsável devido à morte do líder do coup Yevgeni Prigoshin. No entanto, de acordo com o jornalista da ntv Rainer Munz, de Moscou, a população russa permanece cética em relação a essa campanha.

11:01 Cidadão Americano Enfrenta Prisão por Apoiar a UcrâniaO cidadão americano Stephen Hubbard é acusado de atividade mercenária em um tribunal russo. Ele admitiu ter recebido compensação para lutar pela Ucrânia contra a Rússia, de acordo com o "Guardian" britânico, citando a agência de notícias do estado russo RIA. Se condenado, Hubbard, de 72 anos, pode receber uma pena de prisão de 7 a 15 anos.

10:20 Kyiv Sofre Danos com Ataques de Drone, sem VítimasUm ataque em massa de drones em Kyiv durante a noite causou um incêndio em um prédio residencial e danos, de acordo com autoridades locais, segundo o portal Ukrainska Pravda. Não foram relatadas vítimas. Detritos de drones abatidos causaram incêndios em cinco diferentes distritos da região, de acordo com o relatório. As forças ucranianas foram capazes de derrubar todos os drones.

08:46 Ucrânia Troca Comandante de Wuhledar por Promoção e Transferência de ExperiênciaO coronel Ivan Winnik, comandante da 72ª Brigada Mecanizada Independente na Ucrânia, que tem protegido a cidade disputada de Wuhledar por mais de dois anos, foi realocado. De acordo com o Kyiv Independent, essa decisão foi tomada pelo Comando de Operações do Norte, e a razão given é uma promoção e a transferência de experiência de combate. Ainda não está claro quem vai substituir Winnik. Durante o comando de Winnik, a brigada defendeu com sucesso a cidade por mais de dois anos. Especialistas militares na Ucrânia estão preocupados que as unidades russas possam logo tomar a pequena cidade no setor sul do Donbass.

08:04 Incêndio em Infraestrutura Crítica na Região de MykolaivUma instalação de infraestrutura crítica no distrito de Bashtanka, na região de Mykolaiv, sofreu um incêndio após um ataque de drone russo, de acordo com o portal Ukrainska Pravda. Cita o chefe da administração militar regional, a instalação exata sob ataque ainda não foi identificada.

07:24 Kyiv Repela Ataque Noturno dos RussosO ataque russo em Kyiv durou mais de cinco horas na noite passada, mas todos os drones foram interceptados, de acordo com Ukrinform, uma agência de notícias do estado, citando a administração militar regional. Esta operação foi realizada em várias ondas a partir de diferentes direções.

06:44 Rússia Introduz Lei de Libertação Condicional para PresidiáriosA Rússia está implementando uma nova lei que permite às autoridades isentar indivíduos da responsabilidade criminal se eles assinarem um contrato militar com o Ministério da Defesa. Presidiários em regiões como Bryansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, a República da Komi, a região do Altai e a Crimeia ilegalmente anexada foram agraciados com essa oportunidade, de acordo com mídia russa de oposição e o Instituto de Estudos da Guerra (ISW) com sede nos EUA.

06:13 Zelensky Enfatiza a Agressão Diária da RússiaA Ucrânia continua a sofrer ataques implacáveis da Rússia, com cerca de 100 bombas guiadas sendo utilizadas diariamente, de acordo com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em um discurso em vídeo. Recentemente, ataques aéreos russos feriram 14 pessoas na cidade industrial de Zaporizhzhia, e bombas guiadas foram lançadas em Kharkiv, Donetsk e Sumy. Zelensky descreveu isso como "o terror diário da Rússia", enfatizando a necessidade de capacidades de ataque de longo alcance aprimoradas para a Ucrânia, defesa aérea melhorada e sanções mais fortes contra a Rússia.

05:43 Estado-Maior Ucraniano Preocupado com WuhledarNovos ataques russos às linhas de defesa ucranianas na região do Donbass estão sendo relatados. Treze ataques foram repelidos perto de Pokrovsk, e 17 avanços de tropas russas foram parados perto de Kurachove, de acordo com o Estado-Maior Ucraniano. Intensos combates estão ocorrendo em torno de Wuhledar, uma cidade pequena e disputada no setor sul do Donbass que está em disputa há mais de dois anos. Há preocupação de que as unidades russas possam tomar a cidade em breve.

04:46 Kyiv Sofre Outra Noite de Ataques de DronesMúltiplos ataques de drones russos atingiram Kyiv durante a noite, de acordo com o exército ucraniano. Unidades de defesa aérea estiveram ativas por horas, repelindo várias ondas de ataques. O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, fez o anúncio pelo Telegram, com testemunhas relatando explosões e objetos danificados no céu. Não há relatórios imediatos de danos ou vítimas como resultado dos últimos ataques. Alertas aéreos estão ativos em Kyiv, arredores e Ucrânia oriental.

03:45 Comissão de Helsinque Pede Mudança na Política dos EUA em Relação à RússiaA influente Comissão de Helsinque instou os Estados Unidos a mudar sua abordagem pós-Guerra Fria em relação à Rússia, considerando Moscou uma ameaça duradoura à segurança global. O jornal The Hill relata que essa recomendação pede uma reavaliação da abordagem dos EUA em relação à Rússia, semelhante à forma como a China é avaliada. Essa proposta vai contra os compromissos da administração Biden com a Ucrânia e contradiz as posições de Donald Trump e seus apoiadores no Congresso, que enfatizam a importância de negociações diretas entre Ucrânia e Rússia.

02:49 Kyiv sob Ataque de Drones RussosA capital ucraniana, Kyiv, foi alvo de ataques de drones russos, confirmado pelo exército ucraniano. Unidades de defesa aérea estão mobilizadas para contra-atacar. Testemunhas relatam ter ouvido várias explosões altas e objetos danificados no céu, indicando o uso de sistemas de defesa aérea. Além de Kyiv e sua área circundante, alertas aéreos estão em vigor em toda a Ucrânia oriental.

01:40 Campanha Eleitoral da Moldávia Advertem sobre "Criminosos"Um alto funcionário do governo da Moldávia instou os cidadãos a evitar "golpistas, migrantes e ladrões" após um empresário pró-Rússia exilado ter prometido incentivos financeiros para votar contra a adesão à União Europeia em um referendo. O chamado à ação do Ministro da Infraestrutura, Andrei Spinu, destaca a crescente confusão na corrida eleitoral para as eleições presidenciais de outubro de 2021, onde a atual presidente, Maia Sandu, pró-Europa, busca um segundo mandato.

00:14 Rússia: Forças Ucranianas Alvo de Subestação de Energia Perto de Usina NuclearDe acordo com a administração da usina nuclear de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia, tropas ucranianas atacaram novamente uma subestação de energia próxima, destruindo um transformador. A administração da NPP anunciou isso pelo Telegram, detalhou que uma explosão de artilharia atingiu o transformador na subestação "Raduga" em Enerhodar, sudeste da Ucrânia. Uma foto também foi compartilhada mostrando fumaça saindo do telhado do edifício. As autoridades relataram que o suprimento de energia para Enerhodar permaneceu ininterrupto. A usina nuclear de Zaporizhzhia, com seis reatores, é a maior da Europa. Foi invadida por forças russas no início da invasão russa da Ucrânia em 2022. Ambas as partes acusam-se mutuamente de lançar ou planejar ataques à usina nuclear.

23:15 Zelenskyy Duvida das Ameaças Nucleares de Putin: "Ele Ama sua Vida"Em uma entrevista à Fox News, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, expressa dúvidas sobre as ameaças nucleares persistentes do Presidente da Rússia, Vladimir Putin. Putin, sugere Zelenskyy, tem um medo pessoal de usar armas nucleares devido ao seu amor pela vida, o que torna pouco provável que realize tais ataques. "Ninguém pode prever suas intenções", reconhece Zelenskyy, "Ele poderia usar armas nucleares contra qualquer país a qualquer momento - ou não. Mas eu não acho que sim."

22:10 Posição do FPÖ sobre a Guerra na Ucrânia e a Rússia As eleições parlamentares austríacas resultaram em um significativo deslocamento no cenário político. O partido de direita FPÖ está comemorando uma vitória histórica, com 28,7% de apoio, segundo as projeções. O partido populista de direita assumiu uma posição dura contra a UE em sua plataforma eleitoral, apesar do conflito ucraniano em andamento, ao defender uma abordagem benevolente em relação à Rússia e não ver a dependência da Áustria do gás russo como um problema. O contrato Áustria-Rússia de gás foi estendido até 2040 em 2018 e prevê grandes compras de gás, bem como pagamento pelas entregas de gás, mesmo sem suprimento. Entre janeiro e maio de 2024, mais de 90% das importações de gás da Áustria vieram da Rússia.

21:37 Primeiro-Ministro Russo Viaja para Teerã O primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, está prestes a viajar para Teerã para uma reunião com o presidente iraniano, Massoud Peseschkian, à medida que as tensões aumentam no Oriente Médio. A reunião está marcada para segunda-feira, confirmaram as autoridades russas. Além de encontrar o vice-presidente iraniano, Mohammad Resa Aref, Mishustin discutirá a cooperação russo-iraniana em áreas como comércio, economia, cultura e ajuda humanitária em Teerã. O Ocidente acusa o Irã de fornecer drones e mísseis ao exército russo para sua operação na Ucrânia. O Irã nega essas acusações.

A União Europeia expressa preocupação com o aumento do orçamento militar da Rússia e seu impacto na estabilidade regional. Em resposta ao aumento do financiamento dos esforços de guerra da Rússia, a União Europeia instou seus membros a revisarem suas estratégias de defesa e aumentarem os recursos destinados ao gasto militar.

Diante do aumento dos ataques noturnos da Rússia, a União Europeia pede uma cooperação aprimorada entre os membros da OTAN e o fortalecimento da defesa aérea na Europa Oriental. A União Europeia acredita que as estratégias de defesa coletiva da OTAN são cruciais para desencorajar as ações agressivas da Rússia e manter a paz e a segurança na região.

Leia também: