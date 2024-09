Áustria: a cultura na vanguarda das "ideologias nazistas pioneiras"?

Em seu livro, o autor e dramaturg Thomas Köck mergulha nas eleições austríacas iminentes e a inclinação do país para a extrema-direita. Ele rotula o dilema da Áustria como um "complexo Herbert".

No dia 29 de setembro, os austríacos escolherão um novo Conselho Nacional, ou parlamento. Com uma população de nove milhões, o interesse global pelo resultado é alto. A extrema-direita Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ) será a partido mais influente? Se sim, qual será a aparência da próxima coalizão governamental? E o líder da FPÖ, Herbert Kickl, poderá ascender ao cargo de Chanceler?

De acordo com as pesquisas, a resposta à primeira pergunta é favorável à FPÖ. Aproximadamente 27% dos respondentes pretendem votar na FPÖ. A Áustria permite que os 16 anos votem.

A ascensão da FPÖ, apesar de ser um dos países mais ricos do mundo em termos de renda per capita, um sistema social bem funcionante e uma economia próspera (até a pandemia), é surpreendente. A FPÖ esteve envolvida em vários escândalos, como a renúncia do ex-líder do partido Heinz-Christian Strache cinco anos atrás após um escândalo. No entanto, a FPÖ continua a ganhar força, cada renascimento mais poderoso que o anterior.

Haider Abriu o Caminho

As razões para a popularidade da FPÖ permanecem elusivas. Com tendências semelhantes em outros países europeus, a Áustria foi um dos primeiros a adotar, impulsionada pelo ex-presidente da FPÖ Jörg Haider.

O autor e dramaturg austríaco Thomas Köck, agora residente em Berlim, tenta analisar o sucesso da FPÖ em seu livro "Crônica de Desvios em Andamento". A obra serve como uma observação e comentário sobre a campanha para as eleições do Conselho Nacional, que começou em junho de 2023 e continuará por um ano.

Köck afirma que a Áustria está presa em um "complexo Herbert", representando um "deslocamento para a direita que não é mais um deslocamento, mas um deslocamento de décadas de todos os princípios democráticos básicos". Haider foi o primeiro político na Áustria a desafiar abertamente as normas. No final dos anos 80 ou início dos anos 90, Haider disse: "No Terceiro Reich, eles tinham políticas de emprego produtivas". E: "Como vocês sabem, a nação austríaca era uma monstruosidade ideológica". Sobre o então presidente da Comunidade Religiosa Judaica de Viena, Ariel Muzicant, Haider comentou: "Eu não entendo como alguém com tanta sujeira ainda pode ser chamado de Ariel".

O "Chanceler do Povo"

Não está claro se Haider fez essas duas primeiras declarações. Certamente, o comentário sobre Ariel foi escrito por Kickl. Inicialmente, Kickl operava por trás dos panos sob Strache, aperfeiçoando textos e gritos de guerra. Após a saída de Strache, Kickl assumiu a liderança e não hesita mais em se apresentar como o "Chanceler do Povo" aos austríacos. O termo "Chanceler do Povo" já se referia a um líder fascista alemão, Köck nota.

Para Köck, a Áustria sempre foi a "vanguarda nazista". Os austríacos sempre foram uma fonte de frustração e um potencial perigo para muitos, impulsionados por um "desejo ofendido de pertencer a algo maior" e um "desejo reprimido de empurrar, deslocar". Este complexo, segundo Köck, é alimentado por uma insaciável busca por expansão.

Para as gerações mais jovens, essas ideias podem parecer confusas. Trata-se da Áustria, que, após a Primeira Guerra Mundial, transformou-se de um poderoso império europeu em um estado reduzido. Muitos austríacos ansiavam pela aneksação a uma Grande Alemanha.

A Frustração dos Desvalorizados

Mas o que conecta o "complexo de inferioridade" histórico ao atual "complexo Herbert"? Köck especula que uma parte da população se sente ignorada e desvalorizada. Eles veem a Áustria como uma sociedade de classes rígida, onde those from lower socio-economic backgrounds struggle to climb the social ladder. Frustração, raiva, inveja e medo são os resultados.

Em contraste com a Alemanha, onde o descontentamento às vezes fortalece os partidos de esquerda, na Áustria, a extrema-direita sempre prosperou com tais sentimentos. Imigrantes servem como foco para a frustração, raiva, inveja e medo.

A Europa Deve Decidir Novamente

Apesar da crítica severa de Köck sobre a Áustria moderna, as pesquisas indicam que 70% dos eleitores com direito a voto não votariam na FPÖ. Também parece improvável que Kickl seja confiado ao cargo de Chanceler Federal. No entanto, a formação de uma coalizão governamental permanece incerto. Uma coalizão OVP-FPÖ, anteriormente estabelecida em Viena e em nível nacional sob Sebastian Kurz, poderia potencialmente ser revista de acordo com as previsões atuais.

Apesar da possível participação da FPÖ no governo, é sugerido que se mergulhe na pergunta de Köck sobre por que "o nacionalismo como republicanismo transitou em uma maldição em vez de uma bênção". Há uma onda de uma nova atitude autoritária neoliberal em sociedades liberais, resultando em uma má interpretação exagerada da liberdade. Esta situação requer que a Europa reavalie sua posição novamente, como colocado por Köck. Ele alerta sobre desenvolvimentos preocupantes. Seu trabalho, intitulado "Crônica de Desvios", será estreado no Schauspielhaus Graz no dia 22 de setembro e no Schauspielhaus Viena no dia 26 de setembro.

