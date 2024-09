Aumento dos pedidos de falência observados durante o primeiro semestre de 2024 em relação ao período correspondente do ano anterior

Em 2024, um número maior de empresas entrou em falência nos primeiros seis meses em comparação com o mesmo período de 2023. De acordo com a Office Federal de Estatística em Wiesbaden, aproximadamente 10.700 empresas solicitaram falência entre janeiro e junho de 2024, representando um aumento de 24,9% em relação ao mesmo período de 2023. As falências de consumidores também aumentaram.

Essa tendência continuou em agosto de 2024, com uma taxa de crescimento de 10,7%, marcando o sexto mês consecutivo com uma alta de dois dígitos. O aumento em junho foi ligeiramente menor do que em outros meses, com 6,3%.

Apesar de uma queda de 9% no número de falências em agosto, alcançando 1.282, como relatado pelo Instituto Leibniz de Pesquisa Econômica Halle na terça-feira, os pesquisadores em Halle ainda notaram um aumento significativo em comparação com o ano anterior.

A Câmara de Indústria e Comércio Alemã (DIHK) rotulou esses números como "alarmantes" e espera "mais de 20.000 falências empresariais" em 2024. Os números no setor de manufatura são particularmente preocupantes, de acordo com Marc Evers da DIHK, que defendeu uma "quebra" na redução da burocracia, clareza no suprimento de energia e alívio fiscal.

O aumento das falências de consumidores no primeiro semestre de 2024 foi modesto, com 6,7%. No total, houve mais de 35.000 casos de falência de consumidores.

