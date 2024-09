Aumento dos casos de suspeita de radicalismo na Bundeswehr

A Divisão de Inteligência das Forças Armadas Alemãs (MAD) revelou um aumento de casos de comportamento extremo dentro das forças militares. De acordo com o relatório anual de 2023, as investigações sobre novos casos aumentaram de 390 em 2022 para 483 em 2023. O relatório, obtido pela Agência de Notícias da Alemanha em Berlim, indica que essa unidade de inteligência militar é responsável por combater espionagem e extremismo dentro dos serviços armados.

Quanto ao extremismo de direita, houve um aumento em 2023, com 308 novas investigações de casos, em comparação com 278 em 2022.

O conflito em andamento na Ucrânia contribuiu para uma nova área de preocupação no domínio do extremismo estrangeiro. O número de casos suspeitos aumentou para 65 novos casos em 2022 (anteriormente 18).

O relatório afirma: "Uma grande parte dos novos casos decorre do apoio e promoção da violação da lei internacional pela Rússia durante sua invasão da Ucrânia". Isso representa um claro sinal de intenções extremistas, uma vez que entra em conflito com as leis internacionais que defendem a paz e a harmonia entre as nações.

Em 2023, 14 indivíduos foram identificados como extremistas confirmados. Isso inclui 6 identificados como "Reichsbürger", 5 extremistas de direita e 3 indivíduos devido a atividades que ameaçam a proteção constitucional. Em 2022, foram detectados 12 extremistas reconhecidos: 7 extremistas de direita, 3 "Reichsbürger", um extremista de esquerda e um caso de xenofobia.

As Forças Armadas Alemãs testemunharam um aumento no número de casos de extremismo, com a Divisão de Inteligência (MAD) relatando 483 casos em 2023, em comparação com 390 em 2022. As Forças Armadas Alemãs, responsáveis pela manutenção da paz e pelo cumprimento das leis internacionais, devem tomar medidas decisivas para abordar esse problema em suas fileiras.

