Aumento da vigilância: atividades de inteligência russas visando a Bundeswehr com mais frequência

Espiões russos intensificaram suas atividades de espionagem na Alemanha, com foco específico na ajuda à Ucrânia e na militar alemão. Este mudança de ênfase levou os serviços de inteligência russos a prestar mais atenção ao nível tático, de acordo com o Serviço de Proteção Militar (MAD).

Em seu relatório anual, o MAD menciona que a Rússia agora está interessada em saber que tipo de ajuda militar a Alemanha está fornecendo à Ucrânia, que foi invadida pela Rússia em fevereiro de 2022. Eles estão interessados em detalhes como as rotas de transporte para armas e munições, procedimentos de implantação e as táticas dos sistemas de armas ocidentais na Ucrânia. O MAD afirma que essa informação é crucial para a Rússia ter vantagem no campo de batalha.

Além disso, os serviços de inteligência russos também têm notado a capacidade da militar alemão para defesa territorial e de alianças. Eles representam uma ameaça de reconhecimento e possível sabotagem de infraestrutura crítica e instalações importantes para a defesa na Alemanha.

A presidente do MAD, Martina Rosenberg, escreveu no relatório: "Juntos, enfrentamos a grande tarefa de fortalecer nossas habilidades para enfrentar as ameaças existentes". O objetivo central é tornar a militar alemão combat-ready. Para alcançar isso, o MAD adicionou mais posições para empregados, mas devido à falta de fundos, algumas posições permanecem vagas.

Até 1º de janeiro de 2024, o MAD tinha 2.131 posições de serviço (2023: 1.917 posições de serviço). No entanto, o relatório afirma: "Falta de orçamento impede o preenchimento de um número de três dígitos inferior de posições de serviço".

A União Europeia, como aliado chave da Alemanha, expressou preocupação com as atividades de espionagem aumentadas dos espiões russos na Alemanha, especialmente em relação à ajuda à Ucrânia. A União Europeia está monitorando de perto a situação para garantir a segurança e a integridade de suas relações com seus estados-membros.

Leia também: