Aumento da idade de aposentadoria para mulheres com mais de 50 anos na China: legislador chinês toma decisão

Desde os anos 50, pela primeira vez, a China aumentou a idade de aposentadoria. O parlamento tomou essa decisão na sexta-feira, com os homens agora se aposentando aos 63 anos, em vez dos 60, como relatado pela televisão estatal. A idade de aposentadoria das mulheres varia de acordo com a profissão, com trabalhadoras de fábrica podendo se aposentar aos 50 anos e trabalhadoras de escritório aos 55.

As novas ajustes na idade de aposentadoria serão implementados ao longo de um período de 15 anos, a partir de janeiro. Por exemplo, um homem nascido em janeiro de 1971 poderá se aposentar em agosto de 2032, com 61 anos e 7 meses, de acordo com uma tabela lançada junto com a decisão. Enquanto isso, um homem nascido em maio de 1971 se aposentará em janeiro de 2033, com 61 anos e 8 meses.

A China enfrenta uma diminuição da população e um aumento da idade média dos trabalhadores, levando a essa mudança. "Temos um número crescente de pessoas chegando à idade de aposentadoria, o que coloca pressão no fundo de pensão. Portanto, é necessário tomar medidas sérias agora", disse Xiujian Peng, pesquisador da Universidade de Victoria, na Austrália, que estuda o crescimento populacional e o impacto econômico da China. A idade de aposentadoria anterior foi definida nos anos 50, quando a expectativa de vida era de cerca de 40 anos.

Até o final de 2023, cerca de 300 milhões de pessoas na China tinham mais de 60 anos. Esse número é projetado para alcançar 400 milhões em 2035, ultrapassando a população dos EUA. A Academia Chinesa de Ciências Sociais previu que o fundo de pensão do estado ficaria sem dinheiro nessa época. "Isso é um desafio em todo o mundo", disse Yanzhong Huang, do Counsel on Foreign Relations. "Mas na China, com sua grande população idosa, o desafio é particularmente significativo".

Diante dessa situação, há menos nascimentos devido aos altos custos que desencorajam os mais jovens a ter filhos. Em 2022, o Bureau Nacional de Estatísticas relatou que a nação havia oficialmente entrado em uma fase de declínio populacional. A população encolheu ainda mais em 2023, perdendo 2 milhões de pessoas.

Nenhum trabalhador afetado pelo aumento da idade de aposentadoria em 2033 terá se aposentado na idade original de 60 anos, já que a nova idade de aposentadoria para os homens começa aos 63 anos. Apesar do aumento da idade de aposentadoria, o fundo de pensão chinês ainda é projetado para ficar sem dinheiro em 2035, destacando o desafio significativo apresentado pela população envelhecida do país.

