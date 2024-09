Aumentar, mais rápido, mais denso - O governo busca habitação intensiva

A administração visa impulsionar o desenvolvimento imobiliário urbano estagnado na Alemanha ao revitalizar os procedimentos de construção. O foco está em ampliações e densificação, especialmente nos centros urbanos, e o processo de aprovação será acelerado. No entanto, o setor de construção e imóveis aplaude a direção, mas busca uma solução mais substancial.

O governo alemão propõe acelerar a produção habitacional através da emenda do Código de Construção com um projeto de lei apoiado pelo Ministro da Habitação do Gabinete, Klara Geywitz. O plano inclui facilitar a criação de planos de construção em distritos urbanos e simplificar os processos de expansão em áreas densamente povoadas. A construção em segunda fila e a construção em pátios urbanos será permitida. Além disso, o governo planeja exigir aprovação prévia do estado para a conversão de apartamentos alugados em propriedades em regiões com escassez de habitação.

Geywitz anunciou que o Código de Construção atualizado promoverá eficiência e modernização, bem como agilizará os processos de aprovação e construção. O setor de construção e imóveis vê isso como um passo na direção certa, mas ainda espera por uma solução mais substancial para criar habitação suficiente.

"Os planos de construção não deveriam mais demorar anos", insistiu Geywitz. No futuro, eles deveriam estar prontos dentro de 12 meses após a conclusão do processo de participação. O código revisado também priorizará a propriedade e protegerá os inquilinos, enquanto tornará mais fácil estabelecer clubes de música em áreas industriais e protegerá-os contra deslocamento.

Indústria da Construção: Pequenas Medidas

A Associação Central da Indústria da Construção da Alemanha (ZDB) reconheceu tanto forças quanto fraquezas na emenda. "As possibilidades facilitadas para ampliações e construção em pátios são racionais e permitem a criação de habitação em áreas urbanas congestionadas sem a necessidade de alterar os planos de construção existentes", explicou o CEO da ZDB, Felix Pakleppa. A simplificação do processo de aprovação é digna de louvor, mas são necessárias ajustes adicionais nas regulamentações de proteção contra ruído para encorajar o desenvolvimento de terrenos e a construção residencial.

A principal associação da Indústria da Construção da Alemanha (HDB) criticou uma abordagem de mudanças incrementais. "O rascunho aprovado para a revisão do Código de Construção mostra que boas intenções sozinhas não são suficientes", comentou o CEO da HDB, Tim-Oliver Müller, criticando a proposta por não fornecer uma solução efetiva para aliviar a escassez de habitação.

O Comitê Central de Imóveis (ZIA) expressou sentimentos principalmente positivos. "Após anos de debates, estamos satisfeitos em finalmente ver uma revisão genuína do Código de Construção", disse o presidente do ZIA, Iris Schoberl, enfatizando a importância dos municípios abraçarem a "nova abertura" em vez de resistir através de regulamentações rígidas.

A Associação Alemã de Empresas de Habitação e Imóveis (GdW) reconheceu abordagens promissoras, mas o presidente da GdW, Axel Gedaschko, apontou que o projeto de lei não fornece o empurrão forte necessário para acelerar a construção habitacional.

O Código de Construção revisado, como proposto por Geywitz, não apenas agilizará o processo de aprovação para a construção habitacional, como também encorajará a ampliação e a construção em pátios urbanos. No entanto, o Comitê Central de Imóveis (ZIA) acredita que, embora o projeto de lei seja um passo na direção certa, ele falta o poder necessário para acelerar significativamente a construção habitacional.

