Atualmente, Pistorius busca filiação com o SPD.

De acordo com Stern, o Ministro da Defesa Boris Pistorius anunciou seus planos de concorrer a uma cadeira no Bundestag, especificamente na circunscrição de Stadt Hannover II. Isso marca sua primeira tentativa de uma cadeira parlamentar e o movimento é visto como uma declaração de sua influência contínua dentro do SPD.

O anúncio veio em um momento sensível para o SPD, com discussões em torno da adequação do Chanceler Olaf Scholz como candidato do partido para as eleições do Bundestag de 2025. O desempenho do partido tem sido pobre há meses e Scholz está sob pressão para mostrar mais força.

Pistorius, de 64 anos, é frequentemente mencionado como um possível sucessor de Scholz. Sua candidatura destaca sua importância no SPD, independentemente do futuro da coalizão.

Pistorius ponderou por meses

A liderança do SPD estava à espera da decisão de Pistorius. Um jurista popular sem uma cadeira atual no Bundestag, ele tinha considerado suas opções por meses. Ele considerou se candidatar em sua cidade natal de Osnabrück, assim como em Hildesheim e Celle. No entanto, sua decisão de concorrer em Hannover, onde serviu como ministro do interior do estado, provavelmente se deve à alta probabilidade de vitória na região, já que a circunscrição é uma fortaleza do SPD há mais de 70 anos. A candidatura é notável devido à residência de Gerhard Schröder em Hannover e à posição diferente de Pistorius sobre a política da Ucrânia.

A nomeação oficial de Pistorius como candidato do Bundestag está marcada para 21 de março de 2025, de acordo com o Stern. Sua candidatura deve causar debates dentro do partido, já que afeta a composição do SPD no Bundestag.

"Stadt Hannover II": Uma História de Sucesso do SPD

A apreensão do SPD em relação à próxima eleição do Bundestag também se deve ao novo sistema eleitoral, que pode impedir até mesmo candidatos bem-sucedidos de entrarem no parlamento se o partido ganhar mais cadeiras diretas do que seu resultado na segunda vota permite. Isso pode intensificar a competição por posições desejáveis nas listas estaduais, já que garantir uma posição de destaque na lista do estado minimiza o risco de não entrar no parlamento se um candidato direto perder.

Na Baixa Saxônia, numerous members of the party have been vying for good positions on the state list to secure their parliamentary seat. The position is also a testament to one's authority within the state association. It will be intriguing to see where Pistorius ends up. In the 2021 federal election, Hubertus Heil (Minister of Labour) led the Lower Saxony state list, followed by influential members such as Matthias Miersch (Deputy Fraktion, 3rd place) and Lars Klingbeil (Co-party leader, 5th place). All three are planning to run again and will have to reconcile with Pistorius.

O mandato direto no distrito eleitoral que Pistorius agora está de olho foi conquistado pelo político do SPD Yasmin Fahimi nas últimas eleições federais. Ela subsequently resigned her seat in May 2022 and will not contest again. Daniela De Ridder (electoral district of Middle Emstal) has moved up on the SPD state list to replace Fahimi. The electoral district is currently represented by one FDP (Knut Gerschau) and one Green (Sven-Christian Kindler) MP, both of whom entered parliament via their parties' state lists. The SPD candidacy for the electoral district was previously vacant.

Pistorius almeja um forte resultado na primeira votação

Pistorius deve ser capaz de garantir uma cadeira parlamentar com base em seu forte resultado na primeira votação. Tal resultado também fortaleceria sua reivindicação a uma posição de liderança, seja qual for a capacidade.

Pistorius está entrando em grandes sapatos em Hannover II. A circunscrição foi conquistada exclusivamente por candidatos diretos do SPD desde 1949, incluindo Kurt Schumacher, uma lenda do partido. Schumacher reconstruiu o SPD do oeste após a guerra, serviu como líder do partido e da fração e, como líder da oposição, foi um dos maiores oponentes do Chancellor

