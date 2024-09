Atualizações diárias: Reclamações sobre o comportamento das crianças, libertar-se das garras de Python, manequins espaciais - Saiba as últimas notícias

👋 Olá! Seguir a dieta MEDITERRÂNEO-DASH, conhecida como dieta MIND, pode reduzir sua probabilidade de desenvolver declínio cognitivo, revela uma pesquisa recente. Ao limitar cinco categorias de alimentos prejudiciais, essa dieta ajuda a reduzir a ingestão de gorduras trans e saturadas.

Aqui estão as coisas que você pode ter perdido durante seu dia agitado:

5 coisas

1️⃣ Sem brincadeira: Bebês chorando, crianças fazendo birra, adolescentes mal-humorados - os pais aguentam tudo isso, mas até onde os outros devem suportar? Isso reflete mudanças mais amplas na sociedade, segundo especialistas.

2️⃣ Situação esquisita: Uma mulher estava lavando louça em casa, perto de Bangkok, quando sentiu mordidas na perna. Para seu horror, ela percebeu que uma píton havia se enrolado nela. Ela lutou para se libertar por duas horas antes que a ajuda chegasse.

3️⃣ Viagens espaciais: Manequins chamados Helga e Zohar viajaram ao redor da Lua, seguindo uma possível rota de astronauta. Cientistas usaram eles para testar os níveis de exposição à radiação e a eficácia de um "refúgio de tempestade" dentro do cápsula Orion.

4️⃣ Viagem luxuosa: Os aeroportos JFK e Boston Logan, em Nova York, abrigarão as primeiras salas VIP da JetBlue. Isso faz parte do esforço da empresa aérea para atender à crescente demanda por ofertas premium, com vantagens como comida, bebidas e Wi-Fi gratuitos.

5️⃣ Bebida amarga: O CNN's Barry Neild se declara cético em relação ao café. Apesar de gostar do aroma e da atmosfera da cafeteria, ele não consegue superar o sabor.

Assista a isso

🌋 Espetáculo flamejante: Uma nova erupção do vulcão Kilauea, no Havaí, deixou os cientistas impressionados ao ver jatos de lava de 30 pés de altura saindo de uma cratera.

Principais notícias

• Israel realiza ataques aéreos no Líbano após explosões fatais de rádios e walkie-talkies• Candidato republicano à governadora da Carolina do Norte fez vários comentários alarmantes em um fórum pornô• Taxas de hipoteca caem para uma baixa de 2023 após corte de taxa do Fed

O que está em alta

🏈 Briga de futebol fantasy: Uma rivalidade online de um homem de Filadélfia ficou extrema, com uma ameaça de bomba falsa e uma investigação internacional. O FBI entrou em cena.

Dê uma olhada nisso

🎨 Segredos ocultos? Os céus turbulentos na obra-prima de Vincent van Gogh "A Noite Estrelada" parecem coincidir com uma teoria científica. Dê uma olhada mais de perto.

$572 milhões

💸 Isso é aproximadamente a quantidade de dinheiro que a greve da Boeing custou à empresa e seus funcionários em uma semana só.

Sua saúde

💉 Tendências positivas: As mortes por overdose nos EUA caíram para um nível de três anos, com uma análise recente indicando progresso sem precedentes no superação da crise das drogas.

Hora do quiz

🎾 A tenista americana Coco Gauff recentemente se separou de seu treinador após uma série de apresentações decepcionantes. Quem era o treinador?A. Chris EvertB. Brad GilbertC. John McEnroeD. Patrick Mouratoglou⬇️ Role para baixo para saber.

Momentos agradáveis

📖 Como gostamos de encerrar em um tom positivo: Setembro marca o Mês Nacional da Alfabetização, o que torna um momento ideal para ler para crianças ou mergulhar em um novo livro você mesmo. Se você precisar de recomendações, os jornalistas da CNN têm algumas sugestões fantásticas.

Obrigado por ler

🧠 Resposta do quiz: B. Coco Gauff se separou de Brad Gilbert, um ex-jogador de tênis masculino. Teste seus conhecimentos com o quiz semanal de notícias da CNN no boletim informativo 5 Things de amanhã.📧 Descubra todos os boletins informativos da CNN.

5 Things PM é produzido por CNN’s Tricia Escobedo, Meghan Pryce e Kimberly Richardson.

Leia também: