Atualização única: A campanha presidencial de Harris revela um anúncio destinado a ligar Trump a Mark Robinson

A propaganda inicial da campanha Harris, que conecta Trump a uma campanha de menor nível, foi revelada à CNN pela própria campanha Harris.

Intitulado "Ambos Errados", o anúncio, que a CNN obteve exclusivamente, combina os elogios passados de Trump a Robinson com as posições anti-aborto do candidato a governador, como expressar apoio a uma proibição estadual de aborto sem exceções.

O anúncio começa com os comentários de Trump louvando Robinson como "um incrível vice-governador" e até comparando-o a Martin Luther King, enquanto juxtapõe esses sentimentos com Robinson afirmando, "Para mim, não há compromisso no aborto" e "Podemos aprovar um projeto de lei e dizer: 'Você não pode ter um aborto na Carolina do Norte por nenhum motivo'".

Parte do orçamento de $370 milhões em publicidade digital e televisão da campanha Harris-Walz entre o Dia do Trabalho e o Dia das Eleições, esse novo anúncio estreia na TV em estações de todo o estado da Carolina do Norte na sexta-feira, sendo transmitido em vários programas, como noticiários locais, Jeopardy e Roda da Fortuna.

Essa novidade ocorre enquanto Harris se prepara para viajar para a Geórgia na sexta-feira para fazer um discurso sobre o papel de Trump no iminente revogação de Roe v. Wade. O discurso de Harris deve destacar as recentes mortes de mães da Geórgia Amber Thurman e Candi Miller, que se acredita terem morrido em 2022 devido a cuidados inadequados decorrentes das restrições ao aborto do estado.

"O contraste para os eleitores nesta eleição nunca foi mais aparente: na Geórgia, a vice-presidente Harris argumentará apaixonadamente pela liberdade reprodutiva em meio às duas mortes evitáveis de mulheres devido à proibição do aborto apoiada por Trump. Enquanto isso, na Carolina do Norte, Donald Trump alegremente apoia Robinson e suas radicais visões sobre a autonomia corporal", disse Jen O'Malley Dillon, presidente da campanha Harris-Walz, em um comunicado à CNN.

"Trump não pode fugir da realidade: ele se alinha com Robinson e suas radicais proibições de aborto, que ameaçam a vida das mulheres em todo o país. Se tiver a oportunidade, eles vão lutar por uma proibição nacional de aborto. Nossa missão entre agora e o Dia das Eleições é garantir que os eleitores lembrem disso", acrescentou O'Malley Dillon em seu comunicado.

A campanha Trump não comentou após receber o pedido de comentário da CNN sobre o novo anúncio. Em resposta ao relatório da CNN, a porta-voz da campanha Trump, Karoline Leavitt, afirmou: "A campanha do presidente Trump está focada em assegurar a Casa Branca e salvar este país. A Carolina do Norte é fundamental para esse objetivo. Estamos confiantes de que, à medida que os eleitores avaliam o histórico de Trump de uma economia robusta, inflação baixa, fronteira segura e ruas seguras, eles escolherão Trump em vez de Biden-Harris".

A campanha Trump permaneceu em silêncio sobre o relatório da CNN sobre as declarações controversas de Robinson. No entanto, fontes notaram que rumores sobre uma história prejudicial sobre Robinson circularam recentemente no círculo íntimo de Trump.

Trump está programado para realizar um comício em Wilmington, na Carolina do Norte, no sábado. Antes da história da CNN, a campanha de Trump não havia convidado Robinson para o evento de sábado, e fontes indicaram que essa decisão provavelmente seria mantida. Robinson tem sido uma presença frequente nos eventos da Carolina do Norte de Trump, tendo falado em seu discurso econômico em Asheville e sido apresentado com Trump em um comício em Asheboro no mês passado.

Muitos indivíduos próximos a Trump expressaram reservas sobre Robinson e sua candidatura a governador devido a suas declarações inflamatórias, incluindo desdenhar do movimento dos direitos civis e ridicularizar vítimas de tiroteios em escolas. Apesar de secretamente torcer pelo withdraw

