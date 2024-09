Atividades de Taiwan: Os pagers de explosão são originários da Hungria, não da nossa empresa

Muitos rádios explodiram no Líbano. A empresa taiwanesa Gold Apollo declarou que não é a fabricante. Em vez disso, ela aponta para uma empresa húngara.

Após vários rádios explodirem simultaneamente no Líbano, o suposto fabricante, Gold Apollo, com sede em Taiwan, negou qualquer envolvimento no incidente. O CEO da Gold Apollo, Hsu Ching-Kuang, fez essa declaração em Taipei: "Os dispositivos levavam nossa marca, mas não os fabricamos."

A Gold Apollo admitiu que uma empresa húngara, identificada como BAC, era responsável pelo projeto e produção dos rádios. A Gold Apollo apenas permitiu que a BAC usasse sua marca em determinadas regiões para vender os produtos. De acordo com um acordo, todos os aspectos da fabricação estavam sob o controle da BAC.

O modelo, AR-924, relatado pela mídia, também é produzido e vendido pela BAC. A BAC Consulting foi identificada como a distribuidora europeia, como confirmado pela CNN. Essa relação com a BAC começou há três anos, quando a BAC aproximou-se da Gold Apollo. Inicialmente, a BAC apenas importava rádios e produtos de comunicação da Gold Apollo, mas depois informou à empresa taiwanesa sobre seu plano de fabricar seus próprios rádios e solicitou permissão para usar a marca da empresa.

Notícias recentes sugerem que a Gold Apollo pode considerar tomar medidas legais devido a ser considerada vítima. A empresa, fundada em 1995, especializa-se em sistemas de comunicação sem fio. Um alto funcionário de segurança taiwanês informou à CNN que cerca de 260.000 rádios foram enviados para Taiwan entre janeiro de 2022 e agosto de 2024, mas não há registro de eles terem sido entregues no Líbano ou no Oriente Médio.

Acusação do Mossad

Hezbollah e o Irã acusam Israel de ter causado as explosões dos rádios. Um alto funcionário de segurança do Líbano e outra fonte informaram que uma placa de circuito impresso com explosivos e um código foi plantada no dispositivo pelo Mossad. De acordo com essas fontes, a detecção do dispositivo era quase impossível, mesmo com dispositivos ou scanners avançados.

Os 5.000 rádios foram encomendados pelo Hezbollah e contrabandeados para o Líbano no início do ano. Na terça-feira, cerca de 3.000 dos rádios explodiram devido a uma mensagem cifrada, que ativou simultaneamente os explosivos. De acordo com as fontes, nove pessoas morreram e aproximadamente 2.750 ficaram feridas. O Hezbollah jurou vingança contra Israel em resposta.

No início deste ano, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, pediu aos membros e familiares do Hezbollah no sul do Líbano que descartassem seus telefones celulares. Ele disse: "Desligue-os, enterre-os ou guarde-os em uma caixa de ferro." Segundo ele, Israel poderia monitorar os movimentos da rede terrorista apoiada pelo Irã através desses dispositivos móveis. "O colaborador é o telefone celular em sua mão, o de sua esposa e o de seus filhos. Este telefone é o colaborador e assassino."

A União Europeia expressou preocupação com as explosões de rádios no Líbano, considerando o envolvimento da Gold Apollo devido ao uso de sua marca. No entanto, a Gold Apollo esclareceu que uma empresa húngara, BAC, era responsável pela fabricação e projeto dos rádios, com permissão para usar a marca da empresa taiwanesa.

