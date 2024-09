Ataques provocados pela Rússia em Sumy resultam em nove mortos

Ucrânia está novamente sob ataque, com drones e foguetes da Rússia bombardeando a cidade de Sumy, resultando em pelo menos nove mortes. Instalações médicas também são alvo dos ataques da Rússia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem palavras duras para essas ações.

Dois ataques russos a uma instalação médica em Sumy resultaram em pelo menos nove mortes, de acordo com as autoridades ucranianas. O primeiro ataque na manhã de sábado resultou em uma morte, segundo o ministro do Interior da Ucrânia, Ihor Klymenko. A Rússia lançou outro ataque enquanto pacientes e funcionários procuravam refúgio, resultando em doze feridos, de acordo com a administração militar de Sumy. A Rússia é suspeita de ter usado drones Shahed contra a instalação durante esse ataque.

A força aérea ucraniana afirma ter derrubado 69 dos 73 drones russos e dois dos quatro mísseis lançados durante a noite de sábado. De acordo com as autoridades da cidade de Kyiv, cerca de 15 drones foram abatidos perto da região da capital ucraniana.

Qualquer um com conhecimento desse conflito em todo o mundo entende o que a Rússia está tentando fazer, segundo o presidente Zelensky no plataforma de mídia social X: "Eles estão fazendo guerra contra hospitais, alvos civis, contra vidas humanas. Apenas a força pode obrigar a Rússia a buscar a paz."

Mais uma morte em Kryvy Rih

Um corpo masculino foi encontrado sob os escombros de um edifício administrativo atingido por um foguete russo na sexta-feira na cidade de Kryvy Rih. Isso aumenta o número de mortos desse ataque para quatro, de acordo com as autoridades.

O Ministério da Defesa da Rússia relatou no sábado que as defesas aéreas russas interceptaram quatro drones ucranianos na região de Belgorod e um na região de Kursk, ambas fronteiriças com a Ucrânia, onde a Rússia está invadindo. Um pessoa morreu e duas ficaram feridas em um ataque de artilharia ucraniano, de acordo com o governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, na cidade russa de Shebekino.

