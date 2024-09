Ataques de drones resultam em danos na área do Mar Negro em torno de Odessa

10:31 Stoltenberg sobre Negociações Pré-Guerra: Mapas de NATO Distorcidos pelos RussosEm uma entrevista, o secretário-geral saída da NATO, Jens Stoltenberg, discute os esforços diplomáticos para prevenir a invasão da Ucrânia pela Rússia, ocorrida em fevereiro de 2022. Na última reunião do Conselho NATO-Rússia, liderada por Stoltenberg, os russos exigiram a retirada de todas as tropas da NATO de suas terras orientais, uma demanda que ele considerou inaceitável, mas escolheu engajar-se em diálogo. Durante a reunião, os ministros de Relações Exteriores e Defesa da Rússia argumentaram que a Ucrânia representava uma ameaça e apresentaram mapas distorcidos, falsamente mostrando a NATO cercando-os. Intrigantemente, esses mapas não identificavam a Dinamarca como território da NATO, o que Stoltenberg achou estranho. Ainda não está claro se isso foi devido a incompetência ou manipulação deliberada. Olhando para trás, Stoltenberg deseja que a NATO e seus aliados tivessem tomado medidas mais fortes para fortalecer as capacidades militares da Ucrânia mais cedo, já que isso poderia ter aumentado a barreira para a hostilidade da Rússia.

10:03 Wiegold sobre Acordo de Estacionamento: "Lituânia Enxerga Brigada de Combate Alemã como Ajuda"Alemanha e Lituânia executam um acordo governamental, assegurando o entendimento da Lituânia de que uma brigada de combate alemã será deployada dentro de suas fronteiras. O analista militar Thomas Wiegold oferece insights sobre o fundo e a importância do acordo em uma entrevista à ntv.

09:28 Kim Procura Colaboração Aprofundada com MoscouO líder norte-coreano Kim Jong Un é relatado como tendo expressado desejo de intensificar a cooperação com a Rússia, segundo a mídia estatal. Após conversas com o chairman do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na Coreia do Norte, a mídia norte-coreana relatou uma discussão abrangente sobre o aprofundamento do diálogo estratégico entre as duas nações, fortalecendo a cooperação para proteger seus interesses de segurança mútuos e abordar preocupações regionais e internacionais. A Ucrânia, os EUA e a Coreia do Sul condenam a Coreia do Norte por armar a Rússia durante o conflito na Ucrânia. A Coreia do Norte negou veementemente essas alegações como infundadas.

08:59 Poder de Fogo Aumentado Contra a Rússia? Starmer e Biden para Discutir Novamente na Assembleia Geral da ONUUma revisão da questão de saber se a Ucrânia é permitida a empregar armas ocidentais expandidas contra alvos russos está próxima. O primeiro-ministro britânico Starmer anunciou isso após uma reunião com o presidente dos EUA, Biden, na qual uma decisão sobre o assunto foi adiada. Starmer deu uma dica sobre uma discussão na Assembleia Geral da ONU em Nova York na semana seguinte envolvendo um grupo maior de pessoas. Relatórios da mídia britânica sugerem que Biden está aberto a permitir que a Ucrânia use mísseis britânicos e franceses com tecnologia dos EUA, mas não mísseis fabricados nos EUA.

08:23 Zelensky sobre a Suposta Estratégia de Trump: "Mensagens de Campanha são Mensagens de Campanha"O candidato presidencial republicano americano Donald Trump tem consistentemente afirmado que poderia encerrar o conflito na Ucrânia em um dia sem revelar um plano específico. Quando questionado sobre sua declaração em uma entrevista da CNN, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky respondeu: "Não posso entender agora, pois não tenho informações sobre os detalhes de suas intenções." Zelensky mantém que uma campanha eleitoral dos EUA está em andamento. "E as mensagens de campanha são mensagens de campanha", acrescentou. "Às vezes, elas não são completamente factuais." No entanto, Zelensky mencionou que havia conversado com Trump dois meses antes e que Trump havia expressado apoio à Ucrânia. Ele descreveu a conversa como construtiva.

07:27 ISW: Rússia Precisa de Mais Soldados em Kursk para Desalojar os UcranianosA Rússia continua com seus contra-ataques na área de Kursk, mas o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) não vê uma operação em grande escala para eliminar completamente os ucranianos. O ISW, com sede em Washington D.C., indica que as autoridades russas têm confiado principalmente em recrutas inexperientes e mal equipados, além de pequenas unidades das forças armadas regulares e outras forças de segurança na região fronteiriça. De acordo com a avaliação do think tank, uma ofensiva russa para desalojar os ucranianos da região de Kursk provavelmente exigiria mais pessoal e recursos do que os atualmente deployados na área, especialmente se muitas das unidades presentes tiverem pouca experiência de combate.

06:49 Ucrânia Sofre Ataques de DronesDe acordo com as forças armadas ucranianas, a Rússia bombardeou a Ucrânia com drones Shahed durante a noite. A exército russo lançou vários esquadrões de drones, relatou a força aérea ucraniana. Alertas foram acionados em quase todas as regiões do país, incluindo a região de Odessa. A marinha afirmou ter abatido nove drones na região de Odessa. Explosões foram ouvidas na cidade de Odessa, mas não há relatos de vítimas até agora.

06:13 Iniciativa de Paz Internacional Sugerida por MützenichO líder do grupo parlamentar do SPD, Rolf Mützenich, propõe a formação de um grupo de contato internacional para iniciar uma iniciativa de paz no conflito da Ucrânia. Em sua opinião, agora é hora dos aliados ocidentais estabelecerem um grupo de contato para iniciar um processo, disse ele ao "Rheinische Post". "O Chanceler Federal e o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky concordam que agora é um momento adequado para intensificar os esforços de conversações de paz, e que a Rússia também deve estar envolvida na próxima cimeira de paz." Perguntado sobre potenciais membros de um grupo de contato, Mützenich sugere países como China, Índia, Turquia e Brasil como entidades responsáveis. "Nesses países, a convicção de que a agressão russa pode se tornar um fardo está crescendo." Portanto, o papel de um grupo de contato "poderia ser promissor", e ele poderia jogar um papel significativo como mediador.

05:41 Estratégias Potenciais para Prorrogação de Sanções da UE De acordo com diplomatas, a Comissão Europeia está examinando três estratégias potenciais para a prorrogação das sanções contra a Rússia no futuro. Essas estratégias foram apresentadas aos diplomatas europeus na sexta-feira, confirmam várias fontes internas. A causa é o congelamento dos ativos do banco central russo, essenciais para a concessão de um crédito de $50 bilhões dos Estados do G7 à Ucrânia. Esses ativos estão congelados desde o ataque da Rússia à Ucrânia.

03:40 Fragmentos de Drone Atiram em Edifício da Cidade de Kyiv O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, relata através do aplicativo de mensagem Telegram que fragmentos de drone atingiram um edifício municipal na capital ucraniana. Os fragmentos atingiram um edifício municipal no distrito de Obolon, ao norte do centro da cidade, pela manhã. Klitschko afirmou ainda que os serviços de emergência estavam a caminho do local. Anteriormente, o prefeito havia explicado que as unidades de defesa aérea estavam operacionais na capital.

01:35 Cooperação Mais Próxima Prometida por Kim Jong Un e Shoigu O líder norte-coreano Kim Jong Un promete ao secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, uma cooperação mais próxima. De acordo com a agência de notícias estatal KCNA, os dois homens tiveram uma conversa detalhada durante a visita de Shoigu a Pyongyang, levando a um consenso satisfatório sobre questões como uma cooperação mais ampla para defender interesses de segurança mútuos. Shoigu, que ainda era ministro da Defesa da Rússia até maio, havia iniciado relações mais próximas entre a Coreia do Norte e a Rússia com uma visita a Pyongyang em julho do ano passado.

23:36 "Plano de Vitória" a Ser Apresentado por Zelensky a Biden em Setembro O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou uma reunião em setembro com o presidente dos EUA, Joe Biden. "Eu apresentarei o plano para a vitória", disse o chefe de Estado durante uma aparição na capital ucraniana, Kyiv. Involve um sistema de decisões interdependentes que fornecerá à Ucrânia forças suficientes para levar a guerra rumo à paz. "Vitórias em conflitos podem ser justamente encerradas de várias maneiras: seja expulsando o exército ocupante à força ou por negociação", explicou Zelensky. Isso garantirá a verdadeira independência do país. No entanto, Kyiv depende do apoio dos EUA para ter a posição forte necessária.

22:59 Mudança na Direção do Ataque das Tropas Russas Os combates continuam intensos no leste do país, de acordo com o Exército ucraniano. Houve 115 engajamentos, informou o Estado-Maior em Kyiv em seu relatório de situação noturno. "A situação mais tensa hoje foi na direção de Kurachove, além disso, o inimigo também esteve ativo na direção de Lyman e Pokrovsk", informou. Kurachove é uma pequena cidade ao sul de Pokrovsk. Pokrovsk havia sido considerada por muito tempo a principal direção de ataque das tropas russas. Recentemente, no entanto, os russos só conseguiram alcançar ganhos territoriais limitados naquela área. Em vez disso, eles ampliaram seu eixo de ataque para o sul para capturar a cidade mineradora de Hirnyk perto de Kurachove.

22:18 Relato de Alívio de Zelensky sobre Avanço em Kursk O avanço ucraniano na região russa de Kursk está rendendo os resultados esperados, de acordo com o presidente Volodymyr Zelensky. Na região de Charkiv, o inimigo foi parado, e no Donetsk, o avanço russo desacelerou, disse ele. A Rússia ainda não conseguiu alcançar nenhum sucesso significativo em seu contra-ataque em Kursk. Especialistas haviam dúvidas anteriormente sobre a realocação de maiores formações de tropas russas do Donetsk e outras regiões para Kursk. A Rússia afirma ter recapturado dez das 100 aldeias ocupadas.

21:46 "O Ocidente Tem Medo" - Declarações Diretas de Zelensky sobre Aliados O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusa o Ocidente de ter "medo" de discutir a ajuda à Ucrânia no abate de mísseis russos. "Se os aliados juntos abatem mísseis e drones nas regiões do Oriente Médio, por que ainda não há decisão semelhante para abater mísseis e drones (Iranianos) Shaheds no céu da Ucrânia?" disse Zelensky em uma conferência em Kyiv. "Eles têm medo de até dizer: 'Estamos trabalhando nisso'. E isso acontece mesmo quando mísseis e drones estão literalmente se dirigindo para o território de nossos vizinhos", disse o chefe de Estado ucraniano. "Isso é vergonhoso para o mundo democrático."

21:30 Estimativa de Desploiamento de Drones Iranianos pela Rússia A Rússia jádeployou 8060 drones iranianos Shahed na Ucrânia desde o início da guerra, segundo o governo ucraniano. Não há declarações disponíveis ainda do Irã ou da Rússia. A Ucrânia acusou o governo iraniano de fornecer os drones kamikaze à Rússia no outono de 2022.

20:43 Sobre Armas de Alcance Longo para a Ucrânia: EUA Evitam Respostas Em Washington, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e o presidente dos EUA, Joe Biden, estão programados para realizar discussões. Há expectativa de anúncios sobre a autorização de armas de alcance longo para a Ucrânia. De acordo com relatórios do 'Guardian' do Reino Unido, o Reino Unido deu à Ucrânia permissão para utilizar mísseis Storm-Shadow. No entanto, sugere-se que nenhuma das partes revelará detalhes sobre esse assunto durante a reunião de hoje. John Kirby, diretor de comunicações do Conselho de Segurança Nacional, comenta, "Não espero uma declaração hoje sobre o emprego de armas de alcance longo dentro da Rússia - definitivamente não dos EUA". Ele apenas confirma que ainda estão discutindo "o tipo de capacidades que serão fornecidas à Ucrânia" com o Reino Unido, França e outros aliados. Kirby mantém-se reservado quando questionado sobre potenciais mudanças na posição do governo dos EUA, afirmando, "Não vou me envolver em uma discussão hipotética sobre o que poderíamos ou não comentar em um momento específico."

Você pode mergulhar em todas as ocorrências anteriores aqui.

O Presidente do Conselho da NATO, Jens Stoltenberg, ficou perplexo com o fato de os ministros adjuntos de Relações Exteriores e Defesa da Rússia terem apresentado mapas distorcidos da NATO durante a última reunião do Conselho NATO-Rússia, em janeiro, sem marcar o Danemark como território da NATO.

Durante seu mandato como Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, como Presidente do Conselho, encorajou o diálogo com a Rússia, apesar de considerar suas demandas inaceitáveis, como a retirada de todas as tropas da NATO de suas terras orientais.

Leia também: