Ataques catastróficos em Saporichya: uma morte, numerosos feridos e danos substanciais observados

10:07 PM, Munz sobre o pessimismo da tripulação da Marinha Russa: "O navio pode nunca mais navegar"De acordo com o Forbes, a tripulação do navio naval russo "Almirante Kuznetsov" está sendo realocada para a linha de frente. O navio, notório por sua série de infortúnios, está sendo examinado pelo correspondente da ntv em Moscou, Rainer Munz. A realocação da tripulação pode ser um indício das dificuldades econômicas da Rússia.

9:27 AM, Condição Crítica de Wuhledar: Tropas Russas parecem avançar?De acordo com meios de comunicação estatais e blogueiros, as tropas russas parecem ter iniciado a captura da cidade ucraniana oriental de Wuhledar. Yuri Podolyaka, um blogueiro pró-Rússia, escreve: "Unidades russas entraram em Wuhledar - o ataque à cidade começou". Outros blogueiros pró-Rússia corroboram o ataque. Meios de comunicação afiliados ao governo russo relatam que a cidade, localizada na região de Donetsk, está sendo sitiada e que os combates estão ocorrendo no leste da cidade. O analista militar coronel Reisner acredita que a cidade está em uma situação perigosa e que é altamente duvidoso que a 72ª brigada mecanizada, armada com tanques e veículos blindados, consiga sustentar a área.

9:27 AM, Guerra de Drones Russo-Ucraniana à NoiteA defesa aérea russa alegadamente repeliu 13 drones ucranianos durante a noite. Seis foram abatidos nas regiões de Belgorod e Kursk e um na região de Bryansk, de acordo com a agência de notícias TASS, citando fontes do ministério da defesa russo. Em contrapartida, a força aérea ucraniana afirma ter sido atacada pela Rússia com 81 drones e 4 mísseis durante a noite. 79 drones foram relatados como abatidos ou forçados a cair. Não foram relatadas vítimas civis ou danos até o momento.

8:17 AM, Declaração Ousada da Dinamarca contra a RússiaA primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, apoia a concessão de permissão para que aliados da Ucrânia empreguem armas mais potentes contra a Rússia. Ela disse: "Chegou a hora de abandonar esta discussão sobre linhas vermelhas". A linha vermelha, segundo ela, já foi ultrapassada pela invasão da Rússia à Ucrânia. Ela nunca tolerará a influência russa na determinação da moralidade dentro da NATO, da Europa ou da Ucrânia, ela declara.

07:38 AM, Soldados Russos Mortos: Enterrados e Dados como Desaparecidos para Economizar FundosDe acordo com informações da inteligência militar ucraniana, os soldados russos mortos estão sendo enterrados no campo de batalha e listados como "desaparecidos" para evitar pagar indenizações aos familiares. "Eles matam eles, os conflitos continuam, está quente, eles começam a feder, então a gente enterra eles na hora, e depois eles são dados como desaparecidos. Assim, a família não recebe a indenização", disse um homem em uma ligação com um residente da região russa de Belgorod, publicada pelo Kyiv Independent. Cada soldado morto dá direito à família a uma indenização que varia de US$ 67.500 a US$ 116.000.

06:59 AM, Nenhuma Esperança de Paz nas Declarações da RússiaO presidente ucraniano Selenskyy promove um "plano de vitória" nos EUA, mas não há indicação de paz vinda da Rússia. "O Kremlin continua a enviar mensagens públicas indicando seu desinteresse em uma resolução do conflito que não exija a rendição incondicional do governo ucraniano e a aniquilação da Ucrânia como estado", escreve o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). Recentemente, altos representantes russos se opuseram a participar da próxima cúpula de paz, e o porta-voz do Kremlin, Peskov, reiterou a recusa da Rússia em negociar até que a Ucrânia se renda. O ISW conclui que a Rússia não tem intenção de engajar em negociações de paz genuínas com a Ucrânia e só mencionará "planos de paz" e "negociações" para pressionar o Ocidente a obrigar a Ucrânia a abrir mão de sua autonomia e integridade territorial.

06:27 AM, Zelenskyy: Decisão dos EUA Poderia Acabar com a Invasão Russa Mais RápidoDe acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, uma ação decisiva do governo dos EUA poderia acelerar o fim da agressão russa contra a Ucrânia no próximo ano. "Agora, no final do ano, temos uma verdadeira oportunidade de fortalecer a cooperação entre a Ucrânia e os EUA", escreveu Zelenskyy em uma publicação no Telegram após uma reunião com uma delegação bipartidária do Congresso dos EUA. O líder ucraniano está nos EUA para participar das sessões da Assembleia Geral da ONU e apresentar seu "plano de vitória" ao governo dos EUA.

05:44 AM, Helicóptero Mi-8 Queimado por Adolescentes em OmskDois adolescentes incendiaram um helicóptero Mi-8 em uma base da força aérea russa em Omsk no sábado passado, de acordo com o canal do Telegram Baza. Os meninos de 16 anos foram detidos e confessaram ter recebido uma recompensa de US$ 20.000 pelo ataque. O helicóptero sofreu danos consideráveis, segundo a mídia russa. Este incidente segue um ataque semelhante ocorrido em 11 de setembro, quando dois meninos incendiaram um helicóptero Mi-8 no aeroporto de Nojabrsk, na região de Tyumen. Incidentes de sabotagem, como descarrilamentos de trens, vêm ocorrendo em várias regiões russas. Em janeiro, a inteligência militar ucraniana (HUR) afirmou que algumas ferrovias russas foram alvo de "inimigos desconhecidos do regime de Putin".

03:50 Zelensky: "A Paz Está Mais Próxima do Que Pensamos"O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, expressa esperança num fim rápido do conflito com a Rússia. Ele acredita que a paz está mais próxima do que percebemos, como declarado em uma entrevista à emissora americana ABC News. O fim da guerra está se aproximando, e ele apela aos EUA e seus aliados para continuarem apoiando a Ucrânia.

02:50 Vítimas após Ataques Russos em SaporizhzhiaAs forças russas realizaram a última rodada de ataques na cidade sudeste ucraniana de Saporizhzhia na terça-feira à noite, resultando em uma morte, de acordo com o governador regional Ivan Fedorov. Um oficial da cidade, falando à emissora pública Suspilne, relatou cinco feridos, incluindo uma menina de 13 anos. Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas em ataques anteriores na cidade e na noite anterior. Duas casas foram destruídas no último ataque, embora o tipo de arma usado permaneça desconhecido, de acordo com a atualização do Telegram de Fedorov. As forças russas atingiram a infraestrutura da cidade, causando um incêndio que foi apagado pelos serviços de emergência sem causar mais feridos.

01:29 Exército Ucraniano sob Pressão em PokrovskO exército ucraniano está enfrentando pressão na parte oriental do país, de acordo com seus próprios relatórios. A situação em Pokrovsk e Kurachove está mais tensa do que nunca, de acordo com o Estado-Maior em Kyiv. Mais de 50 dos 125 ataques ao longo da linha de frente ocorreram neste setor. O principal ataque foi dirigido para Pokrovsk, como mencionado pela liderança militar ucraniana. Eles também sugerem que as tropas russas ameaçam cercar várias unidades perto da cidade mineira de Hirnyk. Da mesma forma, as tropas russas também estão tentando flanquear posições defensivas perto de Vuhledar, uma cidade que os russos já falharam em capturar através de ataques diretos.

00:28 Cidadão Americano Condenado por Tentativa de Abdução de Criança na RússiaUm cidadão dos EUA foi condenado a seis anos de prisão na Rússia por tentar sair do país com seu filho russo sem o consentimento da mãe, de acordo com as autoridades judiciárias. O tribunal de Kaliningrad encontrou o homem culpado de "tentativa de sequestro" e ordenou que ele cumprisse sua pena em um campo de trabalho. De acordo com a sentença, o cidadão dos EUA tentou partir do país com seu filho de 4 anos sem obter o consentimento da mãe. Ele foi pego tentando cruzar a fronteira para a Polônia através de uma área florestal, bloqueado pelos guardas de fronteira. As tensões entre os EUA e a Rússia estão atualmente muito altas devido ao conflito na Ucrânia.

23:14 Rússia Relata Mortes após Ataque em BelgorodTrês pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um ataque a uma vila russa perto da fronteira com a Ucrânia, de acordo com as autoridades regionais de Belgorod. A vila de Archangelskoe, localizada a cinco quilômetros da fronteira, foi supostamente bombardeada pelo exército ucraniano na segunda-feira.

22:13 Zelenskyagradece a Scholz pelo Apoio Alemão após Encontro em Nova IorqueApós sua reunião com o Chanceler Alemão Olaf Scholz em Nova Iorque, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, expressou gratidão pelo apoio da Alemanha. "Estamos profundamente gratos à Alemanha pelo seu apoio", escreveu Zelensky no Twitter. "Juntos, salvamos milhares de vidas e podemos certamente fazer mais para fortalecer a segurança em toda a continente europeu." No entanto, Scholz reiterou a posição do governo alemão de não fornecer armas avançadas à Ucrânia.

21:35 Forbes: Enquanto o Único Porta-Aviões da Rússia se Deteriora, a Tripulação é Despachada para a GuerraA Rússia possui apenas um porta-aviões, chamado "Admiral Kuznetsov", que enfrentou numerosos problemas desde seu lançamento nos anos 80, apesar de muito poucos despl

