Assassinar Nasrallah tem um valor significativo para Israel, mas é prematuro descartar a influência do Hezbollah.

Este incidente marca um momento significativo na história do Oriente Médio contemporâneo, mas as implicações de longo prazo permanecem incertas. A questão em questão: ataques direcionados, especificamente golpes de decapitação, que atingem os líderes de organizações terroristas, realmente desmantelam elas? A resposta direta não é definitiva.

Israel, com suas próprias experiências, pode falar sobre isso. Em 2008, Israel eliminou o líder militar de Hezbollah, Imad Mughniyeh, em Damasco, Síria, mas o grupo floresceu nos anos seguintes.

Quatro anos antes, Israel annihilou um co-fundador do Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, em um ataque aéreo, mas a organização não desmoronou. Quase duas décadas depois, o Hamas ainda executou os devastadores ataques de 7 de outubro em Israel, resultando na perda de cerca de 1.200 vidas israelenses em um único dia.

Recentemente, Israel declarou a morte de um dos mestres da mente por trás dos ataques de 7 de outubro, Mohammed Deif, um comandante militar importante do Hamas, mas o grupo militante persists em sua luta em Gaza.

Da mesma forma, os Estados Unidos têm uma história de eliminar líderes terroristas com a esperança de incapacitar seus inimigos. A morte de Abu Musab al-Zarqawi, líder da Al-Qaeda no Iraque, em um ataque aéreo dos EUA em 2006, foi comemorada como uma vitória importante, já que a Al-Qaeda no Iraque estava contribuindo significativamente para a instabilidade interna do Iraque.

No entanto, a Al-Qaeda no Iraque acabou se transformando em ISIS, que conquistou território do tamanho de Portugal e supervisionou uma população de oito milhões de pessoas no Iraque e na Síria. O ISIS também orquestrou ataques terroristas devastadores no Ocidente, como os ataques de Paris em 2015 que deixaram 130 pessoas mortas.

O que finalmente pôs fim ao "califado" territorial do ISIS não foi a eliminação de sua liderança, mas uma campanha terrestre contra o exército terrorista de 2014 a 2019, realizada pelas forças militares do Iraque, pelas forças curdas da Síria, por milhares de tropas dos EUA e pelo poderio aéreo americano. A cidade de Mossul, a segunda maior fortaleza do ISIS no Iraque, foi gravemente danificada durante esse conflito.

Em maio de 2016, o então presidente Obama aprovou um ataque de drone no Paquistão que matou o líder do Taliban, Mullah Akhtar Mohammad Mansour. Apesar disso, hoje o Taliban domina todo o Afeganistão.

O presidente Trump ordenou um ataque em Bagdá, no Iraque, no início de janeiro de 2020, que eliminou Qasem Soleimani, o comandante da Força Quds das Guardas Revolucionárias do Irã, que desempenhou um papel vital nas relações do Irã com suas proxies regionais, como o Hezbollah, o Hamas, os Houthis no Iêmen e as milícias xiitas no Iraque.

Após a morte de Soleimani, Trump afirmou: "Soleimani estava planejando ataques iminentes e perigosos contra diplomatas e pessoal militar americano, mas conseguimos interceptá-lo e pôr fim nele".

No entanto, sua morte não levou a um impacto duradouro no poder regional do Irã e nas aspirações, e o Hezbollah, o Hamas e os Houthis no Iêmen continuaram seus ataques contra alvos israelenses, enquanto as milícias xiitas persistiram em seus ataques contra alvos americanos no Iraque.

Os Estados Unidos classificaram o Taliban, os Houthis, o Hamas, o ISIS e o Hezbollah como organizações terroristas.

O que pode atrapalhar uma organização terrorista?

O que pode atrapalhar uma organização terrorista é uma iniciativa prolongada para eliminar o maior número possível de seus líderes e da gerência intermediária. Uma campanha de drones da CIA que intensificou em 2008 nas áreas tribais do Paquistão adjacentes ao Afeganistão matou vários líderes da Al-Qaeda, de acordo com a New America, uma entidade de pesquisa (da qual sou vice-presidente).

Documentos obtidos pelas forças navais dos EUA que mataram Osama bin Laden em seu compound em Abbottabad, no Paquistão, em 2011, revelam que bin Laden correspondia regularmente com seus adeptos que residiam nas áreas tribais do Paquistão, pedindo-lhes para viajar apenas em dias nublados, quando os drones eram menos eficazes. Como resultado, bin Laden estava planejando evacuar todos os seus seguidores da região tribal e transferi-los para outras regiões do Paquistão.

A morte de bin Laden sem dúvida diminuiu significativamente a apelo da Al-Qaeda para os terroristas e sua capacidade de orquestrar ataques, já que ele fundou a organização, dirigiu suas operações mais letais e seus seguidores haviam feito um juramento pessoal de lealdade a ele.

O sucessor de bin Laden, Ayman al-Zawahiri, não tinha o carisma ou as habilidades organizacionais para reviver a Al-Qaeda, e Zawahiri

