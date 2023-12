As universidades de elite dos EUA enfrentam uma crise política que não conseguem controlar

Primeiro, os presidentes de três universidades de topo hesitaram numa audição no Congresso sobre a questão aparentemente óbvia de saber se o apelo ao genocídio contra os judeus infringia os códigos de conduta das suas universidades.

Agora, Claudine Gay, dirigente de Harvard, está envolvida numa controvérsia sobre plágio que coloca a questão de saber se as normas académicas aplicadas aos estudantes também abrangem os que estão no topo da torre de marfim. Perante uma série de alegações, Gay está a solicitar correcções adicionais dos seus trabalhos anteriores, depois de na semana passada ter emitido correcções a dois artigos académicos que escreveu na década de 2000. Entretanto, uma comissão da Câmara liderada pelo Partido Republicano está a alargar uma investigação existente sobre Harvard para incluir as alegações de plágio.

As controvérsias gémeas estão a pôr em evidência um momento em que os republicanos, incluindo Trump, vêem as universidades - tal como os tribunais, a burocracia profissional em Washington e os meios de comunicação social - como instituições de elite que podem denegrir para obter ganhos políticos. Esta narrativa está a desempenhar um papel importante nas mensagens populistas anti-establishment do Partido Republicano, numa altura em que Trump pretende regressar à Casa Branca após as eleições de 2024.

Embora existam motivações políticas claras em jogo no ataque da direita às universidades mais célebres do país, as controvérsias também se desenrolam num momento difícil para o ensino superior. As universidades de elite também estão a ser fustigadas por alegações de que estão contaminadas pelas doutrinas políticas da esquerda e de que as faculdades estão a tornar-se menos um lugar para preparar as novas gerações e mais uma incubadora de ideologia radical.

A nova controvérsia sobre Gay dificilmente poderia ter vindo em pior altura para a sua universidade, cujo órgão máximo de governo, a Harvard Corporation, ainda na semana passada rejeitou os pedidos de demissão da professora por causa da controvérsia sobre o antissemitismo.

Por definição, o mundo académico lida com nuances. Tradicionalmente, as universidades têm sido locais onde as ideias são levadas ao limite, mesmo aquelas que muitos consideram inaceitáveis, a fim de preservar a necessidade de liberdade de expressão e de investigação. Mas há uma sensação crescente de que o equilíbrio está desequilibrado e que as acções necessárias para reformar as instituições que durante anos discriminaram com base no género, na raça e na classe foram consumidas pela sua própria revolução social radicalizada.

Por exemplo, não deveria ter sido assim tão difícil para Gay - e para os seus homólogos da Universidade da Pensilvânia e do MIT - apresentar uma condenação clara do antissemitismo que a maioria dos americanos, fora do ar rarefeito da academia, pudesse identificar.

Será que os dirigentes universitários têm a mesma responsabilidade que os seus alunos?

Um porta-voz de Harvard disse à CNN, na quinta-feira, que Gay iria atualizar a sua dissertação de 1997 para corrigir outros casos de "citação inadequada". As novas correcções, noticiadas pela primeira vez pelo Harvard Crimson, seguem-se a duas actualizações anteriores que Gay fez na semana passada a artigos académicos que escreveu na década de 2000.

Uma análise da CNN publicada na quarta-feira concluiu que as correcções anteriormente solicitadas por Gay não abordavam exemplos ainda mais claros de plágio dos seus trabalhos académicos anteriores, incluindo a sua dissertação. As acusações de plágio contra Gay começaram a ser divulgadas por activistas conservadores e, mais tarde, foram noticiadas pelo Washington Free Beacon, uma publicação conservadora.

As instituições da Ivy League são um alvo favorito da nova direita populista de Trump e reflectem a evolução do Partido Republicano nos últimos anos, afastando-se das suas próprias raízes elitistas. E os últimos problemas de Gay já se tornaram uma nova abertura para os republicanos no Capitólio.

A deputada Virginia Foxx, republicana da Carolina do Norte que preside à Comissão da Educação e da Força de Trabalho da Câmara dos Representantes, disse esta semana que tinha alargado uma investigação existente sobre o antissemitismo no campus para incluir as alegações de plágio. "Uma alegação de plágio por parte de um alto funcionário de uma escola em qualquer universidade seria motivo de preocupação, mas Harvard não é uma universidade qualquer. É uma das melhores instituições de ensino do país", escreveu Foxx numa carta dirigida a Penny Pritzker, membro sénior da Harvard Corporation.

O confronto foi feito à medida de Foxx, uma entusiasta defensora de Trump, uma vez que lhe permite atingir o ponto ideal do MAGA ao atacar uma das instituições mais importantes dos Estados Unidos. Ela está a exercer pressão sobre um presidente de Harvard visto como um porta-estandarte do tipo de programas de diversidade e inclusão que muitos na direita vêem como antitéticos à sua visão dos valores americanos.

A advogada de direitos civis Sherrilyn Ifill classificou a investigação de "chocante e perigosa" na quinta-feira e questionou por que razão os membros do Congresso estão a gastar o seu tempo a sondar Harvard em vez de aprovarem uma lei sobre as fronteiras ou a ajuda à Ucrânia. "Quando se põe em causa a independência das instituições privadas, está-se a pôr em causa um elemento fundamental da nossa democracia. Devíamos estar em alerta", disse Ifill a Brianna Keilar, da CNN, no programa "The Source".

"Se Harvard quiser fazer a sua própria investigação, é livre de o fazer. Mas para os membros do Congresso decidirem que querem se intrometer nos assuntos privados de uma instituição privada para marcar pontos políticos e atingir um presidente negro é incrivelmente perigoso ", acrescentou Ifill, o ex-presidente e diretor-conselheiro do Fundo de Defesa Legal da NAACP.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, formado em Yale e Harvard, tem estado relativamente calado sobre a mais recente controvérsia de Gay. Mas ele fez da luta contra as instituições de elite uma pedra angular do seu mandato e da sua campanha. Escreveu na sua autobiografia, "The Courage to be Free", que detectou mais sabedoria nas comunidades da classe trabalhadora do Ohio e da Pensilvânia do que nas duas escolas, onde "os professores com direitos e com estabilidade reinavam como potentados, seguros na presunção das suas posições, mas totalmente alheios à vida da maioria dos americanos, incluindo aqueles com quem diziam preocupar-se".

Os seus comentários podem ser tentativas egoístas de reforçar a sua mitologia política - ou sugerir uma reação sincera à sua educação que impulsionou a sua ascensão política - ou ambas. Mas DeSantis também está a explorar uma costura poderosa no Partido Republicano da era Trump que também foi evidente, por exemplo, na demonização do Dr. Anthony Fauci, o principal especialista em doenças infecciosas do governo durante a emergência da Covid-19.

Mas as alegações de plágio, e a forma como Harvard lidou com elas, também colocam questões legítimas sobre se a universidade está a submeter o seu presidente - o garante e o epítome dos seus padrões de bolsa de estudos - aos mesmos padrões que aplicaria a um estudante universitário. "Se uma universidade está disposta a olhar para o outro lado e a não responsabilizar os professores por comportamentos academicamente desonestos, está a desvalorizar a sua missão e o valor da sua educação", escreveu Foxx. "Os estudantes devem ser avaliados de forma justa, segundo padrões conhecidos - e têm o direito de ver que os professores também o são."

A controvérsia sobre o antissemitismo alargou as críticas aos principais presidentes académicos para além dos conservadores

É provável que a pressão sobre as universidades se intensifique no próximo ano, com o aquecimento das eleições presidenciais. Mas a presença de Gay e de dois outros reitores de universidades numa audição da Comissão de Educação da Câmara dos Representantes, no início deste mês, ameaça tornar-se um momento seminal que sublinhou como, especialmente na era dos meios de comunicação social, as instituições de elite e os seus líderes podem rapidamente parecer fora de contacto com a sociedade americana.

O interrogatório mais mediático foi conduzido pela deputada nova-iorquina Elise Stefanik, licenciada em Harvard, que repudiou o seu republicanismo mais moderado para se tornar uma defensora do trumpismo - com rápidos benefícios para a sua carreira política.

Stefanik perguntou a Gay, à Presidente do MIT, Sally Kornbluth, e à então Presidente da Universidade da Pensilvânia, Liz Magill, se os apelos ao genocídio dos judeus violavam os códigos de conduta das respectivas instituições.

Gay disse que considerava esse tipo de discurso pessoalmente abominável e ofensivo para os valores de Harvard, mas acrescentou que "quando o discurso se transforma em conduta que viola as nossas políticas, incluindo as políticas contra o bullying, o assédio ou a intimidação, tomamos medidas". Esta resposta foi considerada académica e excessivamente técnica, tendo em conta o aumento chocante do antissemitismo na sequência dos ataques terroristas do Hamas a Israel. Muitos americanos acreditam que um apelo ao genocídio constitui, por si só, uma conduta abominável. Mais tarde, Gay pediu desculpa pelos seus comentários, dizendo ao Harvard Crimson: "As palavras são importantes".

As respostas de Magill pareciam ainda mais evasivas do que as de Gay, passando para um aparente desprezo académico pela linha a preto e branco do interrogatório politizado de Stefanik. Mais tarde, Magill clarificou os seus comentários, mas não pediu desculpa e demitiu-se no meio de uma tempestade política e sob pressão dos licenciados e doadores da Universidade da Pensilvânia.

Alguns defensores de Gay e dos seus colegas argumentaram que a situação era mais complexa do que parecia, uma vez que Stefanik pediu especificamente às testemunhas que comentassem a frase "globalizar a intifada", que tem sido utilizada por manifestantes pró-palestinianos e outros desde o início da guerra. A palavra árabe intifada, que significa "sacudir", refere-se a duas revoltas populares de anos dos palestinianos, em 1987 e 2000, contra o domínio israelita na Cisjordânia ocupada e na faixa de Gaza. A terminologia foi utilizada para referir a resistência à política do governo israelita e não o genocídio contra os judeus.

Mas houve casos em que a frase foi utilizada por alguns manifestantes pró-Hamas na sequência dos terríveis ataques terroristas do grupo contra civis em Israel.

Por isso, embora os presidentes das universidades possam estar a proteger o princípio fundamental da liberdade de expressão com os seus comentários, a distinção que fizeram entre alguém que defende o genocídio e alguém que o pratica revelou-se insensível, absurda e moralmente estéril.

O encontro representou uma enorme vitória política para Stefanik, cujo apoio a Trump a elevou aos escalões superiores da liderança como presidente da conferência republicana da Câmara. Levou os seus críticos, como o deputado democrata Jamie Raskin, de Maryland, a perguntar porque é que ela não condenou o encontro do ex-presidente com o negacionista do Holocausto Nick Fuentes e Kanye West, agora conhecido como Ye, que há muito é acusado de retórica antissemita.

Mas, mais do que qualquer outra coisa, este episódio encapsulou a crise pública que as principais universidades americanas enfrentam e as acusações de que não só estão isoladas do resto da sociedade, como estão a ameaçar a sua própria missão intelectual com equívocos políticos.

