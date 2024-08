As tropas alemãs do Níger desembarcam em Wunstorf.

Após a execução bem-sucedida de um golpe em Níger, a Bundeswehr alemã buscou preservar sua base no país, mas as negociações com a administração nigerina não deram em nada. Agora, a operação finalmente chegou ao fim: as últimas tropas estacionadas lá pousaram na Alemanha durante a noite.

Após uma permanência de oito anos, a Bundeswehr alemã concluiu sua missão na África Ocidental de Níger e evacuou seu centro de transporte aéreo localizado na capital, Niamei. Um avião militar transportando os últimos soldados alemães fez seu pouso na base aérea de Wunstorf, Baixa Saxônia, durante a noite.

A evacuação do centro de transporte aéreo de Niamei foi concluída. Uma declaração conjunta, assinada pelo coronel-major nigerino Mamane Sani Kiaou e pelo coronel alemão Karsten Struss, foi emitida pelos ministérios da defesa de ambos os países, anunciando o término da retirada de pessoal e equipamento alemão de Níger. De acordo com Kiaou, 60 militares da Bundeswehr alemã e 146 toneladas métricas de equipamento foram transportados para fora do país por cinco aviões de carga.

A Alemanha havia concordado anteriormente com um acordo interino com Níger em relação ao hub de Niamei, uma vez que o acordo bilateral anterior havia expirado em 31 de agosto. No entanto, a última proposta do governo nigerino para um novo acordo recebeu críticas duras de Berlim. Uma preocupação principal foi a remoção da antiga imunidade de processo judicial para o pessoal estacionado.

Retirada Sinaliza um Reves

Embora esta retirada não signifique o fim da colaboração militar entre Níger e Alemanha, uma vez que ambas as partes declararam seu compromisso contínuo em preservar suas ligações militares, o ministério da defesa alemão anunciou o término de tal colaboração em julho.

Em julho do ano passado, a militar nigerina orquestrou um golpe contra o presidente democraticamente eleito Mohamed Bazoum. Os governos vacilantes de Níger, Mali e Burkina Faso, assolados pela pobreza e instabilidade, têm recentemente se voltado para a Rússia em busca de apoio. A Bundeswehr pôs fim à sua longa participação no Mali no ano passado. A perda da base em Níger representa outro grande revés para a influência da Alemanha na região do Sahel.

O ministério da defesa alemão oficializou o término de sua colaboração militar com Níger, após as críticas à proposta de novo acordo. A declaração conjunta de ambos os países anunciou a retirada de todo o pessoal e equipamento alemão de Niamei.

